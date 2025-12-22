Świąteczny obiad: 17 sprawdzonych i wyjątkowych dań na bożonarodzeniowe spotkanie z rodziną

Wieprzowina na specjalne okazje

Ci, którzy nie wyobrażają sobie świąt bez schabowych, mogą przygotować je w nieco bardziej uroczystej wersji. Szałwia świetnie wydobywa i podkreśla smak schabu, świetnie smakują też schabowe pieczone w cukrze. Znakomitym rozwiązaniem będą również polędwiczki w musztardzie.

Ważne, żeby mięso było miękkie i soczyste. Nie zapominajmy o dodatkach. Do schabu świetnie pasują oczywiście ziemniaki z wody, ale może warto się pokusić o nieco bardziej okazjonalne podanie ziemniaków. Można upiec je w ziołach, w soku z cytryny lub na maśle.

Do tego świetnie sprawdzi się sałatka z pomidorów lub świeża surówka warzywna. W galerii znajdziesz przepisy na 5 fantastycznych dań świątecznych z wieprzowiny.

Drób na świąteczny obiad

Dla miłośników drobiu mamy kilka przepisów - bardziej lub mniej tradycyjnych. Miłośnikom tradycji proponujemy gęś lub kaczkę. Tym, którzy przepadają za mięsem dzikiego ptactwa - proponujemy dostępne już niemal w każdym markecie perliczki lub przepiórki.

A jeśli chce ktoś poświętować na sposób anglosaski - proponujemy indyka. Do drobiu znakomicie pasują owoce - duszone, w postaci sosów lub sałatek. Ich słodycz świetnie komponuje się ze smakiem drobiu.

W galerii prezentujemy 5 pysznych dań z drobiu, idealnych na uroczysty obiad świąteczny.

Królik na święta

Dawniej królik często gościł na świątecznych stołach. Warto wskrzesić tę tradycję, bo jego mięso jest zdrowe i nietłuste, a przy tym bardzo smaczne. Proponujemy przepis na popularnego niegdyś królika w śmietanie.

Świąteczna wołowina

Tym, którzy preferują czerwone mięso, możemy zaproponować wołowinę - w formie odświętnego pieczystego lub klasycznego gulaszu. Wołowina to rodzaj mięsa, które znakomicie smakuje z czerwonym winem. Ale wino dobrze jest nie tylko podać do obiadu z wołowiny, ale także do niego dodać. Dzięki uduszeniu mięsa w winie osiągniemy nie tylko charakterystyczny aromat potrawy, ale także wyjątkową soczystość i kruchość mięsa.

