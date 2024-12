Jak długo gotować suszone grzyby do uszek, pierogów, krokietów?

Suszone grzyby są kluczowym składnikiem tradycyjnej kuchni polskiej, stanowiąc bazę wywaru grzybowego i dodatek do wielu potraw. Jak prawidłowo je ugotować, by nie straciły aromatu? Ile czasu i jak gotować grzyby do uszek, pierogów, krokietów i zupy? Oto odpowiedzi.

Jak długo gotować suszone grzyby?

Spis treści

Moczyć suszone grzyby przed gotowaniem, czy nie?

Podręczniki kucharskie polecają namoczyć suszone grzyby w zimnej wodzie i pozostawić na co najmniej 12 godzin maceracji (moczenia). Wcześniejsze namoczenie pozwala wydobyć więcej smaku z grzybów podczas krótkiego gotowania. Wydaje się to logiczne, ale zawsze rodzi pytanie, po co namaczać grzyby? Przecież można je dłużej gotować.

No cóż, dłuższe gotowanie pozbawia grzyby części aromatu. Lotne związki aromatyczne, które decydują o zapachu i smaku grzybów, ulatniają się podczas intensywnej obróbki cieplnej. Mając świadomość tego, możemy oczywiście ugotować grzyby bez namoczenia ich w wodzie.

Jak długo gotować grzyby suszone?

Bez względu na to, czy gotujemy suszone grzyby na nadzienie do uszek, pierogów, krokietów czy na zupę, zawsze postępujemy tak samo:

Namoczone grzyby gotujemy w tej samej wodzie, w której się moczyły.

Przekładamy jednak namoczone grzyby do małego rondelka i ostrożnie zlewamy wodę, pozostawiając na dnie piasek i zanieczyszczenia, jakie odpadły od suszu.

Grzyby wraz z wodą doprowadzamy do wrzenia.

Od momentu zagotowania, zmniejszamy płomień i gotujemy przez 15 minut.

Przykrywamy pokrywką i zdejmujemy z ognia.

Pozostawiamy grzyby do całkowitego ostygnięcia.

Przecedzamy wywar. Grzybowy bulion możemy wykorzystać do potraw.

Ugotowane grzyby siekamy lub mielimy i przeznaczamy na farsz.

