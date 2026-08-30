Kotlet już się smaży, ziemniaki dochodzą, a wciąż brakuje czegoś świeżego? W takiej sytuacji zwykle sięgamy po mizerię, marchewkę z jabłkiem albo gotową surówkę z pudełka. Tymczasem z warzyw, które czekają w lodówce, można w kilka minut przygotować znacznie ciekawszy dodatek.

Surówki obiadowe nie muszą składać się z długiej listy produktów. Czasem wystarczą dwa warzywa i dobrze zbalansowany sos. Najważniejsze są proporcje oraz odpowiedni moment doprawienia, bo to od nich zależy, czy surówka będzie jędrna i soczysta, czy szybko zamieni się w wodnistą mieszankę.

Jak dobrać surówkę do obiadu?

Surówka powinna uzupełniać danie główne, a nie konkurować z nim o uwagę. Do cięższych, smażonych potraw najlepiej pasują dodatki kwaśne i chrupiące. Przy delikatnej rybie lepiej sprawdzają się łagodniejsze warzywa oraz lekki sos, który nie przykrywa jej smaku.

Do popularnych dań można dobrać surówki według prostego klucza:

do schabowego i mielonych – surówka z kiszonej kapusty, białej kapusty, marchewki albo pora;

do pieczonego kurczaka – coleslaw, marchewka z jabłkiem, kapusta pekińska z kukurydzą;

do ryby – surówka z ogórka, młodej kapusty, selera lub rzodkiewki z koperkiem;

do gulaszu i dań z sosem – czerwona kapusta, buraki, kapusta kiszona albo ogórek kiszony;

do dań z grilla – chrupiąca kapusta z marchewką, ogórkiem, papryką lub sosem musztardowym;

do dań bezmięsnych – surówki z marchewki, selera, kapusty, kalarepy oraz sezonowych warzyw.

Jeżeli danie główne jest tłuste, warto postawić na surówkę z octem, sokiem z cytryny albo kiszonkami. Do suchego mięsa lepiej pasuje dodatek bardziej soczysty lub kremowy, na przykład z jogurtem. Przy mocno doprawionym obiedzie najbezpieczniejsza będzie prosta surówka o świeżym, łagodnym smaku.

Prosty sos, dzięki któremu warzywa nie będą mdłe

Nawet świeże warzywa potrzebują odpowiedniego doprawienia. Najprostszy sos do surówki można przygotować z trzech części oleju i jednej części soku z cytryny albo octu. Do tego wystarczą sól, pieprz oraz niewielka ilość cukru, miodu lub musztardy.

Musztarda dodaje ostrości i pomaga połączyć składniki sosu. Sok z cytryny daje świeżą kwasowość, natomiast ocet jabłkowy dobrze pasuje do kapusty, marchewki, selera i buraków. Jeśli warzywa są naturalnie słodkie, jak marchew czy jabłko, dodatkowy cukier może być niepotrzebny.

Do delikatnych surówek z ogórka, pora albo kapusty pekińskiej można przygotować sos na bazie jogurtu. Majonez najlepiej połączyć z jogurtem w proporcji pół na pół. Surówka zachowa kremowy smak, ale nie będzie tak ciężka.

Sos warto zawsze spróbować przed dodaniem do warzyw. Powinien być odrobinę bardziej wyrazisty, niż wydaje się konieczne. Po wymieszaniu z dużą porcją kapusty, marchwi lub ogórka jego smak naturalnie złagodnieje.

Dlaczego surówka puszcza wodę?

Najczęstszym błędem jest solenie soczystych warzyw na długo przed obiadem. Ogórek, pomidor, cukinia i kapusta pekińska szybko oddają wodę, dlatego należy łączyć je z solą oraz sosem krótko przed podaniem.

Inaczej można potraktować twardą białą lub czerwoną kapustę. Po poszatkowaniu warto oprószyć ją niewielką ilością soli i krótko ugnieść dłońmi. Liście zmiękną, ale nadal pozostaną chrupiące. Jeżeli kapusta puści dużo soku, jego nadmiar należy odlać przed dodaniem pozostałych składników.

Warzywa po umyciu powinny być dokładnie osuszone. Mokre liście rozcieńczają dressing i sprawiają, że sos nie trzyma się surówki. Jabłko najlepiej ścierać na końcu i od razu skropić sokiem z cytryny, aby nie ściemniało.

Cebulę, por oraz czosnek dodawaj z umiarem. Podczas przechowywania ich smak staje się mocniejszy, dlatego surówka przygotowana dzień wcześniej może być znacznie ostrzejsza niż tuż po wymieszaniu.

Surówki obiadowe na każdą porę roku

Najsmaczniejsze surówki powstają z warzyw, które właśnie mają swój sezon. Wiosną warto sięgać po młodą kapustę, rzodkiewki, kalarepę i świeże ogórki. Latem dobrze sprawdzają się pomidory, papryka, cukinia oraz lekko doprawione liście. Jesienią na pierwszy plan wychodzą marchew, jabłka, seler, buraki i czerwona kapusta. Zimą podstawą domowych surówek mogą być kiszonki, kapusta biała, por oraz warzywa korzeniowe. Dzięki temu obiadowy dodatek nie musi przez cały rok smakować tak samo.

Nie trzeba też trzymać się jednej receptury. Do marchewki można dodać jabłko, pomarańczę albo odrobinę chrzanu. Biała kapusta dobrze łączy się z ogórkiem kiszonym, koperkiem i musztardą, a smak czerwonej kapusty ciekawie podkreślają jabłka, żurawina lub sok z cytryny.

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FAQ

Jakie są najpopularniejsze surówki obiadowe?

Do najpopularniejszych należą surówka z kiszonej kapusty, coleslaw, marchewka z jabłkiem, surówka z pora, mizeria oraz surówka z białej lub czerwonej kapusty.

Jaka surówka najlepiej pasuje do schabowego?

Do schabowego dobrze pasuje kwaśna i chrupiąca surówka z kiszonej kapusty, białej kapusty albo ogórków kiszonych. Taki dodatek równoważy smak smażonego mięsa.

Jak zrobić szybki sos do surówki?

Wymieszaj 3 łyżki oleju z 1 łyżką soku z cytryny lub octu. Dodaj sól, pieprz, odrobinę cukru oraz 1 łyżeczkę musztardy. Sos najlepiej przygotować w małym, zakręcanym słoiku.

Kiedy najlepiej posolić surówkę?

Soczyste warzywa, takie jak ogórek czy kapusta pekińska, najlepiej solić przed samym podaniem. Twardą białą i czerwoną kapustę można posolić wcześniej i krótko ugnieść.

Czy surówkę można przygotować dzień wcześniej?

Surówki z twardej kapusty, marchewki, selera i kiszonek zwykle dobrze znoszą przechowywanie. Ogórek, pomidor, świeże zioła oraz sos jogurtowy lepiej dodać krótko przed podaniem.