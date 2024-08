Przechowujesz w niej patelnie i formy? Szuflada pod piekarnikiem ma inną funkcję

W kuchni każde miejsce powinno być dobrze wykorzystane. Dlatego wiele osób w szufladzie pod piekarnikiem przechowuje formy, patelnie i pokrywki, które nie mieszczą się w zwykłych szafkach. Jednak mało kto wie, że to miejsce ma zupełnie inną funkcję. Dowiedzcie się, jak w pełni wykorzystać możliwości szuflady pod piekarnikiem.

Autor: Shutterstock Nie trzymaj tam blach ani patelni. Odkryj, do czego służy szuflada pod piekarnikiem.

Spis treści

Co się trzyma w szufladzie pod piekarnikiem?

Piekarnik to podstawowe wyposażenie każdej kuchni. Najnowsze modele wyposażone są w mnóstwo funkcji, które bardzo ułatwiają przyrządzanie jedzenia. Sprawiają, że potrawy są pyszne i aromatyczne, a ciasta zawsze się udają.

Piekarnik montuje się w szafce do zabudowy na wysokości około 54 cm. Nad piekarnikiem instaluje się płytę grzewczą lub gazową. Pod piekarnikiem zostaje wolne miejsce, w którym umieszcza się szufladę. Wiele osób przechowuje w niej patelnie, pokrywki, blachy lub formy do zapiekania. Jednak to nie jedyna funkcja szuflady pod piekarnikiem.

Do czego służy szuflada pod piekarnikiem?

Aby miejsce pod piekarnikiem się nie zmarnowało, przeznacza się je na funkcjonalną szufladę. Nie jest zbyt głęboka, ale bez problemu zmieści różne akcesoria do pieczenia i gotowania. Mało kto wie, że szuflada pod piekarnikiem ma jeszcze inną funkcję. Projektanci kuchni i fachowcy od zabudowy nazywają ją szufladą grzewczą. Czy oznacza to, że szuflada pod piekarnikiem się nagrzewa?

W zależności od temperatury panującej w piekarniku, w tym miejscu może być od 40 do nawet 75 stopni C. Szuflada pod piekarnikiem to miejsce do przechowywania przyrządzonych wcześniej potraw i podgrzewania jedzenia. Dzięki temu, że jest w niej ciepło, dania tak szybko nie ostygną. Sprawdzi się też do podgrzewania naczyń.

Jak wyczyścić szufladę pod piekarnikiem?

Wykorzystując szufladę pod piekarnikiem jako miejsce do podgrzewania lub przechowywania gotowych dań, należy pamiętać, aby zawsze panował w niej porządek. Trzeba zadbać o nią tak samo jak o talerze czy garnki. Zawsze powinna być czysta.

Szufladę pod piekarnikiem najlepiej czyścić za pomocą domowych środków, które nie mają negatywnego wpływu na zdrowie. Wystarczy wymieszać jedną miarkę wody z jedną miarką octu i takim specyfikiem przetrzeć wnętrze szuflady grzewczej. Dzięki tej prostej metodzie w szufladzie zawsze będzie czysto.

