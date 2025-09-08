Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

12:18

Soczyste, pachnące i pełne słońca – brzoskwinie to owoce, które doskonale smakują nie tylko na surowo. Można z nich wyczarować lekkie sałatki, obłędne desery, aromatyczne sosy czy przetwory, które umilą zimowe dni. Zebraliśmy 19 sprawdzonych pomysłów na brzoskwinie w najróżniejszych odsłonach.

Autor: Shutterstock Podpowiadamy, co zrobić z brzoskwiń.

Brzoskwinie w sezonie można kupić za 5-10 zł za kg, niekiedy nawet mniej.

Brzoskwinie są dostępne przez cały rok, jednak sezon na świeże owoce trwa od maja do października.

Brzoskwinie są nie tylko pyszne, ale także bardzo zdrowe i lekkostrawne (nawet skórka).

Brzoskwinie warto jeść ze skórką, bo to tuż pod nią skrywa się największa ilość drogocennych składników odżywczych.

Proces dojrzewania brzoskwiń można przyspieszyć przechowując je w papierowej torbie.

Brzoskwinie po obraniu lub pokrojeniu ciemnieją, aby temu zapobiec wystarczy skropić je sokiem z cytryny.

Brzoskwinie – owoce pełne słońca Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Brzoskwinie pełne słodyczy

Brzoskwinie to rewelacyjny dodatek do ciast i deserów. Soczyste, słodkie i niezwykle aromatyczne owoce znakomicie smakują z różnymi rodzajami ciasta - z kruchym, drożdżowym, jogurtowy czy olejowym. Można je również wykorzystać przyrządzając wspaniałe letnie lody i sorbety.

Kruchy placek z brzoskwiniami i nadzieniem z kaszy manny

Kapitalny sernik na drożdżowym spodzie z brzoskwiniami i kruszonką

Ciasto jajko sadzone - przepis na efektowny sernik z brzoskwiniami

Peach pie: amerykański placek z brzoskwiniami

Letnia Pavlova z brzoskwiniami

Domowe lody wodne na patyku: jak zrobić lody brzoskwiniowe?

Sałatki z brzoskwiniami

Ich słodycz świetnie łączy się z chrupiącymi sałatami, kaszami i orzechami. Dzięki temu brzoskwinie wnoszą do sałatek lekkość, świeżość i ciekawy, egzotyczny akcent.

Sałatka z kurczaka z miodem i brzoskwiniami

Kuskus z brzoskwiniami i orzechami - prosty przepis

Sałatka z migdałami w sosie brzoskwiniowym

Obiad w towarzystwie brzoskwiń

Brzoskwinie można przyrządzić na wytrawną nutę i podać jako dodatek do obiadu. Świetnie smakują z wieprzowiną i drobiem duszone całości lub podane w postaci sosu. Sos brzoskwiniowy pasuje również do wielu warzyw na ciepło. Rewelacyjnie smakują też obiady na słodko z dodatkiem brzoskwiń - knedle czy kluski.

Kalafior z sosem brzoskwiniowym - pyszny dodatek lub samodzielne danie

Marchewki duszone w brzoskwiniowym sosie

Delikatna pierś kurczaka z brzoskwiniami i serem brie

Kusząca polędwica wieprzowa w towarzystwie brzoskwiniowego sosu

Obłędne knedle serowe z brzoskwiniami

Przetwory z brzoskwiń

Świeża bułeczka z dżemem brzoskwiniowym w zimny jesienny dzień to kropla słońca na talerzu. Podpowiadamy kilka przepisów na brzoskwinie zamknięte w słoiku.

Brzoskwinie w alkoholu - wykwintny dodatek do deserów

Konfitury brzoskwiniowo-malinowe

Brzoskwinie w syropie - doskonały dodatek do deserów

Konfitura brzoskwiniowa z limonką i cynamonem

Brzoskwiniówka - przepis na aromatyczną nalewkę

QUIZ: Brzoskwinie - słoneczne królowe lata Pytanie 1 z 8 Skąd pochodzą brzoskwinie? Z Japonii Z Chin Z Brazylii Następne pytanie