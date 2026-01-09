Od kiedy znam ten przepis, nie kupuję kabanosów. Domowe są pyszne i nie zawierają konserwantów

Czy można zrobić kabanosy w domu?

Kabanosy to prosta przekąska mięsna, która ma fanów na całym świecie. Cienkie kiełbaski są idealne do jedzenia w czasie imprez, oglądania meczu czy jako małe co nieco między posiłkami. Kabanosy można kupić przez cały rok w prawie każdym sklepie spożywczym, ale ich skład często budzi mieszane uczucia. Etykiety mogą przypominać zestaw młodego chemika, a nie produkt, który jest bezpieczny do spożycia i dla zdrowia. Konserwanty, sztuczne aromaty czy ulepszacze smaku to tylko niektóre przykłady. Istnieje jednak proste rozwiązanie, aby cieszyć się smakiem znakomitych kabanosów bez chemicznych dodatków. Tę mięsną przekąskę można z łatwością zrobić w domu. Przepis na domowe kabanosy z piekarnika znajdziecie poniżej.

Jakie przyprawy do kabanosów?

Domowe kabanosy pieczone przyrządzone według tego sprawdzonego przepisu robi się z dwóch rodzajów mięsa mielonego – drobiowego i wieprzowego. Kluczowym dodatkiem są przyprawy. Dzięki nim cienkie kiełbaski mają obłędny smak i aromat, który do złudzenia przypomina wędzonkę. Sprawiają, że smakują o wiele lepiej niż te ze sklepu. Cienkie kiełbaski nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników i ulepszaczy smaku.

Jakie więc przyprawy dodaje się do kabanosów pieczonych w piekarniku w domu? Wszystkie przyprawy są dobrze znane i często używa się ich do innych potraw. Można je dostać w wielu sklepach, a ich cena nie jest wygórowana.

sól

czarny pieprz

papryka – słodka, wędzona i chili

jałowiec

ziele angielskie

suszony czosnek

gałka muszkatołowa

Jak zrobić domowe kabanosy z piekarnika?

Przepis na pełne smaku i aromatu kabanosy nie jest trudny. Przygotowanie masy mięsnej nie wymaga skomplikowanych czynności i długiego czasu. Wystarczy wymieszać mięso mielone z przyprawami, tak aby powstała zwięzła masa. W tym przepisie nie są potrzebne osłonki czy jelito, więc przygotowanie jest jeszcze łatwiejsze i znacznie krótsze. Nie używa się też maszynki do nadziewania kiełbasy. Kabanosy najlepiej uformować za pomocą rękawa cukierniczego zakończonego okrągłą tylką średniej wielkości. Można też wykorzystać foliową torebkę i obciąć jeden z jej rogów. Masę mięsną wyciska się bezpośrednio na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, zachowując odstępy.

Jak upiec kabanosy w piekarniku?

W tym prostym przepisie kabanosy piecze się w piekarniku. Blachę z cienkimi kiełbaskami wstawia się do piekarnika z włączoną funkcją termoobiegu nagrzanego do 70 stopni C. Ile suszyć kabanosy w piekarniku? Czas pieczenia wynosi około 4 godzin. Domowe kabanosy bez jelita stają się chrupiące z zewnątrz, a w środku są miękkie i soczyste.

Jak przechowywać domowe kabanosy z piekarnika?

Po upieczeniu domowe kabanosy należy ostudzić i przechowywać w lodówce w szczelnie zamykanym pojemniku. Sprawdzi się też papier i folia spożywcza. Czas przydatności do spożycia domowych kabanosów wynosi nawet dwa tygodnie. Można też je zamrozić. Kiełbaski trzeba szczelnie owinąć folią spożywczą lub włożyć do woreczka strunowego, usuwając jak najwięcej powietrza. Smak i aromat zachowują do sześciu miesięcy. Najlepiej rozmrażać je powoli w lodówce.

Domowe kabanosy z piekarnika – przepis krok po kroku

Składniki:

500 g mięsa mielonego drobiowego

500 g mięsa mielonego wieprzowego

100 ml wody

2 i 1/2 łyżki soli

1/2 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu

1/2 łyżeczki mielonego jałowca

1/2 łyżeczki mielonej słodkiej papryki

1/2 łyżeczki mielonej wędzonej słodkiej papryki

1/2 łyżeczki mielonego ziela angielskiego

1/2 łyżeczki czosnku suszonego

1/3 łyżeczki mielonego chili

1/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

Przygotowanie:

1. Do miski przełożyć mięso mielone drobiowe i wieprzowe.

2. Wlać wodę i doprawić solą, pieprzem, jałowcem, zielem angielskim, czosnkiem suszonym, gałką muszkatołową, chili oraz słodką i wędzoną papryką.

3. Dokładnie wymieszać, aż składniki połączą się w jednolitą masę.

4. Masę mięsną przełożyć do rękawa cukierniczego z okrągłą tylką. Wyciskać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, formując cienkie kabanosy i zachowując odstępy.

5. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 70 stopni C z termoobiegiem. Piec około 4 godzin.

6. Wyjąć z piekarnika i odstawić do ostygnięcia. Przechowywać w lodówce.

