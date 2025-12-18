Masę makową zrobiłam już 2 tygodnie temu. Dzięki temu trikowi będzie świeża nawet przez 3 miesiące

Czy masę makową można mrozić?

Tak, masę makową można z powodzeniem mrozić! Jest to doskonały sposób na przedłużenie jej trwałości, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia. Nie traci smaku, aromatu i świeżości. Ta prosta czynność znacznie skraca czas przygotowań do świąt.

Z czego zrobić masę makową do mrożenia?

Chociaż sklepowe półki uginają się od puszek z gotową masą makową, skład takich produktów może budzić niepokój. Zamiast ją kupować, z łatwością można przygotować ją w domowych warunkach. Własnoręcznie zrobiona masa makowa jest pyszna, aromatyczna i pełna bakalii, których czasem w gotowych produktach jest jak na lekarstwo.

W tym przepisie na domową masę makową, którą można mrozić, wykorzystuje się tylko naturalne składniki. Są łatwo dostępne w wielu sklepach. W okresie przedświątecznym można je dostać w promocyjnych cenach. Do masy wykorzystuje się mielony mak. Dzięki temu przygotowanie jest jeszcze łatwiejsze i szybsze, ponieważ maku nie trzeba mielić. Jakie więc produkty są potrzebne, aby przygotować masę makową do mrożenia? Na liście znalazły się takie składniki jak:

mak mielony

cukier puder

bakalie – orzechy włoskie, migdały, żurawina, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa

miód

aromat migdałowy

Jak zrobić masę makową do mrożenia?

Przepis na domową masę makową, którą można mrozić, nie jest trudny. Postępując według tej sprawdzonej receptury, aromatyczny i słodki dodatek do świątecznych wypieków z makiem uda się już za pierwszym razem.

Składniki:

450 g maku mielonego

1 szklanka cukru pudru

1/2 szklanki rodzynek

1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich

1/2 szklanki posiekanych migdałów

1/2 szklanki kandyzowanej skórki pomarańczowej

3 łyżki suszonej żurawiny

3 łyżki płynnego miodu

2 łyżeczki aromatu migdałowego

Dodatkowo:

wrzątek

Przygotowanie:

1. Mak zalać wrzątkiem, tak aby znajdował się pod powierzchnią wody. Odstawić, aż całkowicie ostygnie.

2. Rodzynki przesypać do miseczki i zalać wrzątkiem. Odstawić, aby zmiękły.

3. Mak odcedzić i odcisnąć z nadmiaru wody. Przełożyć do miski.

4. Wsypać cukier puder i dodać miód oraz aromat migdałowy. Dodać odcedzone rodzynki, migdały, orzechy włoskie, żurawinę i kandyzowaną skórkę pomarańczową. Dokładnie wymieszać.

5. Gotową masę makową przełożyć do pojemnika z pokrywką i wstawić do zamrażarki.

6. Wyjąć z zamrażarki, kiedy jest potrzebna. Rozmrozić.

7. Wykorzystać do świątecznych wypieków jak makowiec.

Jak zamrozić masę makową?

Gotową masę makową można zamrozić w całości lub podzielić na porcje. Najlepiej mrozić ją w pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności i mrożenia lub w woreczkach strunowych. Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte, aby powietrze i wilgoć nie miały do niej dostępu. Pojemniki warto oznaczyć datą przygotowania.

Jak długo można przechowywać zamrożoną masę makową?

Zamrożona masa makowa zachowuje swoją jakość, smak i świeżość nawet do trzech miesięcy. Po tym czasie może delikatnie zmienić konsystencję lub stracić nieco aromatu, ale nadal będzie bezpieczna do spożycia.

Jak rozmrozić masę makową?

Aby rozmrozić masę makową, należy pamiętać, żeby wyjąć ją wcześniej z zamrażarki. Istnieją dwa sposoby na rozmrażania masy makowej. Rozmrożonej masy makowej nie należy ponownie zamrażać. Po rozmrożeniu masa makowa powinna być zużyta w ciągu dwóch dni. Najlepiej przechowywać ją w lodówce. Aby rozmrożona masa makowa była bardziej puszysta, warto delikatnie wymieszać ją z pianą ubitą z trzech białek.

Rozmrażanie w lodówce – jest to najbezpieczniejsza metoda, ponieważ minimalizuje ryzyko rozwoju bakterii. Masa makowa zachowuje swoją konsystencję i smak, ale rozmrożenie wymaga więcej czasu. Rozmraża się ją w lodówce od 12 nawet do 24 godzin. Najlepiej wyjąć ją wieczorem z zamrażarki, aby była gotowa do użycia następnego dnia.

– jest to najbezpieczniejsza metoda, ponieważ minimalizuje ryzyko rozwoju bakterii. Masa makowa zachowuje swoją konsystencję i smak, ale rozmrożenie wymaga więcej czasu. Rozmraża się ją w lodówce od 12 nawet do 24 godzin. Najlepiej wyjąć ją wieczorem z zamrażarki, aby była gotowa do użycia następnego dnia. Rozmrażanie w temperaturze pokojowej – jest to szybsza metoda niż rozmrażanie w lodówce, ale mniej bezpieczna. Należy uważać, aby nie pozostawiać masy makowej zbyt długo w temperaturze otoczenia. Może to wpłynąć na jej konsystencję i smak. Zamrożoną masę makową należy wyjąć z zamrażarki i odstawić w kuchni na blacie. Czas rozmrażania wynosi od 2 do 4 godzin.

