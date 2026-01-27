Jak zagęścić sos pomidorowy? Sprawdzone triki, które uratują zbyt wodnisty sos

Sos pomidorowy do spaghetti powinien mieć wyraźny smak, aksamitną, gęstą konsystencję i delikatnie słodkawą nutę. Po nałożeniu na makaron nie może spływać jak woda – idealnie, gdy dokładnie oblepia nitki spaghetti i tworzy apetyczną całość. Najlepiej, jeśli przygotowujemy go ze świeżych, dojrzałych pomidorów, które naturalnie nadają sosowi głębię smaku. Często wystarczy odrobina cukru, by zrównoważyć kwasowość. Jest jednak jeden minus – taki sos musi się długo gotować, by nadmiar wody odparował, a konsystencja stała się odpowiednio gęsta i kremowa.

Jak szybko zrobić gęsty i aromatyczny sos pomidorowy?

Jeśli brakuje czasu albo sięgamy po pomidory z puszki, istnieje kilka prostych sposobów, by sos błyskawicznie zgęstniał. Najpopularniejszy trik to dodanie łyżki dobrej jakości keczupu – nada on sosowi subtelną słodycz, zagęści go i pogłębi kolor na apetyczny, ciemnoczerwony.

Nie jest to jednak jedyna metoda: sos można zagęścić także koncentratem pomidorowym, odrobiną bułki tartej, mąki rozprowadzonej w wodzie lub nawet startym serem. Każdy z tych sposobów pozwala uzyskać gęsty, aromatyczny sos bez długiego gotowania, dzięki czemu spaghetti smakuje jak z najlepszej włoskiej trattorii.

Jeszcze jednym sposobem jest połączenie sosu ze sporą ilością uduszonej cebuli i ponowne zmiksowanie całości. Cebula doda sosowi słodyczy, więc gdy zdecydujemy się na tę metodę, smakiem sosu zajmijmy się na koniec.

