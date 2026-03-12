Zupa chrzanowa na Wielkanoc – aromatyczny klasyk w domowym wydaniu

Spis treści
Historia i tradycja zupy chrzanowej
Zupa chrzanowa to klasyk polskiej Wielkanocy, obecny na stołach od XIX wieku. Jej wyrazisty smak symbolizuje wiosenną świeżość i odrodzenie, a dodatek jajek i białej kiełbasy podkreśla świąteczny charakter potrawy. To danie, które łączy tradycję z aromatem, jaki trudno znaleźć w innych potrawach wielkanocnych.
W różnych regionach Polski przygotowuje się ją nieco inaczej – w niektórych wersjach bazuje na bulionie mięsnym, w innych na warzywnym. Niezależnie od wariantu, zupa chrzanowa zawsze ma charakterystyczną, kremową konsystencję i wyrazisty, lekko pikantny smak.
Jak przygotować zupę chrzanową
Zupę chrzanową można przygotować zarówno na bulionie mięsnym, jak i warzywnym. Aby uzyskać kremową konsystencję, warto dodać odrobinę śmietany lub mleka – łagodzą one ostrość chrzanu, nie odbierając mu aromatu.
Aby chrzan zachował wyrazisty smak, dodaj go pod koniec gotowania. Dzięki temu pozostanie aromatyczny i pełen charakteru.
Podawanie i dodatki
Zupę najlepiej serwować z białą kiełbasą i jajkami na twardo. Można również podać ją z pieczywem, które świetnie chłonie aromatyczny bulion. Świeży koperek lub szczypiorek nie tylko dodaje koloru, ale też podkreśla wiosenną świeżość zupy.
Dla odważnych smakoszy warto zasugerować odrobinę ostrego chili lub papryki w proszku, które przełamują kremową konsystencję i nadają zupie dodatkowego „pazura”.
Przepis na zupę chrzanową, czyli chrzanicę
Składniki:
- 1/2 kg kości wędzonej od schabu
- 1 średnia marchew
- 1/2 średniego selera
- 2,5 l wody
- 3 liście laurowe
- 5-6 ziarenek ziela angielskiego
- 1 mały słoiczek chrzanu
- 300 ml śmietany kwaśnej 18%
- 1 łyżka mąki
- sól, pieprz do smaku
- 3 ząbki czosnku
- 1/2 kg białej kiełbasy surowej
- jajka ugotowane na twardo
Przygotowanie:
1. Do garnka z wodą włożyć kości, obrane i pokrojone w cząstki warzywa, liście laurowe i ziele angielskie.
2. Posolić i gotować, aż mięso przy kości będzie miękkie.
3. Kości wyciągnąć. Do wywaru dodać chrzan i śmietanę połączoną z mąką.
4. Białą kiełbasę podsmażyć na patelni na złoty kolor, przykryć pokrywką i poddusić 10 minut.
5. Następnie pokroić w cząstki i dodać do zupy. Doprawić do smaku pieprzem, cukrem i majerankiem.
6. Pod koniec gotowania zupy dodać wyciśnięty przez praskę czosnek.
7. Zupę podajemy z jajkiem ugotowanym na twardo.
