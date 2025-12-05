W tym roku na wigilijną kolację podam tę rybę. Idealnie zastąpi pełnego ości karpia

Czym zastąpić karpia?

Chociaż karp to tradycyjna ryba podawana na wigilijną kolację, nie każdy ją lubi. Może mieć mulisty posmak i jest bardzo oścista. Zamiast karpia można wybrać inną rybę, która jest o wiele delikatniejsza i ma bardzo mało ości. Jego mięso jest bardzo łatwe do jedzenia i nie trzeba się martwić o wyciąganie małych ości, które mogą utkwić w gardle. To jesiotr, który w naszym kraju dopiero zyskuje popularność. Ryba ta jest zazwyczaj droższa niż inne gatunki, ponieważ jej dostępność jest dość ograniczona, a cykl hodowli długi. Przyrządzony w maśle czosnkowo-ziołowym z dodatkiem plasterków cytryny smakuje znakomicie i podbije podniebienia całej rodziny w wigilię.

Czy jesiotr jest zdrowy?

Warto wiedzieć, że jesiotr to zdrowa i wartościowa ryba. Ważne jest, aby wybierać jesiotra ze zrównoważonych źródeł, aby nie przyczyniać się do przełowienia i degradacji środowiska. Zawsze należy sprawdzić certyfikaty zrównoważonego rybołówstwa. Jakie właściwości ma jesiotr?

Bogate źródło kwasów tłuszczowych omega-3 – jesiotr jest skarbnicą kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA i DHA), które są korzystne dla serca i mózgu. Pomagają obniżyć poziom trójglicerydów, zmniejszyć ryzyko chorób serca, poprawić funkcje poznawcze i łagodzić stany zapalne.

Dobre źródło witamin i minerałów – ryba dostarcza witamin z grupy B, D, selenu i fosforu.

Wysoka zawartość białka – jesiotr jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka zawierającego wszystkie niezbędne aminokwasy.

Niska zawartość rtęci – w porównaniu do niektórych innych ryb drapieżnych jesiotr ma stosunkowo niską zawartość rtęci.

Jak smakuje jesiotr?

Smak jesiotra jest delikatny, ale jednocześnie wyrazisty i bogaty. Często porównywany jest do połączenia smaku dorsza i miecznika, ale z wykwintnym orzechowym posmakiem. Mięso jesiotra jest zwarte, ma maślaną konsystencję, a w czasie pieczenia nie wysycha i pozostaje soczyste. Dobrze przyrządzony jesiotr powinien mieć świeży smak bez charakterystycznej rybiej nuty. Właśnie tak smakuje jesiotr z piekarnia przygotowany według przepisu, który znajdziecie poniżej.

Jak zrobić pieczonego jesiotra?

Jesiotr to znakomita ryba, która sprawdzi się na wiele różnych okazji. To dobry wybór na wigilię i Boże Narodzenie, ponieważ idealnie zastąpi nielubianego i ościstego karpia. Ryba ma delikatny smak, który podkręca domowe masło czosnkowo-ziołowe oraz nadające świeżości plasterki cytryny.

Przepis na pieczonego jesiotra z tymi aromatycznymi dodatkami jest łatwy i szybki. Przygotowanie zajmuje 15 minut, a resztę pracy wykona piekarnik. Rybę piecze się około pół godziny. Tak przyrządzony jesiotr będzie gwiazdą wigilijnego stołu. Zachwyci niebanalnym smakiem całą rodzinę, a o karpiu nikt nawet nie wspomni.

Jesiotr pieczony – przepis krok po kroku

Jak upiec soczystego jesiotra z masłem czosnkowo-ziołowym i cytryną? Przygotowując wigilijną kolację, warto sięgnąć po ten przepis. Jesiotr z piekarnika z tymi wyśmienitymi dodatkami będzie hitem podczas świąt.

Składniki:

800 g filetów z jesiotra

1 cytryna

2 ząbki czosnku

3 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka miękkiego masła

1/4 łyżeczki suszonego tymianku

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Rybę umyć i osuszyć. Doprawić solą i pieprzem. Skropić oliwą z oliwek.

2. Masło wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i tymiankiem.

3. Jesiotra przełożyć do formy do zapiekania. Wierzch posmarować masłem czosnkowo-ziołowym. Obłożyć pokrojoną w plasterki cytryną.

4. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni C i piec około 30 minut.

5. Podawać na wigilię i obiad w święta Bożego Narodzenia.

