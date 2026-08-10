Dlaczego pizza z serka wiejskiego stała się hitem?

Moda na dania wysokobiałkowe, określana w mediach mianem „proteinmaxxing”, to obecnie jeden z najsilniejszych trendów kulinarnych. Jak donosi serwis Fortune, zjawisko to jest tak masowe, że wpływa nawet na globalny rynek surowców spożywczych. Konsumenci coraz częściej szukają sposobów na zwiększenie podaży białka w diecie, nie rezygnując przy tym z ulubionych smaków, takich jak pizza. Serek wiejski, który w Polsce jest produktem niezwykle popularnym i niedrogim, okazał się idealną bazą do stworzenia fit-alternatywy dla klasycznego, mącznego spodu.

Przepis zyskał status wiralu, gdy zaczęły się nim dzielić światowe celebrytki. Hailey Bieber oraz aktorka Mindy Kaling publicznie testowały ten sposób na pizzę, chwaląc go za lekkość i prostotę wykonania. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć węglowodany, dbają o linię lub po prostu szukają pomysłu na szybką kolację po treningu.

Z czego zrobić spód do pizzy „high protein”?

Lista składników jest krótka i bardzo przystępna. Wszystkie produkty znajdziesz w najbliższym sklepie osiedlowym. Podstawą jest serek wiejski, który po upieczeniu zmienia swoją strukturę, tworząc stabilny i smaczny spód.

1 opakowanie serka wiejskiego (ok. 200 g);

1 duże jajko (lub 2 mniejsze);

opcjonalnie: 1-2 łyżki mąki owsianej lub migdałowej dla lepszej spójności

przyprawy: suszone oregano, bazylia, czosnek granulowany, szczypta soli.

Jak zrobić pizzę z serka wiejskiego krok po kroku?

Przygotowanie tego dania nie powinno sprawić nikomu przykrych niespodzianek. Cały proces zajmuje około 20-25 minut, z czego większość to czas pieczenia w piekarniku.

Krok 1: Przygotowanie masy

Serek wiejski należy wymieszać z jajkiem i ulubionymi przyprawami. Dla uzyskania idealnie gładkiej konsystencji masę można zblendować, choć nie jest to konieczne – wersja z widocznymi grudkami twarogu również ma swoich fanów i po upieczeniu smakuje bardzo dobrze.

Krok 2: Pieczenie spodu

Blachę do pieczenia wyłóż papierem. Masę z serka wiejskiego wylej na papier i uformuj kształt koła lub prostokąta, starając się zachować równą grubość (ok. 0,5 cm). Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i piecz przez około 15-20 minut, aż brzegi wyraźnie się zrumienią, a spód stanie się sztywny.

Krok 3: Dodanie składników

Wyjmij podpieczony spód. Posmaruj go niewielką ilością sosu pomidorowego i ułóż ulubione dodatki. Ponieważ spód jest delikatniejszy niż tradycyjne ciasto, warto wybierać składniki, które nie puszczają zbyt dużo wody.

Krok 4: Zapiekanie finalne

Wstaw pizzę ponownie do piekarnika na 5-8 minut, tylko do momentu, aż ser się rozpuści, a dodatki podgrzeją.

Z czym podawać wysokobiałkową pizzę?

Aby zachować fit charakter dania, warto postawić na lekkie dodatki. Świetnie sprawdzi się chuda szynka drobiowa, pieczarki, świeży szpinak, pomidorki koktajlowe czy czerwona cebula. Po wyjęciu z piekarnika pizzę warto posypać świeżą rukolą, która doda jej aromatu i chrupkości.

Pamiętaj, że spód z serka wiejskiego jest najbardziej stabilny, gdy chwilę „odpocznie” po wyjęciu z pieca. Można go podawać z domowym sosem czosnkowym na bazie jogurtu naturalnego, co jeszcze bardziej podbije zawartość białka w całym posiłku. To danie, które udaje się już za pierwszym razem i z pewnością wejdzie na stałe do Twojego domowego menu.

Czy pizza z serka wiejskiego jest zdrowa?

Danie to charakteryzuje się znacznie wyższą zawartością białka niż klasyczna pizza na białej mące, co może sprzyjać dłuższemu uczuciu sytości. Warto jednak pamiętać, że serek wiejski zawiera sporo sodu, a wartości odżywcze całego dania zależą głównie od jakości i ilości użytych dodatków. Dokładna zawartość makroskładników wymaga konsultacji z dietetykiem.

Pizza bez drożdży. Jak zrobić proszkowe ciasto na pizzę? To proste!