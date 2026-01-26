Domowe ciasto drożdżowe biorę sposobem. Metoda 3xC jest niezawodna, a wypiek zawsze się udaje

Ciasto drożdżowe metodą 3xC

Ciasto drożdżowe to klasyczny słodki wypiek. Chociaż można je kupić w prawie każdej cukierni czy sklepie, warto upiec je w domu. Nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Z pomocą przychodzi metoda trzy razy C. Na czym polega ten sposób? Każda z trzech literek odpowiada najważniejszym elementom, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas pieczenia ciasta drożdżowego. Jest to czas, ciepło i cierpliwość.

C jak czas

Aby domowe ciasto drożdżowe udało się, potrzebuje czasu. Ważny jest w procesie wyrabiania ciasta i podczas wyrastania. Ciasto drożdżowe można wyrobić ręcznie lub za pomocą miksera czy robota planetarnego. Dłońmi wyrabia się je od 10 do 15 minut, a mikserem od 8 do 12 minut. Po wyrobieniu powinno być jednolite i elastyczne. Jeżeli jest zbyt rzadkie, należy dodać trochę mąki. Zbyt gęste ciasto drożdżowe można rozrzedzić, dodając odrobinę mleka.

Ciasto drożdżowe potrzebuje czasu, aby drożdże zaczęły pracować. Powinno podwoić swoją objętość. W zależności od różnych czynników ciasto drożdżowe wyrasta od 30 minut do nawet dwóch godzin. Ciasto drożdżowe powinno wyrastać dwa razy. Drugie wyrastanie nie trwa więcej niż 30 minut. Dzięki temu wypiek zyska pyszny smak, stanie puszyste i zachowa swój kształt.

C jak ciepło

Ciasto drożdżowe przygotowuje się ze składników, które powinny mieć temperaturę otoczenia. Wymagające chłodzenia produkty należy wcześniej wyjąć z lodówki i odstawić, aby nabrały temperatury pokojowej. Mleko należy podgrzać, ale nie gotować. Powinno być lekko ciepłe. W przepisie wykorzystuje się też masło. Trzeba je wcześniej roztopić i odstawić do ostygnięcia.

Wyrobione ciasto drożdżowe powinno dobrze wyrosnąć. Dzięki temu po upieczeniu będzie puszyste i pyszne. Umieszczone w misce ciasto należy przykryć lnianą ściereczką, aby nie wyschło. Odstawia się je w ciepłe miejsce bez przeciągów. Aby ciasto drożdżowe pięknie i w miarę szybko wyrosło, przykrytą ściereczką miskę można wstawić do piekarnika nagrzanego do 30-40 stopni C na 20-30 minut. Ten prosty trik sprawi, że ciasto drożdżowe wyrośnie dwa razy szybciej niż na kuchennym blacie w niższej temperaturze.

C jak cierpliwość

Dobre domowe ciasto drożdżowe potrzebuje też cierpliwości. Na jego przygotowanie należy poświęcić w sumie kilka godzin, ale dzięki temu wypiek uda się i będzie smakował obłędnie.

Po pierwszym wyrośnięciu ciasto drożdżowe należy krótko wyrobić, aby pozbyć się nadmiaru gazów powstałych podczas procesu fermentacji. Następnie formuje się je w dowolny kształt lub po prostu przekłada do formy wyłożonej papierem do pieczenia.

Ciasto na drożdżach piecze się dość szybko. Wystarczy 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, aby wypiek się upiekł. Najlepiej sprawdzić to za pomocą patyczka. Ciasto drożdżowe można podawać po całkowitym ostygnięciu lub jeszcze lekko ciepłe.

Jaki jest najprostszy przepis na ciasto drożdżowe?

Poniżej znajdziecie sprawdzony i łatwy przepis na domowe ciasto drożdżowe, które bez problemu upieczecie w domu. Trzymając się metody 3xC, wypiek uda się już za pierwszym razem. Ciasto drożdżowe z dodatkiem kruszonki przygotowane według tego przepisu i tej prostej metody zawsze wychodzi. Jest pyszne, puszyste i idealnie słodkie. Dzięki temu, że składniki są łatwo dostępne, a przygotowanie jest łatwe, można je piec na okrągło. Ciasto drożdżowe z kruszonką upieczone według tego przepisu sprawdzi się na różne okazje i święta.

Ciasto drożdżowe z kruszonką metodą 3xC – przepis krok po kroku

Składniki

Ciasto drożdżowe:

400 g mąki pszennej typ 550

200 ml letniego mleka

25 g świeżych drożdży

80 g roztopionego masła

80 g cukru

2 żółtka

szczypta soli

Kruszonka:

90 g mąki pszennej

3 łyżki roztopionego masła

3 łyżki cukru

Dodatkowo:

50 g rodzynek

Przygotowanie

1. Do miski przełożyć pokruszone drożdże. Wlać 3 łyżki mleka. Wsypać 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki. Wymieszać, rozcierając składniki łyżką. Odstawić na 15 minut.

2. Do zaczynu drożdżowego wsypać pozostałą mąkę, cukier i sól. Wlać mleko i dodać żółtka. Stopniowo dodawać roztopione masło i mieszać.

3. Dłońmi lub za pomocą miksera wyrobić gładkie i elastyczne ciasto.

4. Miskę przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na 1 godzinę.

5. Do wyrośniętego ciasta dodać rodzynki i chwilę wyrabiać.

6. Ciasto przełożyć do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryć ściereczką i odstawić na 20 minut do drugiego wyrośnięcia.

7. Przygotować kruszonkę. Mąkę wymieszać z cukrem i roztopionym masłem. Kruszonka powinna mieć konsystencję mokrego piasku.

8. Wierzch ciasta równomiernie posypać kruszonką.

9. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 40 minut, do suchego patyczka.

10. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia.

11. Podawać na deser na różne okazje lub bez.

Zobaczcie galerię i poznajcie inne sprawdzone przepisy na pyszne i puszyste ciasta drożdżowe. Upieczone metodą 3xC udadzą się i oczarują smakiem każdego, kto ich spróbuje.