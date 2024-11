Jak zamrozić pierogi na święta? Nie czekaj, zrób teraz i zamroź!

12:38

Pierogi na święta można zrobić wcześniej i zamrozić. Właściwie przygotowane i odpowiednio zamrożone pierogi czy uszka będą tak samo pyszne, jak świeżo zrobione. Dzisiaj, gdy w każdym domu jest zamrażalnik lub oddzielna zamrażarka, warto ułatwić sobie życie i przygotować te dość pracochłonne specjały wigilijne wcześniej, a następnie je zamrozić. Jak to zrobić?

Autor: Shutterstock Pierogi najlepiej przygotować wcześniej i zamrozić. Podpowiadamy, jak to zrobić najlepiej

Pierogi to jedno z tradycyjnych dań wigilijnych. Przygotowuje się pierogi z grzybami, kapustą i suszonymi grzybami czy wędzonymi śliwkami. Ich mniejsza, lecz równie smaczna odmiana – uszka z ciasta pierogowego z grzybowym nadzieniem – to obowiązkowy dodatek do czerwonego barszczu buraczanego. Pierogi mrożone w niczym nie ustępują świeżo zrobionym. W czasach, gdy każda i każdy z nas ma coraz więcej obowiązków, a czas wolny jest w cenie, warto tak zorganizować przygotowania, aby nas nie przytłoczyły. Zawsze powtarzamy, lepiej coś odpuścić, niż się spracować i zasnąć zaraz po deserze.

Istnieją trzy metody mrożenia pierogów. Można mrozić pierogi:

surowe,

gotowane,

blanszowane.

Jak zamrozić surowe pierogi?

Gotowe pierogi należy ułożyć na tacy wyścielonej pergaminem (papierem do pieczenia) tak, aby się nie stykały i wstawić do zamrażalnika lub wsunąć do pierwszej niskiej szuflady w zamrażarce. Po 2 godzinach można je przełożyć do woreczków foliowych (przeznaczonych do zamrażania), szczelnie zamknąć, aby nie wysychały. Tak przygotowane pierogi można przechowywać nawet do 3 miesięcy.

Surowe mrożone pierogi gotujemy w osolonym wrzątku, około 2 minut od momentu wypłynięcia. Istnieje jednak ryzyko, że mogą być w środku niedogotowane. Dlatego najlepiej w ten sposób zamrażać pierogi z gotowanym nadzieniem.

Jak zamrozić gotowane pierogi?

Można również zamrozić pierogi już ugotowane. Przygotowane pierogi trzeba ugotować w osolonym wrzątku, odcedzić, a następnie polać olejem i wymieszać. Tak przygotowane pierogi nie będą się sklejały. Po wystudzeniu, można je pakować do woreczków foliowych i zamrażać. Zamrożone mogą być przechowywane do 4 tygodni. Dłuższy termin przechowywania powoduje wysychania ciasta. Bo choć może to się wydawać dziwne, niska temperatura panująca w zamrażarce również powoduje intensywne wytrącanie wody zawartej w zamrożonym produkcie, a tym samym wysychanie ciasta pierogowego.

Zamrożone pierogi ugotowane wystarczy na krótko zanurzyć we wrzątku, a gdy woda ponownie zawrze, szybko je odcedzić. Trzeba uważać, aby ich nie przegotować, bo zaczną się rozpadać. Ich zaletą jest to, że obficie namaszczone olejem, nadają się od razu prosto z zamrażarki do wyłożenia na patelnię i odsmażenia na niewielkim ogniu.

Mrożenie pierogów zblanszowanych

To naszym zdaniem najlepszy sposób mrożenia pierogów, który stosujemy i polecamy. Ten kuchenny trik stosowany przez profesjonalistów ułatwi wasze życie. Gotowe pierogi należy zanurzyć w osolonym wrzątku na 30 s (trzydzieści sekund). Następnie wyjąć łyżką cedzakową i ułożyć w odstępach jeden obok drugiego, na natłuszczonym olejem papierze do pieczenia, na tacce. Tackę wstawić do zamrażarki na 2 godziny. Potem już tylko przełożyć do woreczków foliowych, szczelnie zamknąć.

Tak zamrożone pierogi gotujemy w osolonym wrzątku. Gdy wypłyną na powierzchnię, dolewamy do garnka pół szklanki zimnej wody. Gdy woda ponownie zawrze, odcedzamy pierogi. Gotowe!

Pamiętajmy, aby opisać woreczki z pierogami! Dzięki temu unikniemy loterii na talerzu

