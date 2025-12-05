Jaka ryba jest najlepsza do ryby po grecku? Porównujemy mirunę, mintaja i dorsza!

Ryba po grecku, mimo chwytliwej nazwy, z Grecją ma niewiele wspólnego, za to świetnie przyjęła się na polskich stołach. Przepyszne warzywa i świeża, usmażona ryba to doskonały pomysł na obiad, kolację lub święta. Ryba po grecku często pojawia się też na wigilijnym stole. Jaka ryba najlepiej sprawdzi się w rybie po grecku i jest najlepsza do tej potrawy?

Miruna do ryby po grecku

Do wykonania ryby po grecku zdecydowanie lepszym wyborem będzie ryba chuda. Pamiętajmy, że warzywa dusimy z dodatkiem tłuszczu (najczęściej oleju lub oliwy z oliwek), a same warzywa również puszczą sok, stąd usmażona, tłusta ryba nie będzie dobrze komponować się w tym zestawie. Z opinii wielu kucharzy wynika, że najsmaczniejszą rybą, która doskonale koresponduje smakowo z warzywami, jest miruna.

Występująca najczęściej w Oceanie Spokojnym i poławiana przez Australijczyków należy do ryb morszczukowatych. Niezwykle delikatne, chude mięso nie ma intensywnego, rybiego zapachu. Poza tym, co nie jest bez znaczenia przy rybie po grecku - filety miruny niemal zupełnie są pozbawione ości, stąd nie musimy obawiać się nieprzyjemnej niespodzianki.

Dorsz, mintaj, morszczuk do ryby po grecku

Bardzo popularną rybą, która również nadaje się do ryby po grecku, jest dorsz. Warto jednak zwrócić uwagę na właściwe usmażenie. Mięso dorsza jest bardzo chude, stąd przesmażona ryba jest sucha i dławiąca. Specjaliści polecają również mintaja i morszczuka.

Jakich ryb lepiej unikać przygotowując rybę po grecku?

Warto wystrzegać się natomiast taniej pangi lub ryby maślanej. Ich wartości odżywcze oraz sposób hodowli, według niektórych, pozostawiają wiele do życzenia. Ryba maślana dodatkowo może wywołać alergie i bardzo nieprzyjemne reakcje układu pokarmowego.

