Tylko tak czyszczę piekarnik. Lśni jak nowy bez szorowania

Jak skutecznie wyczyścić bardzo brudny piekarnik? Aby piekarnik znowu był jak nowy, nie są potrzebne drogie preparaty. Wystarczy tabletka do zmywarki, która świetnie poradzi sobie ze wszystkimi zabrudzeniami powstałymi podczas użytkowania. Jak wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki? Poznajcie prosty patent na czysty piekarnik.

Autor: Shutterstock To najlepszy patent na czysty piekarnik. Wystarczy wrzątek i tabletka do zmywarki.

Spis treści

Dlaczego tabletki do zmywarki są skuteczne w czyszczeniu piekarnika?

Patent na czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki jest skuteczny i nie wymaga czasu, ani potężnej siły potrzebnej do szorowania zabrudzeń. Dlaczego tabletki do zmywania tak dobrze, łatwo i szybko radzą sobie z usunięciem wszelakich przypaleń i tłuszczu, który osiada na ściankach, drzwiczkach i ruszcie?

Kostki do zmywarek są skoncentrowanym środkiem do mycia naczyń. Na talerzach i sztućcach osadza się ten sam rodzaj zanieczyszczeń, co w piekarniku. Dlatego tabletki do zmywarki idealnie usuwają tłuszcz, przypalenia i brud w piekarniku.

Co jest potrzebne do wyczyszczenia brudnego piekarnika tabletką do zmywarki?

Aby wyczyścić piekarnik za pomocą tabletki do zmywarki, potrzebnych jest kilka akcesoriów, które pomogą rozprawić się z brudem na ściankach, drzwiczkach, blasze i ruszcie. Przydadzą się więc ochronne rękawiczki, gąbka do zmywania naczyń i ręczniki papierowe. Warto przygotować także dużą formę do zapiekania i wrzątek. Nie można zapomnieć o proszkowej tabletce do zmywarki, która gra tu główną rolę. Jest o wiele skuteczniejsza niż żelowa i łatwej usunie stare przypalenia i inne zabrudzenia.

Jak wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki?

Czyszczenie piekarnika z kostką do zmywania nie jest skomplikowane. Nie wymaga nadprzyrodzonej siły i czasu, ponieważ piekarnik czyści się właściwie sam. Nic nie trzeba szorować. Przed przystąpieniem do pracy piekarnik warto przetrzeć ręcznikiem papierowym, aby usunąć okruszki i sypkie resztki.

Czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki krok po kroku

Jak wyczyścić przypalony piekarnik bez szorowania? Dzięki temu prostemu zabiegowi piekarnik znowu będzie lśnił czystością.

1. krok – nagrzać piekarnik do 200 stopni C i wyłączyć go

2. krok – wlać wrzątek do formy do zapiekania i włożyć do niego tabletkę do zmywarki

3. krok – wstawić formę z rozpuszczoną we wrzątku tabletką do zmywania do piekarnika

4. krok – zamknąć piekarnik i odczekać 2 godziny

5. krok – wyjąć formę z kostką do zmywarki i usunąć zabrudzenia ze ścianek, rusztu i drzwiczek za pomocą gąbeczki do mycia naczyń i ręczników papierowych

Jak usunąć uporczywy brud z piekarnika tabletką do zmywarki?

Jeżeli piekarnik jest bardzo mocno zabrudzony, można doczyścić go ręcznie. Tu także przyda się kostka do zmywarki. Tabletkę trzeba zanurzyć w ciepłej wodzie i odczekać chwilę, a następnie czyścić nią okrężnymi ruchami uporczywe zabrudzenia jak gąbką do mycia naczyń. Kiedy tabletka stanie się sucha, należy ponownie zanurzyć ją w wodzie i kontynuować usuwanie brudu z piekarnika. Resztki proszku można usunąć za pomocą ręczników papierowych. Tak samo można umyć drzwiczki i ruszt.

