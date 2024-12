Ciasto francuskie - dlaczego warto mieć je w lodówce? PRZEPISY

Ciasto francuskie jest bardzo trudne do przygotowania, ale niezwykle popularne z powodu swojej wszechstronności. Szczęśliwie nie musimy się męczyć z jego przygotowaniem, bo w każdym supermarkecie znajdziemy w lodówkach lub zamrażarkach gotowe ciasto francuskie. Zawsze warto mieć je w lodówce, przeczytajcie dlaczego!

Autor: Shutterstock Ciasto francuskie powstaje przez wielokrotnie wałkowanie placków ciasta z masłem. Jest więc bardzo czaso- i pracochłonne.

Spis treści

Ciasto francuskie domowej produkcji jest tak rzadkie jak biały kruk, bo tylko najwytrwalsi są w stanie je przygotować bez pomocy maszyn - z wykorzystaniem stolnicy, wałka i własnych sił. Ale ci, którzy nie mają takiego zapału i umiejętności nie muszą rozpaczać, bo w sprzedaży od lat jest gotowe ciasto francuskie - świeże - chłodzone i świeże - mrożone.

Za co kochamy ciasto francuskie?

Przede wszystkim za uniwersalność - ciasto francuskie nie jest ani słodkie ani słone, lecz neutralne w smaku. Dlatego doskonale komponuje się zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami.

Ciasto chłodzone jest praktycznie od razu gotowe do użycia - w czasie, gdy piekarnik się grzeje, my możemy dodać do niego dowolne dodatki i w momencie, gdy piec osiągnie wymaganą temperaturę wstawić do niego nasze danie.

Jest idealnym kołem ratunkowym w przypadku braku pomysłu na obiad czy kolację, a także wtedy, gdy niespodziewani goście już są w drodze.

Wystarczy niewielka ilość dodatków, by zmienić ciasto francuskie w wyborne danie - jest to więc doskonałe dla tych, którzy mają mocno ograniczony budżet.

Otwórz naszą galerię z przepisami na dania z ciastem francuskim w roli głównej!

