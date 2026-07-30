Dlaczego warto przygotować obiad z cukinii na patelni?

Cukinia to jedno z najbardziej wdzięcznych warzyw w letniej kuchni. Jest delikatna w smaku, niskokaloryczna i, co najważniejsze, błyskawicznie mięknie pod wpływem temperatury. Przygotowanie jej na patelni pozwala zachować jej apetyczny kolor i lekką chrupkość, o którą trudno przy długim pieczeniu. Wybierając dania jednogarnkowe lub z jednej patelni, oszczędzamy nie tylko czas, ale i energię – zarówno własną, jak i elektryczną, bo rezygnujemy z rozgrzewania całego piekarnika. To idealne rozwiązanie na szybki obiad po pracy lub lekką kolację w upalny dzień.

Cukinia z kurczakiem i suszonymi pomidorami – przepis w 20 minut

To połączenie jest gwarancją sukcesu. Wyraziste suszone pomidory idealnie komponują się z delikatną cukinią i soczystym kurczakiem. Całość jest aromatyczna i bardzo sycąca.

Składniki:

1 średnia cukinia

1 pierś z kurczaka (ok. 250-300 g)

pół słoiczka suszonych pomidorów w zalewie

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

sól, pieprz, suszona bazylia lub oregano

olej z pomidorów do smażenia

Sposób przygotowania:

Kurczaka pokrój w kostkę, oprósz solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej 2 łyżki oleju z suszonych pomidorów i podsmaż mięso na złoty kolor. Dodaj drobno posiekaną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Smaż przez chwilę, aż cebula zmięknie. Cukinię pokrój w półplasterki lub grubszą kostkę (nie musisz jej obierać, jeśli jest młoda). Wrzuć na patelnię do kurczaka. Dodaj pokrojone w paseczki suszone pomidory. Smaż całość na średnim ogniu przez około 5-8 minut, często mieszając, aż cukinia zmięknie, ale pozostanie jędrna. Na koniec dopraw ziołami. Podawaj solo, z ulubioną kaszą lub pieczywem.

Kremowy makaron z cukinią z jednej patelni (one-pot pasta)

Według sygnałów z sieci, to jedno z najchętniej wyszukiwanych dań w sezonie letnim. Makaron gotuje się bezpośrednio w sosie, dzięki czemu danie jest niezwykle kremowe, a my mamy mniej zmywania.

Składniki:

200 g makaronu (np. penne lub kokardki)

1 mała cukinia

500 ml bulionu warzywnego lub wody

2 łyżki serka mascarpone lub śmietanki 30%

garść tartego parmezanu lub innego twardego sera

świeża natka pietruszki lub bazylia

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Na głębokiej patelni podsmaż krótko cukinię, a następnie wsyp suchy makaron. Zalej całość gorącym bulionem (płyn powinien lekko przykrywać makaron). Gotuj pod przykryciem na małym ogniu, aż makaron wchłonie płyn i stanie się miękki (ok. 10-12 minut). Gdy makaron będzie gotowy, dodaj serek mascarpone i parmezan. Wymieszaj energicznie, aż powstanie gęsty, kremowy sos. Posyp świeżymi ziołami przed podaniem. Całość zajmuje około 15 minut.

Ekspresowe placki z cukinii z patelni – chrupiące i złociste

Jeśli masz ochotę na coś klasycznego, te placki to najlepszy wybór. Robi się je znacznie szybciej niż ziemniaczane, a smakują wyśmienicie z sosem czosnkowym.

Składniki:

1 duża cukinia (ok. 400 g)

1 jajko

3-4 łyżki mąki pszennej

sól, pieprz

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzyj na tarce. Kluczowy krok: posól ją i odstaw na 5 minut, a następnie bardzo mocno odciśnij z nadmiaru wody. Dzięki temu placki będą chrupiące, a nie gumowate. Do odciśniętej cukinii dodaj jajko, mąkę i pieprz. Wymieszaj na jednolitą masę. Na patelni rozgrzej olej. Nakładaj łyżką porcje masy i smaż na średnim ogniu po 3-4 minuty z każdej strony, aż będą ciemnozłote.

Jak smażyć cukinię, żeby nie była wodnista?

Największym wyzwaniem przy smażeniu cukinii jest jej wysoka zawartość wody. Aby uniknąć efektu "gotowanego" warzywa, pamiętaj o kilku zasadach:

Wysoka temperatura: Kładź warzywa na dobrze rozgrzaną patelnię.

Kładź warzywa na dobrze rozgrzaną patelnię. Nie przykrywaj: Jeśli chcesz, by cukinia była rumiana, smaż ją bez przykrycia – para musi swobodnie ulatywać.

Jeśli chcesz, by cukinia była rumiana, smaż ją bez przykrycia – para musi swobodnie ulatywać. Sól na końcu: Solenie cukinii na samym początku smażenia powoduje, że natychmiast puszcza soki. Najlepiej doprawić ją tuż przed zdjęciem z ognia (chyba że robisz placki, wtedy sól służy do odciśnięcia wody przed smażeniem).

Z czym podawać szybką cukinię?

Dania z patelni z cukinią najlepiej smakują z lekkimi dodatkami. Świetnie sprawdzi się sos jogurtowo-czosnkowy, odrobina soku z cytryny dla przełamania smaku lub świeże liście mięty, które dodadzą potrawie chłodu. Cukinia doskonale komponuje się również z fetą lub mozzarellą, które możesz dodać na patelnię w ostatniej minucie smażenia, by lekko się rozpuściły.

CUKINIA: Dlaczego warto ją jeść? Co można zrobić z cukinii?