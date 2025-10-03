Tych grzybów nie można suszyć. Niektóre zaskakują

2025-10-03 12:16

Grzybobranie ruszyło już pełną parą. Kiedy jednak zbierzemy całe koszyki grzybów, konieczne jest ich przerobienie. Najpopularniejszą metodą jest bez wątpienia suszenie grzybów. Jednak nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Przygotowaliśmy listę, których grzybów nie suszyć.

Tych grzybów nie można suszyć. Niektóre zaskakują
Autor: Shutterstock

Suszenie grzybów jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych metod ich przechowywania. Jest to proste, szybkie i efektywne. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak suszyć grzyby, zerknij do naszego wcześniejszego artykułu. Tu jednak nie będziemy wam podpowiadać jak to robić.

W tym artykule zdradzimy wam, które grzyby po prostu nie nadają się do suszenia. A jest ich o wiele więcej niż można by się spodziewać. Część z nich po prostu traci smak, część konsystencje, a niektóre stają się wręcz toksyczne!

Czy warto jeść grzyby?

Jakich grzybów nie można suszyć? Lista może zaskoczyć

Pierwszy na liście grzybów, które nie nadają się do suszenia znajduje się borowik ponury. Po wysuszeniu staje się on ciężkostrawny i czasem może nawet wywołać dolegliwości żołądkowe. Te grzyby lepiej jeść po dokładnej obróbce termicznej. 

Maślaki - te grzyby mają dużo śluzu oraz wody. Po wysuszeniu dostają ciemnego koloru, staja się gumowate i całkowicie tracą smak. Te grzyby zdecydowanie lepiej zamrozić lub marynować.

Pieczarki również nie będą dobrym wyborem. Te grzyby zawierają całkiem skoro wody, a ich smak jest delikatny. Po wysuszniu rrobią sie cienkie, łamiliwe i całkowicie pozbawione smaku.

Również kurki niestety lepiej zachować poprzez mrożenie lub marynowanie. Suszenie pieprznika jadalnego sprawi, że stanie się on gorzki i twardy.

Gąski także nie są odpowiednie do suszenia. Stają się po tym gumowate i znacząco mniej smaczne. O wiele lepiej będzie je poddusić czy zamrozić.

Twardziaki jadalne znane też jako gołąbki mają w formie świeżej właściwości prozdrowotne. To jednak całkowicie się zmienia po ich ususzeniu. Wydzielają one bowiem podczas tego procesu substancję trującą, która może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Suszenie rydzów może natomiast prowadzić do degradacji białka. A co to dla nas oznacza? Otóż tworzyć się będą toksyczne związki, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia.

Ta grzyby można suszyć!

Jakie więc grzyby można suszyć? Najlepiej sprawdzą się:

  • Borowik szlachetny
  • Podgrzybek brunatny
  • Koźlarze
  • Smardze
  • Kanie
Borowik a goryczak
Zobacz galerię 6 zdjęć
Kinga Goldstein

To Cię Zainteresuje

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży