Masę makową zrobiłam już tydzień temu. Dzięki temu trikowi jest świeża i aromatyczna nawet po miesiącu

Anna Szulc-Górska
2025-12-12 11:39

Masa makowa to połączenie maku, bakalii i miodu, które wykorzystuje się do słodkich wypieków z okazji świąt Bożego Narodzenia. Z jej przygotowaniem nie trzeba czekać do ostatniej chwili. Domową masę makową można zrobić dużo wcześniej i zamrozić. Dzięki temu przygotowania do świąt są wiele łatwiejsze. Jak zrobić masę makową, którą można zamrozić? Poznajcie świąteczny patent.

masa makowa do mrożenia

i

Autor: Madeleine Steinbach/ Shutterstock Zapakuj do pojemnika i wstaw do zamrażarki. Ta masa makowa jest świeża i aromatyczna przez długi mas.

Czy masę makową można mrozić?

Mało kto wie, że masę makową można przygotować z dużym wyprzedzeniem i zamrozić. To dobry sposób na przedłużenie jej trwałości, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia. Nie traci smaku, aromatu i świeżości. Ta prosta czynność znacznie skraca czas przygotowań do świąt.

Z czego zrobić masę makową do mrożenia?

Chociaż sklepowe półki uginają się od puszek z gotową masą makową, skład takich produktów może budzić niepokój. Zamiast ją kupować, z łatwością można przygotować ją w domowych warunkach. Własnoręcznie zrobiona masa makowa jest pyszna, aromatyczna i pełna bakalii, których czasem w gotowych produktach jest jak na lekarstwo.

W tym przepisie na domową masę makową, którą można mrozić, wykorzystuje się tylko naturalne składniki. Są łatwo dostępne w wielu sklepach. W okresie przedświątecznym można je dostać w promocyjnych cenach. Do masy wykorzystuje się mielony mak. Dzięki temu przygotowanie jest jeszcze łatwiejsze i szybsze, ponieważ maku nie trzeba mielić. Jakie więc produkty są potrzebne, aby przygotować masę makową do mrożenia? Na liście znalazły się takie składniki jak:

  • mak mielony
  • cukier puder
  • bakalie – orzechy włoskie, migdały, żurawina, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa
  • miód
  • aromat migdałowy

Jak zrobić masę makową do mrożenia?

Przepis na domową masę makową, którą można mrozić, nie jest trudny. Postępując według tej sprawdzonej receptury, aromatyczny i słodki dodatek do świątecznych wypieków z makiem uda się już za pierwszym razem.

Składniki:

  • 450 g maku mielonego
  • 1 szklanka cukru pudru
  • 1/2 szklanki rodzynek
  • 1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich
  • 1/2 szklanki posiekanych migdałów
  • 1/2 szklanki kandyzowanej skórki pomarańczowej
  • 3 łyżki suszonej żurawiny
  • 3 łyżki płynnego miodu
  • 2 łyżeczki aromatu migdałowego

Dodatkowo:

  • wrzątek

Przygotowanie:

1. Mak zalać wrzątkiem, tak aby znajdował się pod powierzchnią wody. Odstawić, aż całkowicie ostygnie.

2. Rodzynki przesypać do miseczki i zalać wrzątkiem. Odstawić, aby zmiękły.

3. Mak odcedzić i odcisnąć z nadmiaru wody. Przełożyć do miski.

4. Wsypać cukier puder i dodać miód oraz aromat migdałowy. Dodać odcedzone rodzynki, migdały, orzechy włoskie, żurawinę i kandyzowaną skórkę pomarańczową. Dokładnie wymieszać.

5. Gotową masę makową przełożyć do pojemnika z pokrywką i wstawić do zamrażarki.

6. Wyjąć z zamrażarki, kiedy jest potrzebna. Rozmrozić.

7. Wykorzystać do świątecznych wypieków jak makowiec.

Jak zamrozić masę makową?

Gotową masę makową można zamrozić w całości lub podzielić na porcje. Najlepiej mrozić ją w pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności i mrożenia lub w woreczkach strunowych. Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte, aby powietrze i wilgoć nie miały do niej dostępu. Pojemniki warto oznaczyć datą przygotowania.

Jak długo można przechowywać zamrożoną masę makową?

Masa makowa przechowywana w zamrażarce smak i świeżość bez utraty dobrej jakości nawet do trzech miesięcy. Po tym czasie może stracić nieco smaku i zmienić trochę konsystencję, ale nadal będzie bezpieczna do spożycia.

Jak rozmrozić masę makową?

Aby rozmrozić masę makową, należy pamiętać, żeby wyjąć ją wcześniej z zamrażarki. Istnieją dwa sposoby na rozmrażania masy makowej. Rozmrożonej masy makowej nie należy ponownie zamrażać. Po rozmrożeniu masa makowa powinna być zużyta w ciągu dwóch dni. Najlepiej przechowywać ją w lodówce. Aby rozmrożona masa makowa była bardziej puszysta, warto delikatnie wymieszać ją z pianą ubitą z trzech białek.

  • Rozmrażanie w lodówce – jest to najbezpieczniejsza metoda, ponieważ minimalizuje ryzyko rozwoju bakterii. Masa makowa zachowuje swoją konsystencję i smak, ale rozmrożenie wymaga więcej czasu. Rozmraża się ją w lodówce od 12 nawet do 24 godzin. Najlepiej wyjąć ją wieczorem z zamrażarki, aby była gotowa do użycia następnego dnia.
  • Rozmrażanie w temperaturze pokojowej – jest to szybsza metoda niż rozmrażanie w lodówce, ale mniej bezpieczna. Należy uważać, aby nie pozostawiać masy makowej zbyt długo w temperaturze otoczenia. Może to wpłynąć na jej konsystencję i smak. Zamrożoną masę makową należy wyjąć z zamrażarki i odstawić w kuchni na blacie. Czas rozmrażania wynosi od 2 do 4 godzin.

