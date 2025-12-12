Babka makowa z mleczną polewą – błyskawiczne i efektowne ciasto na każdą okazję!

Babka makowa z mleczną polewą - prostsza niż makowiec, a przepyszna
Jeśli makowce i pierniki to nie twoja bajka, na święta możesz podać babkę makową. Babka makowa z mleczną polewą to klasyk, który od lat króluje na świątecznych stołach i rodzinnych spotkaniach. Jej wilgotna, aromatyczna struktura sprawia, że każdy kęs rozpływa się w ustach, a smak maku doskonale komponuje się ze słodyczą polewy. To ciasto, które łączy w sobie tradycję, prostotę wykonania i efektowny wygląd – dlatego tak często wracamy do niego przy wyjątkowych okazjach.
Warto jednak podkręcić ten klasyk dodatkiem, który wyniesie go na zupełnie nowy poziom. Przełożenie babki czymś delikatnie kwaskowym – na przykład dżemem z czarnej porzeczki, powidłami śliwkowymi czy prostym kremem na bazie mascarpone i cytryny – przełamuje słodycz i dodaje deserowi świeżości. Dzięki temu smak staje się bardziej zbalansowany, a każdy kawałek zyskuje nową, ciekawą głębię.
Tak przygotowana babka makowa to nie tylko efektowny wypiek, lecz także dowód na to, że niewielka modyfikacja może zmienić znane ciasto w coś wyjątkowego. Idealna do kawy, na święta, urodziny czy spontaniczne spotkania – zawsze zachwyca i zawsze znika szybciej, niż się spodziewamy.
Składniki:
Ciasto:
kostka masła
1 i pół szklanki cukru
5 jajek
1 szklanka suchego maku
pół szklanki mleka
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 szklanki mąki
Polewa:
kostka masła
szklanka cukru
3 łyżki wody
szklanka mleka w proszku
opcjonalnie 200 g lekko uprażonych orzechów
Przygotowanie:
Żółtka oddzielić od białek.
Masło utrzeć z cukrem i żółtkami. Dodać mąkę z proszkiem, mak, mleko i ubite białka.
Piec 30 minut w 200°C.
Przygotować polewę: zagotować masło z cukrem i wodą. Następnie dodać szklankę mleka w proszku, dokładnie wymieszać, aby nie było grudek. Można wsypać rozdrobnione orzechy.
Dobrze wymieszać masę i ciepłą wylać na wystudzony placek.
