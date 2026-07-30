Spis treści
- Dlaczego warto przygotować obiad z cukinii na patelni?
- Cukinia z kurczakiem i suszonymi pomidorami – przepis w 20 minut
- Kremowy makaron z cukinią z jednej patelni (one-pot pasta)
- Ekspresowe placki z cukinii z patelni – chrupiące i złociste
- Jak smażyć cukinię, żeby nie była wodnista?
- Z czym podawać szybką cukinię?
Dlaczego warto przygotować obiad z cukinii na patelni?
Cukinia to jedno z najbardziej wdzięcznych warzyw w letniej kuchni. Jest delikatna w smaku, niskokaloryczna i, co najważniejsze, błyskawicznie mięknie pod wpływem temperatury. Przygotowanie jej na patelni pozwala zachować jej apetyczny kolor i lekką chrupkość, o którą trudno przy długim pieczeniu. Wybierając dania jednogarnkowe lub z jednej patelni, oszczędzamy nie tylko czas, ale i energię – zarówno własną, jak i elektryczną, bo rezygnujemy z rozgrzewania całego piekarnika. To idealne rozwiązanie na szybki obiad po pracy lub lekką kolację w upalny dzień.
Cukinia z kurczakiem i suszonymi pomidorami – przepis w 20 minut
To połączenie jest gwarancją sukcesu. Wyraziste suszone pomidory idealnie komponują się z delikatną cukinią i soczystym kurczakiem. Całość jest aromatyczna i bardzo sycąca.
Składniki:
- 1 średnia cukinia
- 1 pierś z kurczaka (ok. 250-300 g)
- pół słoiczka suszonych pomidorów w zalewie
- 1 mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- sól, pieprz, suszona bazylia lub oregano
- olej z pomidorów do smażenia
Sposób przygotowania:
- Kurczaka pokrój w kostkę, oprósz solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej 2 łyżki oleju z suszonych pomidorów i podsmaż mięso na złoty kolor.
- Dodaj drobno posiekaną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Smaż przez chwilę, aż cebula zmięknie.
- Cukinię pokrój w półplasterki lub grubszą kostkę (nie musisz jej obierać, jeśli jest młoda). Wrzuć na patelnię do kurczaka.
- Dodaj pokrojone w paseczki suszone pomidory. Smaż całość na średnim ogniu przez około 5-8 minut, często mieszając, aż cukinia zmięknie, ale pozostanie jędrna.
- Na koniec dopraw ziołami. Podawaj solo, z ulubioną kaszą lub pieczywem.
Kremowy makaron z cukinią z jednej patelni (one-pot pasta)
Według sygnałów z sieci, to jedno z najchętniej wyszukiwanych dań w sezonie letnim. Makaron gotuje się bezpośrednio w sosie, dzięki czemu danie jest niezwykle kremowe, a my mamy mniej zmywania.
Składniki:
- 200 g makaronu (np. penne lub kokardki)
- 1 mała cukinia
- 500 ml bulionu warzywnego lub wody
- 2 łyżki serka mascarpone lub śmietanki 30%
- garść tartego parmezanu lub innego twardego sera
- świeża natka pietruszki lub bazylia
Sposób przygotowania:
- Cukinię zetrzyj na tarce o grubych oczkach.
- Na głębokiej patelni podsmaż krótko cukinię, a następnie wsyp suchy makaron.
- Zalej całość gorącym bulionem (płyn powinien lekko przykrywać makaron). Gotuj pod przykryciem na małym ogniu, aż makaron wchłonie płyn i stanie się miękki (ok. 10-12 minut).
- Gdy makaron będzie gotowy, dodaj serek mascarpone i parmezan. Wymieszaj energicznie, aż powstanie gęsty, kremowy sos.
- Posyp świeżymi ziołami przed podaniem. Całość zajmuje około 15 minut.
Ekspresowe placki z cukinii z patelni – chrupiące i złociste
Jeśli masz ochotę na coś klasycznego, te placki to najlepszy wybór. Robi się je znacznie szybciej niż ziemniaczane, a smakują wyśmienicie z sosem czosnkowym.
Składniki:
- 1 duża cukinia (ok. 400 g)
- 1 jajko
- 3-4 łyżki mąki pszennej
- sól, pieprz
- olej do smażenia
Sposób przygotowania:
- Cukinię zetrzyj na tarce. Kluczowy krok: posól ją i odstaw na 5 minut, a następnie bardzo mocno odciśnij z nadmiaru wody. Dzięki temu placki będą chrupiące, a nie gumowate.
- Do odciśniętej cukinii dodaj jajko, mąkę i pieprz. Wymieszaj na jednolitą masę.
- Na patelni rozgrzej olej. Nakładaj łyżką porcje masy i smaż na średnim ogniu po 3-4 minuty z każdej strony, aż będą ciemnozłote.
Jak smażyć cukinię, żeby nie była wodnista?
Największym wyzwaniem przy smażeniu cukinii jest jej wysoka zawartość wody. Aby uniknąć efektu "gotowanego" warzywa, pamiętaj o kilku zasadach:
- Wysoka temperatura: Kładź warzywa na dobrze rozgrzaną patelnię.
- Nie przykrywaj: Jeśli chcesz, by cukinia była rumiana, smaż ją bez przykrycia – para musi swobodnie ulatywać.
- Sól na końcu: Solenie cukinii na samym początku smażenia powoduje, że natychmiast puszcza soki. Najlepiej doprawić ją tuż przed zdjęciem z ognia (chyba że robisz placki, wtedy sól służy do odciśnięcia wody przed smażeniem).
Z czym podawać szybką cukinię?
Dania z patelni z cukinią najlepiej smakują z lekkimi dodatkami. Świetnie sprawdzi się sos jogurtowo-czosnkowy, odrobina soku z cytryny dla przełamania smaku lub świeże liście mięty, które dodadzą potrawie chłodu. Cukinia doskonale komponuje się również z fetą lub mozzarellą, które możesz dodać na patelnię w ostatniej minucie smażenia, by lekko się rozpuściły.