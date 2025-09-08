Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

2025-09-08 12:18

Soczyste, pachnące i pełne słońca – brzoskwinie to owoce, które doskonale smakują nie tylko na surowo. Można z nich wyczarować lekkie sałatki, obłędne desery, aromatyczne sosy czy przetwory, które umilą zimowe dni. Zebraliśmy 19 sprawdzonych pomysłów na brzoskwinie w najróżniejszych odsłonach.

Brzoskwinie
Autor: Shutterstock Podpowiadamy, co zrobić z brzoskwiń.
  • Brzoskwinie w sezonie można kupić za 5-10 zł za kg, niekiedy nawet mniej.
  • Brzoskwinie są dostępne przez cały rok, jednak sezon na świeże owoce trwa od maja do października.
  • Brzoskwinie są nie tylko pyszne, ale także bardzo zdrowe i lekkostrawne (nawet skórka).
  • Brzoskwinie warto jeść ze skórką, bo to tuż pod nią skrywa się największa ilość drogocennych składników odżywczych.
  • Proces dojrzewania brzoskwiń można przyspieszyć przechowując je w papierowej torbie.
  • Brzoskwinie po obraniu lub pokrojeniu ciemnieją, aby temu zapobiec wystarczy skropić je sokiem z cytryny.
Brzoskwinie – owoce pełne słońca

Brzoskwinie pełne słodyczy

Brzoskwinie to rewelacyjny dodatek do ciast i deserów. Soczyste, słodkie i niezwykle aromatyczne owoce znakomicie smakują z różnymi rodzajami ciasta - z kruchym, drożdżowym, jogurtowy czy olejowym. Można je również wykorzystać przyrządzając wspaniałe letnie lody i sorbety.

Kruchy placek z brzoskwiniami i nadzieniem z kaszy manny

Kapitalny sernik na drożdżowym spodzie z brzoskwiniami i kruszonką

Ciasto jajko sadzone - przepis na efektowny sernik z brzoskwiniami

Peach pie: amerykański placek z brzoskwiniami

Letnia Pavlova z brzoskwiniami

Domowe lody wodne na patyku: jak zrobić lody brzoskwiniowe?

Sałatki z brzoskwiniami

Ich słodycz świetnie łączy się z chrupiącymi sałatami, kaszami i orzechami. Dzięki temu brzoskwinie wnoszą do sałatek lekkość, świeżość i ciekawy, egzotyczny akcent.

Sałatka z kurczaka z miodem i brzoskwiniami

Kuskus z brzoskwiniami i orzechami - prosty przepis

Sałatka z migdałami w sosie brzoskwiniowym

Obiad w towarzystwie brzoskwiń

Brzoskwinie można przyrządzić na wytrawną nutę i podać jako dodatek do obiadu. Świetnie smakują z wieprzowiną i drobiem duszone  całości lub podane w postaci sosu. Sos brzoskwiniowy pasuje również do wielu warzyw na ciepło. Rewelacyjnie smakują też obiady na słodko z dodatkiem brzoskwiń - knedle czy kluski.

Kalafior z sosem brzoskwiniowym - pyszny dodatek lub samodzielne danie

Marchewki duszone w brzoskwiniowym sosie

Delikatna pierś kurczaka z brzoskwiniami i serem brie

Kusząca polędwica wieprzowa w towarzystwie brzoskwiniowego sosu

Obłędne knedle serowe z brzoskwiniami

Przetwory z brzoskwiń

Świeża bułeczka z dżemem brzoskwiniowym w zimny jesienny dzień to kropla słońca na talerzu. Podpowiadamy kilka przepisów na brzoskwinie zamknięte w słoiku.

Brzoskwinie w alkoholu - wykwintny dodatek do deserów

Konfitury brzoskwiniowo-malinowe

Brzoskwinie w syropie - doskonały dodatek do deserów

Konfitura brzoskwiniowa z limonką i cynamonem

Brzoskwiniówka - przepis na aromatyczną nalewkę

QUIZ: Brzoskwinie - słoneczne królowe lata
Pytanie 1 z 8
Skąd pochodzą brzoskwinie?
Brzoskwinie
Nocne ciasto drożdżowe bez zagniatania z owocami: przepis Moniki Goździalskiej
Zobacz galerię 8 zdjęć
Anna Szubińska
Anna Szubińska

To Cię Zainteresuje

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska