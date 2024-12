Dobre szampany do 100 zł. Jak wybrać tanie i smaczne wino musujące?

Jeszcze tydzień temu biegaliśmy po sklepach i centrach handlowych w poszukiwaniu suszonych grzybów, kapusty kiszonej i prezentów. Do końca roku pozostał jeden dzień, a nasze głowy zaprzątają myśli o sylwestrowym menu i szampanie, którym przywitamy Nowy Rok. Jak wybrać szampana? Ile trzeba za niego zapłacić?

Autor: Shutterstock Szampan to nieodłączny element sylwestrowej imprezy.

Jakie wina to szampany?

Szampan jest symbolem luksus, bez którego nie może obejść się żadna uroczystość. Prawdziwy szampan pochodzi z francuskiej Szampanii, gdzie wina produkowane są od czasów starożytnych. To szczególny rodzaj wina musującego, którego nazwa zastrzeżona jest od 1911 roku.

Większość win z bąbelkami nazywa się szampanem. Niestety, jest to błąd. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej tylko wina wyprodukowane w Szampanii we Francji mogą mieć etykietę Champagne. Aby wino musujące mogło otrzymać tytuł szampana, powinno spełniać szereg warunków. Winogrona powinny być określonych odmian, minimalna ekspozycja musi wynosić 18 miesięcy, produkcja odbywa się klasyczną technologią oraz położenie geograficzne to tylko niektóre z nich. Alkohole z bąbelkami, które spełniają wymagania produkcyjne, ale powstały w innych regionach Francji czy poza jej granicami, nazywa się winami musującymi. Produkuje się je we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii oraz w USA.

Jak wybrać szampana?

Trudno wybrać dobrego szampana w atrakcyjnej cenie, kiedy stanie się przed ścianą butelek w hipermarkecie. Zdarza się, że opisy znajdujące się przy produktach nie są dokładne, a obsługa rozkłada ręce w odpowiedzi na nasze pytania. Warto więc dowiedzieć się, jak powinna wyglądać butelka szampana i co powinno znaleźć się na etykiecie.

ciemna butelka – zachowuje właściwą wysoką jakość alkoholu

– zachowuje właściwą wysoką jakość alkoholu kompozycja – w składzie nie powinno być dwutlenku węgla (CO2), barwników i aromatów

– w składzie nie powinno być dwutlenku węgla (CO2), barwników i aromatów korek – powinien być wykonany z naturalnego materiału

Dobry szampan jest klarowny ze śnieżnobiałą pianą. Jego odcień może być słomkowy, cytrynowy, żółty czy nawet lekko zielonkawy. Jeżeli po rozlaniu do kieliszków będzie czuć nieprzyjemny zapach stęchlizny, a wino będzie mętne, należy od razu się go pozbyć i nawet nie próbować. Oznacza to, że szampan był źle transportowany i przechowywany.

Rodzaje szampanów

Rodzaj wina z bąbelkami zależy od kilku czynników. Zalicza się do nich rodzaj surowca, okres dojrzewania, ilość cukru i technologię produkcji. Produkuje się szampany tylko z jednej odmiany winogron, które zbierane są w roku sprzyjającym produkcji wina, zwykle raz na pięć lat. Na rynku dostępne są też szampany z trzech specyficznych odmian winogron.

W zależności od ilości cukru dzieli się na kategorie:

brut

suche

półwytrawne

półsłodkie

deserowe i słodkie

Najlepsze szampany i wina musujące poniżej 100 zł

Ze względu na wysoką cenę nie każdy może pozwolić sobie na odrobinę luksusu nawet w sylwestrową noc. Obecnie w sklepach znajdziemy szeroki wybór win musujących oraz szampanów, których cena nie jest tak bardzo wysoka. Oto lista alkoholi z bąbelkami za mniej niż 100 zł.

Asti – białe słodkie wino musujące wytwarzane z jednego z najstarszych gatunków winogron Moscato Bianco uprawianych w rejonie Morza Śródziemnego. Pochodzi z regionu Santo Stefano Belbo w Asti. Produkuje się je według tradycyjnych metod. W smaku wyczuwa się nutę kwiatu akacji i pomarańczy przełamaną aromatem lipy.

– białe słodkie wino musujące wytwarzane z jednego z najstarszych gatunków winogron Moscato Bianco uprawianych w rejonie Morza Śródziemnego. Pochodzi z regionu Santo Stefano Belbo w Asti. Produkuje się je według tradycyjnych metod. W smaku wyczuwa się nutę kwiatu akacji i pomarańczy przełamaną aromatem lipy. Abrau-Durso – to jedna z najbardziej znanych marek szampana w Rosji. Pochodzi z miejscowości o tej samej nazwie położonej na Północnym Kaukazie. Wina musujące produkowane są zgodnie z tradycjami francuskich winiarzy, wykorzystując nowoczesne technologie. Zbiera się lekko niedojrzałe winogrona, a butelki przechowywane są w piwnicach przez co najmniej trzy lata.

– to jedna z najbardziej znanych marek szampana w Rosji. Pochodzi z miejscowości o tej samej nazwie położonej na Północnym Kaukazie. Wina musujące produkowane są zgodnie z tradycjami francuskich winiarzy, wykorzystując nowoczesne technologie. Zbiera się lekko niedojrzałe winogrona, a butelki przechowywane są w piwnicach przez co najmniej trzy lata. Bosca – białe półsłodkie wino produkowane na Litwie ze składników sprowadzanych z Włoch. Wyróżnia się orzeźwiającym smakiem i kwiatowym aromatem. Wyczuwalna jest nuta brzoskwini i agrestu. Powstaje z wina gronowego, w którym alkohol jest usuwany specjalną metodą.

– białe półsłodkie wino produkowane na Litwie ze składników sprowadzanych z Włoch. Wyróżnia się orzeźwiającym smakiem i kwiatowym aromatem. Wyczuwalna jest nuta brzoskwini i agrestu. Powstaje z wina gronowego, w którym alkohol jest usuwany specjalną metodą. Mionetto Prosecco Rosé – różowe wino musujące, które ma poziomkowo-miodowy aromat. Słodycz wyraźnie dominuje nad kwasowością, która jest wyczuwalna dopiero w końcówce.

– różowe wino musujące, które ma poziomkowo-miodowy aromat. Słodycz wyraźnie dominuje nad kwasowością, która jest wyczuwalna dopiero w końcówce. Allini Asolo Prosecco Superiore – wino musujące o aromacie jabłek, gruszek z odrobiną ananasa. Jest kremowe i odpowiednio kwaśne.

– wino musujące o aromacie jabłek, gruszek z odrobiną ananasa. Jest kremowe i odpowiednio kwaśne. Comte de Brismand Brut Reserve – niedrogi szampan, który zaskakuje przyjemnym aromatem gruszek i wanilii.

– niedrogi szampan, który zaskakuje przyjemnym aromatem gruszek i wanilii. Veuve Clesse Champagne Brut Tradition – szampan, na którego głęboki smak składają się głównie zielone jabłka i cytryny.

– szampan, na którego głęboki smak składają się głównie zielone jabłka i cytryny. Freixenet Cava Cordon Negro Gran Selección Brut – wino musujące wyróżniające się aromatem tropikalnych owoców z wyczuwalną nutą cytrusową, migdałami i chleba.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne drinki z szampanem lub winem musującym. Poniżej znajdziesz szybki quiz o imprezowych drinkach.

