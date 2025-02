Modne, stylowe i pyszne - te desery najlepiej podawać w słoiczkach

Niemal każdy deser można przygotować w formie, którą zmieścimy w słoiczku. Kremy, musy i lody podane w szklanym, niewielkim słoiku, przez którego ścianki widać wszystkie warstwy smakołyku, zawsze robią wrażenie. Przygotowanie tego typu deserków nie powinno sprawić kłopotu nawet tym, którzy nie czują się w kuchni jak ryby w wodzie.

Jak zrobić deser w słoiczku?

Desery powinny być lekkie i orzeźwiające. Zamiast ciężkich kremów maślanych i piętrowych wypieków znacznie lepiej smakują te w lekkiej wersji z bitej śmietany czy serka mascarpone, owocowe musy, lody wodne. Można je podać standardowo w miseczce czy pucharku, ale można je także zapakować w słoiczek. W tej formie podania sprawdzają się zwłaszcza desery złożone z różnorodnych warstw, bo przez ścianki słoiczka pięknie je widać. Co może stanowić taką warstwę w deserze? Możliwości jest bez liku. Sprawdzą się sezonowe owoce w całości lub pokrojone w kosteczkę, orzechy, wiórki kokosowe, chipsy czekoladowe, granola, pokruszone herbatniki, nasiona chia, sezam czy nawet pestki dyni. To pyszne i zazwyczaj zdrowe składniki, które warto przełożyć aksamitnym kremem, puszystym musem lub masą serową. W galerii znajdziecie 10 pomysłów na deserki podawane w słoikach.

Jeśli jesteście tradycjonalistami i na niedziele wolicie przygotować ciasto, sprawdźcie najlepsze przepisy na ciasta na niedzielę, czyli 18 ulubionych przepisów na niedzielne słodkości. Zobaczcie też, jak zrobić ciasta bez pieczenia i poznajcie 13 super propozycji na desery na herbatnikach.

Słoiczki do podania deserów

Do podawania deserów najlepsze są niewielkie objętościowo słoiki o pojemności 100 ml - 150 ml. Najwygodniejsze są te niskie i szerokie. Najważniejsze jednak, żeby nie zwężały się zanadto w górnej części, bo wtedy większość smakołyku zostaje na ściankach naczynia. Ja zazwyczaj zostawiam sobie do tego celu ładne słoiczki po konfiturach i słoiczki po dipach do chipsów. Są zazwyczaj szerokie i niskie, aby wygodnie było sobie w nich maczać przekąskę. Swego czasu w popularnej sieci dyskontów były dostępne jogurty w bardzo fajnych baryłkowatych słoiczkach. Idealnie sprawdzały się w tego typu deserach.

Przepisy na desery w słoiczkach

Poniżej znajdziecie galerię z najlepszymi przepisami na pyszne, lekkie i orzeźwiające desery w słoiczkach. Są łatwe, a ich przygotowanie nie wymaga wielu godzin w kuchni.

