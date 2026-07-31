Ciasto na upały powinno być lekkie, smaczne i nie wymagać od nas zbyt wiele wysiłku i pracy. W końcu kto lubi spędzać godziny w rozgrzanej piekarnikiem kuchni, kiedy na zewnątrz świeci piękne słońce. Wybierajmy więc latem desery nieskomplikowane, z minimalną ilością składników, za to dobrych jakościowo i w miarę możliwości sezonowych. Chyba nie ma nic lepszego niż prosty ucierany placek z bogactwem sezonowych owoców wewnątrz.

Ciasto na upały

Zatem latem proponujemy wybierać szybkie ciasta ucierane i wzbogacać je owocami. Jeśli chcecie się trochę popisać i zrobić ciasto warstwowe unikajcie ciężkich maślanych kremów, zastępując je bitą śmietaną lub kremem z serka mascarpone. Są lżejsze i znacznie łatwiejsze w przygotowaniu, pod warunkiem, że przed ubijaniem dobrze schłodzimy produkty i w miarę możliwości przyrządy. Więcej o tym, jak z łatwością ubić śmietankę przeczytacie tu: Bita śmietana - jak zrobić idealną bita śmietanę do ciast i deserów.

Serniki na zimno – klasyka letnich deserów bez pieczenia

Gdy żar leje się z nieba, ostatnią rzeczą, na którą mamy ochotę, jest włączanie piekarnika. Właśnie wtedy na scenę wkracza król letnich deserów – sernik na zimno. Jego przygotowanie jest niezwykle proste i opiera się na kilku kluczowych elementach: chrupiącym spodzie z pokruszonych herbatników, kremowej masie serowej oraz orzeźwiającej warstwie ze świeżych owoców i galaretki.

To ciasto daje ogromne pole do eksperymentów. Masę serową można wzbogacić białą czekoladą dla dodatkowej słodyczy, a na wierzchu ułożyć dowolne owoce sezonowe – od truskawek, przez maliny, po jagody i brzoskwinie. To deser, który zawsze się udaje i przynosi przyjemne ochłodzenie w upalny dzień.

Ciasta jogurtowe i maślankowe – sekret puszystości i lekkości

Jeśli szukasz przepisu na ciasto, które jest jednocześnie wilgotne, puszyste i banalnie proste w wykonaniu, postaw na wypieki na bazie jogurtu lub maślanki. To właśnie dodatek fermentowanych produktów mlecznych jest sekretem ich niezwykłej lekkości. Kwasowość w połączeniu ze środkami spulchniającymi tworzy delikatną, miękką strukturę, której trudno się oprzeć.

Wielką zaletą takich ciast jest szybkość przygotowania – często wystarczy wymieszać wszystkie składniki łyżką, bez potrzeby używania miksera. Wystarczy dodać ulubione owoce sezonowe, takie jak morele, porzeczki czy śliwki, aby w krótkim czasie cieszyć się idealnie wilgotnym plackiem, który doskonale sprawdzi się do popołudniowej kawy na tarasie.

Letnie ciasta w wersji fit: wegańskie, bezglutenowe i bez cukru

Letnie desery to nie tylko tradycyjne wypieki. Coraz większą popularnością cieszą się ciasta w zdrowszych, alternatywnych wersjach, które pozwalają cieszyć się słodkościami bez wyrzutów sumienia. Wegańskie propozycje zaskakują smakiem, wykorzystując napoje roślinne, kaszę jaglaną jako bazę do kremów, a nawet aquafabę do stworzenia puszystej bezy bez jajek.

Z kolei dla osób unikających glutenu świetnym rozwiązaniem są wypieki na bazie mąki gryczanej, ryżowej, owsianej czy nawet zmielonych migdałów. W takich przepisach często ogranicza się również biały cukier, zastępując go naturalną słodyczą dojrzałych owoców, daktyli lub syropu klonowego. To dowód na to, że lekki, letni deser może być jednocześnie pyszny i dopasowany do indywidualnych potrzeb żywieniowych.

Słodki kompromis

Kiedy rodzina domaga się domowego ciasta, a ty za nic na świecie nie chcesz się prażyć się przy rozgrzanym piekarniku w letnie dni, polecam ciasta bez pieczenia. Kilka propozycji zawarłam w poniższej galerii, a więcej przepisów znajdziecie w tekście: Ciasto bez pieczenia - 13 super przepisów na ciasta na herbatnikach

A może zamiast ciastem wolicie uraczyć swoich bliskich mini deserkiem w słoiczku? To teraz bardzo modne i trzeba przyznać, zawsze daje dobry efekt. Polecam wypróbować te przepisy: Modne, stylowe i pyszne - te desery najlepiej podać w słoiczkach

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