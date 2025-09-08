Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu
Soczyste, pachnące i pełne słońca – brzoskwinie to owoce, które doskonale smakują nie tylko na surowo. Można z nich wyczarować lekkie sałatki, obłędne desery, aromatyczne sosy czy przetwory, które umilą zimowe dni. Zebraliśmy 19 sprawdzonych pomysłów na brzoskwinie w najróżniejszych odsłonach.
Spis treści
- Brzoskwinie w sezonie można kupić za 5-10 zł za kg, niekiedy nawet mniej.
- Brzoskwinie są dostępne przez cały rok, jednak sezon na świeże owoce trwa od maja do października.
- Brzoskwinie są nie tylko pyszne, ale także bardzo zdrowe i lekkostrawne (nawet skórka).
- Brzoskwinie warto jeść ze skórką, bo to tuż pod nią skrywa się największa ilość drogocennych składników odżywczych.
- Proces dojrzewania brzoskwiń można przyspieszyć przechowując je w papierowej torbie.
- Brzoskwinie po obraniu lub pokrojeniu ciemnieją, aby temu zapobiec wystarczy skropić je sokiem z cytryny.
Brzoskwinie pełne słodyczy
Brzoskwinie to rewelacyjny dodatek do ciast i deserów. Soczyste, słodkie i niezwykle aromatyczne owoce znakomicie smakują z różnymi rodzajami ciasta - z kruchym, drożdżowym, jogurtowy czy olejowym. Można je również wykorzystać przyrządzając wspaniałe letnie lody i sorbety.
Kruchy placek z brzoskwiniami i nadzieniem z kaszy manny
Kapitalny sernik na drożdżowym spodzie z brzoskwiniami i kruszonką
Ciasto jajko sadzone - przepis na efektowny sernik z brzoskwiniami
Peach pie: amerykański placek z brzoskwiniami
Letnia Pavlova z brzoskwiniami
Domowe lody wodne na patyku: jak zrobić lody brzoskwiniowe?
Sałatki z brzoskwiniami
Ich słodycz świetnie łączy się z chrupiącymi sałatami, kaszami i orzechami. Dzięki temu brzoskwinie wnoszą do sałatek lekkość, świeżość i ciekawy, egzotyczny akcent.
Sałatka z kurczaka z miodem i brzoskwiniami
Kuskus z brzoskwiniami i orzechami - prosty przepis
Sałatka z migdałami w sosie brzoskwiniowym
Obiad w towarzystwie brzoskwiń
Brzoskwinie można przyrządzić na wytrawną nutę i podać jako dodatek do obiadu. Świetnie smakują z wieprzowiną i drobiem duszone całości lub podane w postaci sosu. Sos brzoskwiniowy pasuje również do wielu warzyw na ciepło. Rewelacyjnie smakują też obiady na słodko z dodatkiem brzoskwiń - knedle czy kluski.
Kalafior z sosem brzoskwiniowym - pyszny dodatek lub samodzielne danie
Marchewki duszone w brzoskwiniowym sosie
Delikatna pierś kurczaka z brzoskwiniami i serem brie
Kusząca polędwica wieprzowa w towarzystwie brzoskwiniowego sosu
Obłędne knedle serowe z brzoskwiniami
Przetwory z brzoskwiń
Świeża bułeczka z dżemem brzoskwiniowym w zimny jesienny dzień to kropla słońca na talerzu. Podpowiadamy kilka przepisów na brzoskwinie zamknięte w słoiku.
Brzoskwinie w alkoholu - wykwintny dodatek do deserów
Konfitury brzoskwiniowo-malinowe
Brzoskwinie w syropie - doskonały dodatek do deserów
Konfitura brzoskwiniowa z limonką i cynamonem
Brzoskwiniówka - przepis na aromatyczną nalewkę