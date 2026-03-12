Zupa chrzanowa na Wielkanoc – aromatyczny klasyk w domowym wydaniu

Historia i tradycja zupy chrzanowej

Zupa chrzanowa to klasyk polskiej Wielkanocy, obecny na stołach od XIX wieku. Jej wyrazisty smak symbolizuje wiosenną świeżość i odrodzenie, a dodatek jajek i białej kiełbasy podkreśla świąteczny charakter potrawy. To danie, które łączy tradycję z aromatem, jaki trudno znaleźć w innych potrawach wielkanocnych.

W różnych regionach Polski przygotowuje się ją nieco inaczej – w niektórych wersjach bazuje na bulionie mięsnym, w innych na warzywnym. Niezależnie od wariantu, zupa chrzanowa zawsze ma charakterystyczną, kremową konsystencję i wyrazisty, lekko pikantny smak.

Jak przygotować zupę chrzanową

Zupę chrzanową można przygotować zarówno na bulionie mięsnym, jak i warzywnym. Aby uzyskać kremową konsystencję, warto dodać odrobinę śmietany lub mleka – łagodzą one ostrość chrzanu, nie odbierając mu aromatu.

Aby chrzan zachował wyrazisty smak, dodaj go pod koniec gotowania. Dzięki temu pozostanie aromatyczny i pełen charakteru.

Podawanie i dodatki

Zupę najlepiej serwować z białą kiełbasą i jajkami na twardo. Można również podać ją z pieczywem, które świetnie chłonie aromatyczny bulion. Świeży koperek lub szczypiorek nie tylko dodaje koloru, ale też podkreśla wiosenną świeżość zupy.

Dla odważnych smakoszy warto zasugerować odrobinę ostrego chili lub papryki w proszku, które przełamują kremową konsystencję i nadają zupie dodatkowego „pazura”.

Przepis znajdziesz się pod filmem ⇓

Jak zrobić dobry chrzan domowy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przepis na zupę chrzanową, czyli chrzanicę

Składniki:

Przygotowanie:

1. Do garnka z wodą włożyć kości, obrane i pokrojone w cząstki warzywa, liście laurowe i ziele angielskie.

2. Posolić i gotować, aż mięso przy kości będzie miękkie.

3. Kości wyciągnąć. Do wywaru dodać chrzan i śmietanę połączoną z mąką.

4. Białą kiełbasę podsmażyć na patelni na złoty kolor, przykryć pokrywką i poddusić 10 minut.

5. Następnie pokroić w cząstki i dodać do zupy. Doprawić do smaku pieprzem, cukrem i majerankiem.

6. Pod koniec gotowania zupy dodać wyciśnięty przez praskę czosnek.

7. Zupę podajemy z jajkiem ugotowanym na twardo.

Galeria: Żurek, czy barszcz biały? Receptura na zakwas i 5 przepisów na tradycyjną polską zupę