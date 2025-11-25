To mój patent na czyste i lśniące drzwiczki piekarnika. Są jak nowe bez szorowania i wysiłku

2025-11-25 12:38

O drzwiczki piekarnika trzeba dbać tak samo jak o jego wnętrze. Brudzi się nie tylko środek piekarnika, ale i blacha oraz drzwiczki. Pojawiają się na nich resztki tłuszczu, przypalenia i zacieki, których usunięcie jest wyjątkowo uciążliwe. Czy można to zrobić łatwo, szybko i bez wysiłku? Oto prosty i tani sposób na czyste i lśniące drzwiczki bez szorowania.

Autor: Zhuravlev Andrey/ Shutterstock Drzwiczki piekarnika są czyste i błyszczą jak nowe. Ten trik za grosze zawsze się sprawdza.

Dlaczego drzwiczki piekarnika brudzą się?

Piekarnik należy do podstawowego wyposażenia kuchni. Znajduje się w każdym domu i często się z niego korzysta. O piekarnik warto dbać, aby dłużej spełniał swoje zadanie i zbyt szybko się nie zepsuł. Dlatego tak ważne jest regularne mycie nie tylko jego ścianek, rusztów i blachy. Czyścić powinno się także drzwiczki piekarnika, które tak samo się brudzą. Mogą znaleźć się na nich nie tylko zacieki, ale i sporo tłuszczu, różnego rodzaju przypaleń oraz resztek potraw. Podczas pieczenia takie zabrudzenia mogą wydzielać substancje, które są szkodliwe dla zdrowia. Jak powstają zabrudzenia na drzwiczkach piekarnika?

  • Rozpryski tłuszczu i soków – podczas pieczenia mięs, ciast i innych potraw, tłuszcz i soki mogą pryskać nie tylko na ścianki piekarnika, ale i na drzwiczki. Wysoka temperatura powoduje, że przypalają się i stają się trudne do usunięcia.
  • Para wodna – powstająca podczas pieczenia para wodna osadza się na drzwiczkach piekarnika i łączy się z tłuszczem oraz innymi zabrudzeniami, tworząc trudne do usunięcia plamy i zacieki.
  • Resztki jedzenia – pozostałości potraw, które wypadają z blachy, formy do zapiekania lub naczynia żaroodpornego, mogą osadzać się na drzwiczkach piekarnika i przypalać się.
  • Nieszczelność piekarnika – jeżeli uszczelka wokół drzwiczek piekarnika jest uszkodzona lub nie jest szczelna, więcej dymu i pary może wydostawać się na zewnątrz, osadzając się na drzwiczkach. W ten sposób powstają trudne do usunięcia przypalenia i zacieki.
  • Filtry w piekarnikach – niektóre modele piekarników wyposażone są w filtry, które z czasem mogą się zatykać i nie spełniać swojej funkcji. Prowadzi do większego zabrudzenia wnętrza i drzwiczek.
  • Brak regularnego czyszczenia – im rzadziej czyści się drzwiczki i piekarnik, tym trudniej jest usunąć zaschnięty brud. Nagromadzone z czasem tłuszcz, resztki i zacieki zamieniają się w bardzo trudne do wyczyszczenia zabrudzenia.

Jak wyczyścić szklane drzwiczki w piekarniku?

W sklepach można znaleźć mnóstwo środków do czyszczenia piekarnika i drzwiczek. Mleczka, pianki czy proszki to tylko niektóre przykłady specjalistycznych detergentów. Nie zawsze jednak warto po nie sięgać. Większość z nich składa się z ostrych substancji chemicznych, które niekorzystnie wpływają na zdrowie i mogą podrażniać skórę i układ oddechowy. Trzeba za nie zapłacić niemałe pieniądze, nie zawsze są skuteczne, a efekt nie jest zbyt zadowalający. Wymagają szorowania i sporo wysiłku. Dlatego warto sprawdzić domowy sposób na czyszczenie drzwiczek piekarnika. Taki patent jest skuteczny w stu procentach i kosztuje grosze. Jak więc usunąć ślady przypalenia z drzwiczek piekarnika?

Czym usunąć przypalony tłuszcz z szyby piekarnika?

Istnieje prosta i tania metoda na czyste i lśniące szklane drzwiczki piekarnika, które są jego wizytówką. Dzięki niej będą lśnić jak nowe. Metoda ta nie wymaga szorowania i wysiłku fizycznego. Drzwiczki czyszczą się praktycznie same. Wszelkie zanieczyszczenia, takie jak przypalenia, tłuszcz i resztki jedzenia, schodzą same.

Aby drzwiczki piekarnika były czyste i błyszczące, należy zaopatrzyć się w gorącą wodę, sodę oczyszczoną oraz folię aluminiową zgniecioną w kulkę. Warto przygotować także ochronne rękawice i ściereczkę lub ręcznik papierowy. Jak to działa?

Zgnieciona folia aluminiowa ma szorstką powierzchnię, która działa jak delikatna ścierka. Podczas pocierania zabrudzeń, łatwo i szybko usuwa przypalony tłuszcz i resztki jedzenia z powierzchni drzwiczek piekarnika. W połączeniu z wodą i sodą oczyszczoną tworzy się wodorotlenku glinu, który pomaga rozpuścić tłuszcz i brud. Chociaż folia aluminiowa jest stosunkowo miękka, należy zachować ostrożność i delikatnie czyścić nią zabrudzenia powstałe na drzwiczkach piekarnika.

Jak wyczyścić mocno zabrudzone drzwiczki piekarnika?

Drzwiczki piekarnika można łatwo i szybko wyczyścić domowym sposobem z sodą, wodą i folią aluminiową. To świetny patent, aby usunąć ze szklanych drzwiczek przypalenia, tłuszcz i zacieki. Jak więc wyczyścić drzwi piekarnika sodą, wodą i folią aluminiową?

  • Otworzyć drzwiczki piekarnika, ustawiając te pod kątem 90 stopni.
  • Skropić drzwiczki piekarnika gorącą wodą. Można to zrobić za pomocą spryskiwacza.
  • Posypać całą powierzchnię drzwiczek sodą oczyszczoną. W wyjątkowo brudnych miejscach pokrytym starym i zaschniętym tłuszczem nałożyć więcej sody.
  • Po kilku minutach przetrzeć szklaną powierzchnię drzwiczek kulką z folii aluminiowej, pocierając ją okrężnymi ruchami.
  • Resztki sody i wody usunąć ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

Jeżeli drzwiczki piekarnika są wyjątkowo brudne, czynność należy powtórzyć. W ten sam sposób można wyczyścić nie tylko szklane drzwiczki, ale i cały piekarnik. To prosta i szybka metoda, która zawsze się sprawdza.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne i aromatyczne dania obiadowe z piekarnika. 

Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska

