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Dlaczego warto testować trendy z TikToka?
TikTok stał się współczesną, interaktywną książką kucharską, z której korzystają miliony osób na całym świecie. Skąd bierze się fenomen tych przepisów? Zazwyczaj są one niezwykle proste, wykorzystują ogólnodostępne składniki i dają błyskawiczny efekt „wow”. Jednak w gąszczu krótkich filmików łatwo trafić na triki, które w rzeczywistości nie działają. Dlatego nasza redakcja wybrała dla Was cztery propozycje, które przeszły pomyślnie testy w domowej kuchni. Są smaczne, bezpieczne i przede wszystkim – łatwe do powtórzenia.
1. Brazylijski deser chrupiący – hit lata 2026
Ten deser zyskał miano absolutnego hitu ostatniego sezonu. Łączy w sobie aksamitną słodycz z niesamowicie chrupiącą teksturą. Choć przepisów na brazylijskie słodkości jest wiele, to właśnie ta wersja stała się viralem.
Składniki:
- 1 puszka mleka skondensowanego słodzonego
- 2 łyżki ciemnego kakao
- 1 łyżka masła
- Pokruszone ciasteczka maślane lub płatki kukurydziane do posypki [DO WERYFIKACJI]
Przygotowanie krok po kroku:
- W garnku z grubym dnem wymieszaj mleko skondensowane, masło i kakao.
- Gotuj na małym ogniu, cały czas mieszając, aż masa zgęstnieje i zacznie odchodzić od ścianek garnka.
- Przełóż masę do naczynia i odstaw do wystygnięcia.
- Uformuj małe kulki i obtocz je w bardzo drobno pokruszonych, chrupiących dodatkach.
Ocena redakcji
Plusy: Niesamowita tekstura i głęboki, czekoladowy smak. Składniki kupisz w każdym sklepie.
Minusy: Bardzo słodki, trzeba uważać, by nie przypalić masy podczas gotowania.
Wskazówka: Najlepiej smakuje po kilku godzinach w lodówce.
2. Gniecione ziemniaczki z parmezanem (Smashed Potatoes)
To patent na ziemniaki, których nie będziesz chcieć jeść już w innej formie. Są miękkie w środku i ekstremalnie chrupiące na zewnątrz.
Składniki:
- 1 kg małych ziemniaków (najlepiej typu sałatkowego)
- 3 łyżki oliwy z oliwek
- 50 g startego parmezanu
- Sól, pieprz, suszony czosnek i wędzona papryka
Przygotowanie krok po kroku:
- Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, a następnie odcedź i lekko przestudź.
- Wyłóż ziemniaki na blachę z papierem do pieczenia. Każdego ziemniaka dociśnij spodem szklanki, by go lekko rozpłaszczyć.
- Skrop oliwą, posyp przyprawami i obficie parmezanem.
- Piecz w temperaturze 220 stopni przez około 20-25 minut, aż będą złociste i chrupiące.
Ocena redakcji
Plusy: Najlepszy zamiennik nudnych frytek. Robią się prawie same.
Minusy: Trudno przestać je jeść!
Wskazówka: Podawaj z sosem czosnkowym na bazie jogurtu greckiego.
3. Viralowa sałatka z ogórka w słoiku (Logan Style)
Trend, który udowodnił, że ogórek może być gwiazdą internetu. Cała tajemnica tkwi w sposobie krojenia i intensywnym dressingu.
Składniki:
- 2 długie ogórki szklarniowe
- 2 łyżki sosu sojowego
- 1 łyżeczka oleju sezamowego
- Odrobina cukru lub miodu
- Opcjonalnie: chili, szczypiorek i ziarna sezamu
Przygotowanie krok po kroku:
- Ogórki pokrój w bardzo cienkie plasterki (możesz użyć mandoliny).
- Włóż ogórki do dużego słoika.
- Dodaj sos sojowy, olej sezamowy, cukier i dodatki.
- Zakręć słoik i energicznie nim potrząsaj przez około 30 sekund, by składniki się połączyły, a ogórki puściły sok.
Ocena redakcji
Plusy: Ekspresowa w przygotowaniu, idealna do grilla lub azjatyckich dań.
Minusy: Trzeba ją zjeść od razu, bo ogórki szybko tracą chrupkość.
Wskazówka: Dodaj łyżkę masła orzechowego do dressingu, aby uzyskać bardziej kremową wersję.
4. Jogurtowe grzanki z owocami (Yogurt Toast)
Śniadaniowy hit, który przypomina mały sernik na ciepło. Idealny sposób na wykorzystanie pieczywa tostowego.
Składniki:
- 2 kromki chleba tostowego lub chałki
- 3 łyżki jogurtu greckiego
- 1 żółtko
- 1 łyżeczka miodu
- Garść borówek lub malin
Przygotowanie krok po kroku:
- W małej miseczce wymieszaj jogurt, żółtko i miód na gładką masę.
- W każdej kromce chleba zrób wgłębienie, dociskając środek łyżką.
- Wlej masę jogurtową w zagłębienia i ułóż owoce.
- Piecz w 180 stopniach przez około 10-12 minut, aż masa zastygnie, a brzegi chleba się zrumienią.
Ocena redakcji
Plusy: Smakuje jak deser, a to pełnowartościowe śniadanie. Wygląda bardzo estetycznie.
Minusy: Wymaga użycia piekarnika lub frytkownicy beztłuszczowej (airfryer).
Wskazówka: Na koniec oprósz grzanki cukrem pudrem lub cynamonem.
Próbowaliście już któregoś z tych przepisów? A może macie swoje ulubione virale, które na stałe weszły do Waszego menu? Dajcie znać w komentarzach!