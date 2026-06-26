Jak czyścić kurki bez długiego moczenia? Ten błąd odbiera im smak

Kurki to jedne z najsmaczniejszych grzybów leśnych. Ich lekko pieprzny smak i zwięzła tekstura mają licznych wielbicieli. Kurki są jadalnymi grzybami blaszkowymi. Ze względu na związki w w nich zawarte, kurki praktycznie wolne są od robaków. Ich lejkowate kapelusze idealnie nadają się do smażenia. Można je także gotować, dusić, zapiekać, a nawet marynować. Jednak, gdy rosną w piasku, mogą być zapiaszczone. Nic miłego, gdy pod zębami trzeszczy piasek. Może to zrujnować cały efekt pysznego dania. Jak się pozbyć piasku z kurek? To nie jest trudne. Postępujcie dokładnie według zamieszczonych poniżej wskazówek.

Brudne kurki najpierw czyść na sucho

Gdy grzyby są zapiaszczone na zewnątrz najpierw oczyść je pędzelkiem - gdy piasek jest suchy, albo wilgotnym ręcznikiem kuchennym lub ściereczką z mikrofibry. Większe, przylegające zbrudzenia typu igły czy kawałki liści podważ nożykiem i usuń. Niestety, to tylko wstępne czyszczenie, bo pomiędzy blaszkami kurek czasem kryje się bardzo dużo piasku. Pozbyć się go można szybko za pomocą poniższej metody.

Metoda czyszczenia kurek solą i ciepłą wodą

Jeśli twoje kurki są wyjątkowo zanieczyszczone, a tradycyjne metody wydają się zbyt czasochłonne, istnieje szybki i skuteczny sposób na pozbycie się piasku. Wystarczy przełożyć grzyby do dużej miski, posypać je solą (około 1-2 łyżki na dużą porcję), a następnie zalać bardzo ciepłą wodą. Gorąca woda w połączeniu z solą sprawia, że brud i piasek niemal natychmiast oddzielają się od grzybów i opadają na dno naczynia.

Delikatnie zamieszaj kurki łyżką i odczekaj kilka minut. Następnie wyłów je za pomocą łyżki cedzakowej, pozostawiając zanieczyszczenia na dnie miski. W razie potrzeby czynność można powtórzyć, aż woda będzie czysta. To idealna metoda, gdy zależy ci na czasie i dokładnym oczyszczeniu nawet najmniejszych zakamarków grzybów. Po wyłowieniu grzybów dobrze jest je na chwilę wrzucić do miski z bardzo zimną wodą (możesz do niej dodać kilka kostek lodu) by zachowały jędrność. Grzyby zahartuj w ten sposób, schłódź i od razu wyłów.

Czy kurki należy obierać? Rozwiewamy wątpliwości

Wielu początkujących grzybiarzy zastanawia się, czy kurki, podobnie jak maślaki, wymagają obierania ze skórki. Odpowiedź jest prosta: absolutnie nie! Skórka pieprznika jadalnego jest bardzo delikatna, smaczna i w pełni jadalna. Co więcej, to właśnie w niej kryje się duża część charakterystycznego, leśnego aromatu tych grzybów.

Obieranie kurek jest nie tylko niepotrzebne, ale wręcz niewskazane. Pozbawiłoby je cennych walorów smakowych i odżywczych, a także mogłoby uszkodzić ich kruchą strukturę. Zamiast obierania, wystarczy skupić się na dokładnym oczyszczeniu grzybów z piasku i leśnej ściółki, aby w pełni cieszyć się ich smakiem.

Jak prawidłowo osuszyć kurki po umyciu?

Prawidłowe osuszenie grzybów po umyciu to kluczowy etap, który ma duży wpływ na efekt końcowy potrawy. Mokre kurki wrzucone na patelnię zaczną się dusić i puszczać wodę, zamiast apetycznie smażyć. Ponadto nadmiar wilgoci sprawia, że grzyby szybciej się psują, nawet jeśli przechowujesz je w lodówce.

Aby uniknąć tych problemów, po umyciu i odcedzeniu rozłóż kurki w jednej warstwie na czystej ściereczce kuchennej lub kilku warstwach ręcznika papierowego. Możesz delikatnie przycisnąć je z wierzchu drugim ręcznikiem, aby wchłonął nadmiar wody. Dobrym sposobem jest również pozostawienie ich na około 15-20 minut, aby same obeschły, co jakiś czas je obracając, by wyschły równomiernie z każdej strony.

Autor: Shutterstock Bardzo wygodnie czyści się kurki pędzelkiem z krótkim, dość sztywnym włosiem.

Zajrzyj do galerii i zobacz jak odróżnić grzyby jadalne od trujących

Kurka, czyli pieprznik jadalny. Dlaczego warto jeść kurki?