Tych grzybów nie można suszyć. Niektóre zaskakują

12:16

Grzybobranie ruszyło już pełną parą. Kiedy jednak zbierzemy całe koszyki grzybów, konieczne jest ich przerobienie. Najpopularniejszą metodą jest bez wątpienia suszenie grzybów. Jednak nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Przygotowaliśmy listę, których grzybów nie suszyć.

Autor: Shutterstock

Suszenie grzybów jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych metod ich przechowywania. Jest to proste, szybkie i efektywne. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak suszyć grzyby, zerknij do naszego wcześniejszego artykułu. Tu jednak nie będziemy wam podpowiadać jak to robić.

W tym artykule zdradzimy wam, które grzyby po prostu nie nadają się do suszenia. A jest ich o wiele więcej niż można by się spodziewać. Część z nich po prostu traci smak, część konsystencje, a niektóre stają się wręcz toksyczne!

Czy warto jeść grzyby? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakich grzybów nie można suszyć? Lista może zaskoczyć

Pierwszy na liście grzybów, które nie nadają się do suszenia znajduje się borowik ponury. Po wysuszeniu staje się on ciężkostrawny i czasem może nawet wywołać dolegliwości żołądkowe. Te grzyby lepiej jeść po dokładnej obróbce termicznej.

Maślaki - te grzyby mają dużo śluzu oraz wody. Po wysuszeniu dostają ciemnego koloru, staja się gumowate i całkowicie tracą smak. Te grzyby zdecydowanie lepiej zamrozić lub marynować.

Pieczarki również nie będą dobrym wyborem. Te grzyby zawierają całkiem skoro wody, a ich smak jest delikatny. Po wysuszniu rrobią sie cienkie, łamiliwe i całkowicie pozbawione smaku.

Również kurki niestety lepiej zachować poprzez mrożenie lub marynowanie. Suszenie pieprznika jadalnego sprawi, że stanie się on gorzki i twardy.

Gąski także nie są odpowiednie do suszenia. Stają się po tym gumowate i znacząco mniej smaczne. O wiele lepiej będzie je poddusić czy zamrozić.

Twardziaki jadalne znane też jako gołąbki mają w formie świeżej właściwości prozdrowotne. To jednak całkowicie się zmienia po ich ususzeniu. Wydzielają one bowiem podczas tego procesu substancję trującą, która może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Suszenie rydzów może natomiast prowadzić do degradacji białka. A co to dla nas oznacza? Otóż tworzyć się będą toksyczne związki, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia.

Ta grzyby można suszyć!

Jakie więc grzyby można suszyć? Najlepiej sprawdzą się:

Borowik szlachetny

Podgrzybek brunatny

Koźlarze

Smardze

Kanie