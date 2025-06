Kulinarna podróż bez paszportu? Odkryj nową książkę „Vege. Smaki świata” z przepisami na pyszne i zdrowe dania bez mięsa

11:05

W kuchni wegetariańskiej nigdy nie jest nudno. To świat pełen różnorodnych smaków, kolorów i aromatów. Do księgarń w całej Polsce właśnie trafiła książka z przepisami na pyszne, zdrowe i kolorowe dania wegetariańskie. „Vege. Smaki świata” to zbiór sprawdzonych receptur z różnych krajów, które zachwycą każdego.

Autor: Shutterstock Marzysz o egzotycznych smakach? Odkryj wegetariańskie dania z całego świata w książce „Vege. Smaki świata".

Na czym polega kuchnia wegetariańska?

Kuchnia wegetariańska charakteryzuje się różnorodnością, kreatywnością i wykorzystaniem zdrowych i naturalnych składnikach. Wegetarianizm to styl odżywiania, w którym wyklucza się spożycie mięsa, ryb i owoców morza. Opiera się głównie na produktach roślinnych, takich jak warzywa, owoce, zboża, strączki, orzechy i nasiona. Istnieje kilka odmian wegetarianizmu, które różnią się od siebie dozwolonymi produktami. W zależności od konkretnego typu tej diety można spożywać niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego. W owowegetarianizmie jada się jajka, a laktowegetarianizm dopuszcza nabiał.

„Vege. Smaki świata” – nowa książka z przepisami

W księgarniach właśnie pojawiła się nowa kulinarna pozycja, którą warto sprawdzić. „Vege. Smaki świata” to zbiór ponad 250 oryginalnych przepisów na dania wegetariańskie pochodzące z różnych zakątków globu. Znajdziecie w niej przepisy kuchni śródziemnomorskiej, przez receptury rodem z Karaibów, Ameryki Południowej i Orientu aż po niezwykłe dania północnoafrykańskie. Południowoamerykańska zupa z awokado lub turecka z soczewicy, grecka sałatka horiatiki, bataty z ananasem po hawajsku to tylko kilka pysznych przykładów z książki „Vege. Smaki świata”.

Autor książki Arto der Haroutunian podpowiada, jak bazując na warzywach, strączkach, ziołach, nasionach i orzechach, jeść zdrowo, kolorowo i różnorodnie. Książkę kulinarną „Vege. Smaki świata” można kupić w księgarniach internetowych i stacjonarnych.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne i aromatyczne dania wegetariańskie, które z łatwością możesz zrobić w domu.

