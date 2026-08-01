Dlaczego ten deser stał się hitem internetu?

W mediach społecznościowych regularnie pojawiają się przepisy, które w kilka dni stają się wiralami. Często ich wspólnym mianownikiem jest prostota i efektowny wygląd – dokładnie tak jest w przypadku mrożonej czekolady z owocami, znanej jako "frozen chocolate bark". Ten deser to idealna odpowiedź na potrzebę szybkiej, domowej przekąski na zimno, gdy nie chcemy spędzać długich godzin w kuchni ani włączać piekarnika podczas upałów.

Główną zaletą tego przepisu jest możliwość dowolnej modyfikacji, choć to właśnie wersja z malinami cieszy się obecnie największą popularnością. Lipiec i sierpień to miesiące, w których owoce te są najsłodsze i najtańsze, co czyni ten deser propozycją niezwykle przystępną cenowo. Smak soczystych, lekko kwaśnych malin idealnie komponuje się z głęboką słodyczą czekolady, a mrożona forma nadaje całości orzeźwiającego charakteru.

Z czego zrobić mrożoną czekoladę z malinami?

Lista składników jest krótka, co sprawia, że deser poradzi sobie zrobić każdy, nawet osoba stawiająca pierwsze kroki w kuchni. Wszystkie produkty są łatwo dostępne w każdym lokalnym sklepie spożywczym.

Maliny: najlepiej świeże, dojrzałe i jędrne. Można również użyć mrożonych, ale świeże owoce lepiej prezentują się wewnątrz tabliczki.

najlepiej świeże, dojrzałe i jędrne. Można również użyć mrożonych, ale świeże owoce lepiej prezentują się wewnątrz tabliczki. Czekolada: możesz użyć gorzkiej, mlecznej lub białej, w zależności od preferencji. Najlepiej sprawdza się czekolada o dobrej jakości, która po rozpuszczeniu będzie gładka i błyszcząca.

możesz użyć gorzkiej, mlecznej lub białej, w zależności od preferencji. Najlepiej sprawdza się czekolada o dobrej jakości, która po rozpuszczeniu będzie gładka i błyszcząca. Baza (opcjonalnie): w wielu popularnych wersjach z mediów społecznościowych bazę stanowi jogurt grecki lub masło orzechowe, co nadaje deserowi bardziej kremową konsystencję.

w wielu popularnych wersjach z mediów społecznościowych bazę stanowi jogurt grecki lub masło orzechowe, co nadaje deserowi bardziej kremową konsystencję. Dodatki: wiórki kokosowe, płatki migdałów, posiekane orzechy lub szczypta soli morskiej dla przełamania smaku.

Jak zrobić mrożony deser krok po kroku?

Przygotowanie tego deseru zajmuje dosłownie chwilę, a najdłuższym etapem jest oczekiwanie na jego zamrożenie. Metoda jest sprawdzona i zawsze się udaje, jeśli zachowasz odpowiednią kolejność działań.

Przygotowanie owoców: Maliny delikatnie opłucz i bardzo dokładnie osusz na papierowym ręczniku. To kluczowy krok – nadmiar wody może sprawić, że czekolada nie przylgnie odpowiednio do owoców. Przygotowanie bazy: Na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia ułóż maliny blisko siebie, tworząc zwarty prostokąt. Możesz je lekko rozgnieść widelcem, jeśli chcesz, aby deser był cieńszy i bardziej jednolity. Roztapianie czekolady: Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej (krótkimi seriami, co 15-20 sekund, mieszając za każdym razem). Jeśli chcesz, aby polewa była bardziej płynna, możesz dodać łyżeczkę oleju kokosowego. Łączenie składników: Roztopioną czekoladę wylej równomiernie na przygotowane maliny. Rozprowadź ją szpatułką, tak aby dokładnie przykryła wszystkie owoce. Na tym etapie możesz posypać wierzch ulubionymi dodatkami, np. orzechami. Mrożenie: Wstaw blaszkę do zamrażarki na co najmniej 2-3 godziny. Deser powinien być całkowicie twardy.

Czym zastąpić składniki i jak urozmaicić przepis?

Choć połączenie malin i czekolady jest klasyczne, ten patent pozwala na dużą swobodę. Jeśli szukasz lżejszej wersji, możesz najpierw rozsmarować na papierze warstwę gęstego jogurtu greckiego (opcjonalnie posłodzonego miodem), na nim ułożyć owoce i dopiero wtedy polać całość niewielką ilością czekolady. Taka wersja jest bardziej sycąca i ma więcej białka.

Zamiast malin doskonale sprawdzą się również plasterki truskawek, borówki amerykańskie, a nawet plastry banana z masłem orzechowym. Warto ekspery. Dla fanów kontrastów polecamy użycie gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao i posypanie całości grubą solą morską – to zestawienie, które często pojawia się w najpopularniejszych filmach z tym przepisem.

Jak podawać i przechowywać mrożoną "korę"?

Gotowy deser wyjmij z zamrażarki i połam na nieregularne kawałki (stąd nazwa "bark", czyli kora). Deser należy podawać od razu po wyjęciu z chłodu, ponieważ owoce i czekolada szybko miękną w temperaturze pokojowej.

Przechowuj pozostałe kawałki w szczelnie zamkniętym pojemniku lub torebce strunowej w zamrażarce. Dzięki temu będziesz mieć pod ręką gotową, słodką przekąskę na każdą okazję. To świetny sposób na wykorzystanie nadmiaru sezonowych owoców, który nie powinien sprawić żadnych przykrych niespodzianek – przepis udaje się już za pierwszym razem!

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