Jak zrobić masę makową do makowca? Co warto do niej dodać?

Sekret pysznego makowca tkwi w doskonałej masie makowej. Jak przygotować domową masę makową, idealną do makowca, strucli makowej czy makownika? Zamiast sięgać po gotowe produkty o niepewnym składzie, warto choć raz w roku zrobić ją samodzielnie i cieszyć się pełnią smaku!

W makowcu ważne są proporcje między masą makową a ciastem – ta pierwsza powinna dominować.

Jak zrobić masę makową do makowca krok po kroku?

Pierwszym etapem przygotowania masy makowej jest gotowanie maku w mleku – mak wsypuje się do wrzącego mleka i gotuje na najmniejszym ogniu pół godziny.

– mak wsypuje się do wrzącego mleka i gotuje na najmniejszym ogniu pół godziny. Przed zmieleniem mak musi być dokładnie osączony, by masa makowa nie była za rzadka (jeśli jest, zagęszcza się ją kaszą manną lub bułką tartą).

Drugi krok to mielenie maku – jeśli maszynka jest wyposażona w specjalne sito do maku, wystarczy zrobić to dwukrotnie, jeżeli nie – trzykrotnie. Masę makową słodzi się miodem.

To najbardziej pracochłonny etap, ale nie wydaje się to takie trudne, gdy wspomnimy, że kiedyś ucierano mak w makutrze, czyli glinianej misie z karbowanym środkiem.

Co zrobić jeśli mak jest gorzki?

Jakie bakalie dodać do maku?

O ostatecznym smaku makowca decydują bakalie, które dodaje się do masy – konieczne są siekane orzechy włoskie, laskowe, kandyzowana skórka pomarańczowa, rodzynki wymoczone w rumie. Można też dodać migdały czy pokrojone figi. Jeśli makowiec będą jeść tylko dorośli, masę można wzbogacić kieliszkiem rumu lub wiśniami z nalewki (oczywiście bez pestek).

Gotowa masa makowa - czy jest smaczna? Czy warto kupić?

W sprzedaży są makowe półprodukty ułatwiające pracę. Mak już zmielony pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Kupując go, trzeba koniecznie sprawdzić datę przydatności do spożycia. Mak można bowiem przechowywać do roku w szczelnie zamkniętym pojemniku lub w firmowym opakowaniu. Z powodu dużej ilości tłuszczu łatwo jełczeje.

Dostępne są też gotowe masy makowe (w puszkach). Oprócz zmielonego maku zawiera rodzynki, skórkę pomarańczową, miód i cukier.

Jakie ciasto do makowca? Sprawdź nasze przepisy!

