Przekąski na sylwestra - 9 przepisów na przekąski na imprezę

10:07

Impreza sylwestrowa za pasem, a ty nie masz pomysłu co przygotować? Podpowiadamy, jakie przekąski na sylwestra, imprezę w karnawale czy na domówkę, przygotujesz szybko, niedrogo i efektownie. Oczarują wyglądem i zachwycą smakiem każdego gościa. Przekonaj się sam i sprawdź najlepsze przepisy na przekąski na imprezę sylwestrową.

Autor: Shutterstock Te proste i pyszne przekąski to sylwestrowe hity każdej imprezy sylwestrowej.

Sylwestrowe przekąski

Przekąski na sylwestra lub inną imprezę powinny być łatwe do przygotowania, pyszne i niedrogie. I takie, żeby każdy znalazł wśród nich coś dla siebie. Jeśli impreza ma być huczna, a nie zasiadana, to konieczne jest takie zaplanowanie dań, aby były one łatwe do zjedzenia bez nadmiaru utensyliów. W takim przypadku sprawdzi się klasyczne finger food, czyli dania przeznaczone do jedzenia palcami, takie na jeden kęs.

Jakie przekąski na sylwestra?

Koreczki, małe kanapki, śledzie, rozmaite roladki, deska serów, świeże warzywa pokrojone w słupki podane z dipami to doskonałe pomysły na przekąski na sylwestra i nie tylko. Jeśli chcemy podać coś na ciepło, warto wybrać takie danie, które będzie smaczne także po wystygnięciu, albo nadaje się do wielokrotnego odgrzewania, także po imprezie. Sprawdzi się tu bigos albo sycąca i pełna smaku zupa. No i nie zapominajmy o prostych wypiekach. Wykorzystajmy do nich ciasto francuskie lub kruche.

Jaki alkohol na sylwestra?

Sylwester różni się nieco od innych domówek - choćby tradycją w zakresie alkoholu. Oprócz czystego alkoholu, drinków czy wina, Nowy Rok witamy podczas tej imprezy tradycyjną lampką szampana lub wina musującego.

Zobacz naszą galerię z prostymi przepisami na pyszne i efektowne przekąski na sylwestra i imprezy karnawałowe. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o imprezach w czasach PRL.

