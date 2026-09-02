Dlaczego warto zrobić mizerię z cukinii?

Cukinia to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw w naszej kuchni, ale najczęściej kojarzymy ją z leczo, plackami czy zapiekankami. Tymczasem młoda, surowa cukinia ma delikatny, lekko słodkawy smak i strukturę, która idealnie nadaje się do przygotowania sałatek. Mizeria z cukinii to doskonała alternatywa dla tej tradycyjnej z ogórków – jest od niej nieco bardziej zwarta i wyjątkowo chrupiąca.

To danie typu „ratunkowego”, kiedy w ogrodzie lub na targu obrodziły cukinie, a my nie mamy czasu na skomplikowane gotowanie. Lista składników jest krótka, a przygotowanie nie wymaga żadnych specjalistycznych umiejętności. Co więcej, cukinia świetnie chłonie smaki sosów, więc każda wersja tej sałatki – czy to ze śmietaną, czy z jogurtem – wyjdzie pyszna i aromatyczna.

Jaką cukinię wybrać do mizerii?

Do przygotowania idealnej mizerii najlepiej nadają się młode, małe lub średniej wielkości okazy. Takie warzywa mają bardzo cienką skórkę, której nie trzeba obierać, oraz drobne, niemal niewidoczne gniazda nasienne. Dzięki temu mizeria będzie jednolicie chrupiąca i estetyczna. Jeśli dysponujesz większymi warzywami, koniecznie obierz je ze skóry i usuń środek z pestkami, wykorzystując tylko twardy miąższ.

Składniki na domową mizerię z cukinii

Przygotuj następujące produkty (proporcje na ok. 2-3 porcje):

1-2 średnie młode cukinie;

pół pęczka świeżego koperku;

2-3 łyżki gęstej śmietany 12% lub 18% (można zastąpić jogurtem naturalnym);

1 łyżeczka soku z cytryny lub octu jabłkowego;

sól i świeżo mielony pieprz do smaku;

opcjonalnie: ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę lub kilka listków świeżej mięty dla podkręcenia orzeźwienia.

Mizeria z cukinii krok po kroku

Wykonanie tej sałatki zajmie Ci dosłownie kilka chwil. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Przygotowanie warzyw: Cukinię dokładnie umyj i osusz. Jeśli jest młoda, pozostaw skórkę – doda sałatce koloru i witamin. Odetnij końce warzywa. Krojenie: Cukinię pokrój w bardzo cienkie plasterki. Możesz użyć do tego tradycyjnego noża, szatkownicy (mandoliny) lub nawet obieraczki do warzyw, by uzyskać efektowne, szerokie wstążki. Solenie i odstawianie: Pokrojoną cukinię przełóż do miski, posyp odrobiną soli i wymieszaj. Odstaw na kilka minut, aby warzywo lekko zmiękło i puściło nadmiar wody. Po tym czasie odlej powstały płyn – dzięki temu sos nie stanie się zbyt rzadki. Przygotowanie sosu: W mniejszej miseczce wymieszaj śmietanę (lub jogurt) z sokiem z cytryny, pieprzem i drobno posiekanym koperkiem. Na tym etapie możesz dodać też opcjonalne składniki, jak czosnek czy miętę. Łączenie: Dodaj sos do cukinii i delikatnie wymieszaj. Mizeria z cukinii najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu, gdy jest najbardziej chrupiąca.

Warianty sosu – dopasuj mizerię do siebie

Mizeria z cukinii daje duże pole do popisu w kwestii dodatków. Jeśli szukasz lżejszej wersji, postaw na gęsty jogurt grecki zamiast śmietany. Dla fanów bardziej wyrazistych smaków polecamy wersję z dodatkiem odrobiny ostrej musztardy do sosu. Bardzo ciekawym patentem jest również dodanie posiekanej dymki lub szczypiorku, co nada mizerii wiejskiego charakteru.

Z czym podawać mizerię z cukinii?

Ta sałatka to uniwersalny dodatek, który pasuje do większości letnich dań. Wyśmienicie komponuje się z:

młodymi ziemniakami posypanymi koperkiem i jajkiem sadzonym;

klasycznymi kotletami mielonymi lub schabowymi;

daniami z grilla – kiełbaskami, karkówką czy grillowanym serem halloumi;

pieczoną rybą, gdzie jej orzeźwiający smak przełamuje delikatne mięso ryby.

Mizerię najlepiej przechowywać w lodówce, jednak nie dłużej niż kilka godzin, ponieważ cukinia z czasem traci swoją jędrność i puszcza coraz więcej soku. Warto przygotować ją tuż przed podaniem obiadu, by cieszyć się jej świeżością.

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