Dania na Wigilię - 12 potraw na pełne menu wigilijne

13:12

Tradycyjna polska kolacja wigilijna obfituje w pyszne dania, a na stole powinno znaleźć się co najmniej 12 potraw, z których każdą powinniśmy spróbować. Aby ułatwić przygotowanie tej wyjątkowej wieczerzy, przygotowaliśmy zestaw 12 przepisów na klasyczne wigilijne dania. To kompletne menu, które można dowolnie dostosować do swoich potrzeb.

Autor: Shutterstock Menu wigilijne powinno zawierać 12 potraw. Jakie dania przygotować na Wigilię?

Przygotowanie 12 dań na wigilię to spore przedsięwzięcie. Aby nieco ułatwić Wam przygotowanie potraw zebraliśmy przykładowe 12 przepisów w galerii poniżej. Przykładowe menu wigilijne powinno zawierać:

zupa (do wyboru: barszcz czerwony, zupa rybna, zupa grzybowa)

ryba na ciepło (karp z patelni, pieczony łosoś, pstrąg, sandacz)

ryba na zimno (po grecku, w galarecie)

śledź (po kaszubsku, w oleju, pod szubą)

pierogi postne (z kapustą i grzybami, z kasza gryczaną i serem)

kapusta wigilijna (z grzybami, z grochem, ze śliwkami)

grzyby w cieście

sałatka (jarzynowa, śledziowa)

dania z makiem (kutia, makiełki)

kompot z suszu

piernik lub pierniczki

świąteczny makowiec

W galerii przedstawiamy przepisy na 12 dań wigilijnych - po jednym daniu z każdej kategorii. To pełne menu, które można uzupełnić regionalnymi przysmakami, dodatkowymi postnymi przystawkami, sosami i dodatkami.

Więcej na temat tradycji wigilijnych, a także o symbolice poszczególnych dań wigilijnych można przeczytać w tekście: Wieczerza wigilijna - znaczenie potraw.

