Świąteczny obiad: 17 sprawdzonych i wyjątkowych dań na bożonarodzeniowe spotkanie z rodziną

Świąteczny obiad powinien być elegancki i wyjątkowy, ale nie kosztem czasu spędzonego z rodziną. Co podać w pierwszy dzień świąt, by było odświętnie, smacznie i bez wielogodzinnego stania przy garnkach? Drób, wieprzowina, a może wołowina? Przygotowaliśmy 17 sprawdzonych propozycji na bożonarodzeniowy obiad, które robią wrażenie, a jednocześnie pozwalają cieszyć się wspólnymi chwilami przy stole.

Autor: Tatjana Baibakova/ Shutterstock Elegancki świąteczny obiad zaplanuj tak, by nie jego przygotowanie nie zajęło ci zbyt wiele czasu

Wieprzowina na specjalne okazje

Ci, którzy nie wyobrażają sobie świąt bez schabowych, mogą przygotować je w nieco bardziej uroczystej wersji. Szałwia świetnie wydobywa i podkreśla smak schabu, świetnie smakują też schabowe pieczone w cukrze. Znakomitym rozwiązaniem będą również polędwiczki w musztardzie.

Ważne, żeby mięso było miękkie i soczyste. Nie zapominajmy o dodatkach. Do schabu świetnie pasują oczywiście ziemniaki z wody, ale może warto się pokusić o nieco bardziej okazjonalne podanie ziemniaków. Można upiec je w ziołach, w soku z cytryny lub na maśle.

Do tego świetnie sprawdzi się sałatka z pomidorów lub świeża surówka warzywna. W galerii znajdziesz przepisy na 5 fantastycznych dań świątecznych z wieprzowiny.

Polędwiczki wieprzowe w sosie kaparowym
5 zdjęć

Drób na świąteczny obiad

Dla miłośników drobiu mamy kilka przepisów - bardziej lub mniej tradycyjnych. Miłośnikom tradycji proponujemy gęś lub kaczkę. Tym, którzy przepadają za mięsem dzikiego ptactwa - proponujemy dostępne już niemal w każdym markecie perliczki lub przepiórki.

A jeśli chce ktoś poświętować na sposób anglosaski - proponujemy indyka. Do drobiu znakomicie pasują owoce - duszone, w postaci sosów lub sałatek. Ich słodycz świetnie komponuje się ze smakiem drobiu.

W galerii prezentujemy 5 pysznych dań z drobiu, idealnych na uroczysty obiad świąteczny.

Kaczka pieczona z jabłkami - przepis Ewy Wachowicz
5 zdjęć

Królik na święta

Dawniej królik często gościł na świątecznych stołach. Warto wskrzesić tę tradycję, bo jego mięso jest zdrowe i nietłuste, a przy tym bardzo smaczne. Proponujemy przepis na popularnego niegdyś królika w śmietanie.

Świąteczna wołowina

Tym, którzy preferują czerwone mięso, możemy zaproponować wołowinę - w formie odświętnego pieczystego lub klasycznego gulaszu. Wołowina to rodzaj mięsa, które znakomicie smakuje z czerwonym winem. Ale wino dobrze jest nie tylko podać do obiadu z wołowiny, ale także do niego dodać. Dzięki uduszeniu mięsa w winie osiągniemy nie tylko charakterystyczny aromat potrawy, ale także wyjątkową soczystość i kruchość mięsa.

Wołowina w czerwonym winie z papryką
5 zdjęć

