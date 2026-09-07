Dlaczego warto testować trendy z TikToka?

TikTok stał się współczesną, interaktywną książką kucharską, z której korzystają miliony osób na całym świecie. Skąd bierze się fenomen tych przepisów? Zazwyczaj są one niezwykle proste, wykorzystują ogólnodostępne składniki i dają błyskawiczny efekt „wow”. Jednak w gąszczu krótkich filmików łatwo trafić na triki, które w rzeczywistości nie działają. Dlatego nasza redakcja wybrała dla Was cztery propozycje, które przeszły pomyślnie testy w domowej kuchni. Są smaczne, bezpieczne i przede wszystkim – łatwe do powtórzenia.

1. Brazylijski deser chrupiący – hit lata 2026

Ten deser zyskał miano absolutnego hitu ostatniego sezonu. Łączy w sobie aksamitną słodycz z niesamowicie chrupiącą teksturą. Choć przepisów na brazylijskie słodkości jest wiele, to właśnie ta wersja stała się viralem.

Składniki:

1 puszka mleka skondensowanego słodzonego

2 łyżki ciemnego kakao

1 łyżka masła

Pokruszone ciasteczka maślane lub płatki kukurydziane do posypki [DO WERYFIKACJI]

Przygotowanie krok po kroku:

W garnku z grubym dnem wymieszaj mleko skondensowane, masło i kakao.

Gotuj na małym ogniu, cały czas mieszając, aż masa zgęstnieje i zacznie odchodzić od ścianek garnka.

Przełóż masę do naczynia i odstaw do wystygnięcia.

Uformuj małe kulki i obtocz je w bardzo drobno pokruszonych, chrupiących dodatkach.

Ocena redakcji

Plusy: Niesamowita tekstura i głęboki, czekoladowy smak. Składniki kupisz w każdym sklepie.

Minusy: Bardzo słodki, trzeba uważać, by nie przypalić masy podczas gotowania.

Wskazówka: Najlepiej smakuje po kilku godzinach w lodówce.

2. Gniecione ziemniaczki z parmezanem (Smashed Potatoes)

To patent na ziemniaki, których nie będziesz chcieć jeść już w innej formie. Są miękkie w środku i ekstremalnie chrupiące na zewnątrz.

Składniki:

1 kg małych ziemniaków (najlepiej typu sałatkowego)

3 łyżki oliwy z oliwek

50 g startego parmezanu

Sól, pieprz, suszony czosnek i wędzona papryka

Przygotowanie krok po kroku:

Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, a następnie odcedź i lekko przestudź.

Wyłóż ziemniaki na blachę z papierem do pieczenia. Każdego ziemniaka dociśnij spodem szklanki, by go lekko rozpłaszczyć.

Skrop oliwą, posyp przyprawami i obficie parmezanem.

Piecz w temperaturze 220 stopni przez około 20-25 minut, aż będą złociste i chrupiące.

Ocena redakcji

Plusy: Najlepszy zamiennik nudnych frytek. Robią się prawie same.

Minusy: Trudno przestać je jeść!

Wskazówka: Podawaj z sosem czosnkowym na bazie jogurtu greckiego.

3. Viralowa sałatka z ogórka w słoiku (Logan Style)

Trend, który udowodnił, że ogórek może być gwiazdą internetu. Cała tajemnica tkwi w sposobie krojenia i intensywnym dressingu.

Składniki:

2 długie ogórki szklarniowe

2 łyżki sosu sojowego

1 łyżeczka oleju sezamowego

Odrobina cukru lub miodu

Opcjonalnie: chili, szczypiorek i ziarna sezamu

Przygotowanie krok po kroku:

Ogórki pokrój w bardzo cienkie plasterki (możesz użyć mandoliny).

Włóż ogórki do dużego słoika.

Dodaj sos sojowy, olej sezamowy, cukier i dodatki.

Zakręć słoik i energicznie nim potrząsaj przez około 30 sekund, by składniki się połączyły, a ogórki puściły sok.

Ocena redakcji

Plusy: Ekspresowa w przygotowaniu, idealna do grilla lub azjatyckich dań.

Minusy: Trzeba ją zjeść od razu, bo ogórki szybko tracą chrupkość.

Wskazówka: Dodaj łyżkę masła orzechowego do dressingu, aby uzyskać bardziej kremową wersję.

4. Jogurtowe grzanki z owocami (Yogurt Toast)

Śniadaniowy hit, który przypomina mały sernik na ciepło. Idealny sposób na wykorzystanie pieczywa tostowego.

Składniki:

2 kromki chleba tostowego lub chałki

3 łyżki jogurtu greckiego

1 żółtko

1 łyżeczka miodu

Garść borówek lub malin

Przygotowanie krok po kroku:

W małej miseczce wymieszaj jogurt, żółtko i miód na gładką masę.

W każdej kromce chleba zrób wgłębienie, dociskając środek łyżką.

Wlej masę jogurtową w zagłębienia i ułóż owoce.

Piecz w 180 stopniach przez około 10-12 minut, aż masa zastygnie, a brzegi chleba się zrumienią.

Ocena redakcji

Plusy: Smakuje jak deser, a to pełnowartościowe śniadanie. Wygląda bardzo estetycznie.

Minusy: Wymaga użycia piekarnika lub frytkownicy beztłuszczowej (airfryer).

Wskazówka: Na koniec oprósz grzanki cukrem pudrem lub cynamonem.

Próbowaliście już któregoś z tych przepisów? A może macie swoje ulubione virale, które na stałe weszły do Waszego menu? Dajcie znać w komentarzach!

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