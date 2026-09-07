Te przepisy to hity TikToka. 4 sprawdzone pomysły, które naprawdę wychodzą

Anna Śmiałek
Anna Śmiałek
2026-09-07 9:41

Szukasz kulinarnej inspiracji, która nie zajmie Ci całego popołudnia? TikTok to kopalnia pomysłów na szybkie i efektowne dania, ale nie każdy viralowy filmik gwarantuje sukces na talerzu. Przetestowaliśmy najgorętsze trendy, aby wybrać te, które faktycznie smakują i udają się za każdym razem. Sprawdź nasze zestawienie sprawdzonych hitów, które podbiły internet i serca domowych kucharzy.

Dania z TikToka: gniecione ziemniaki, czekoladowe kulki i grzanki z owocami. O tych hitach przeczytasz na Demo.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu Beszamel: Te przepisy to hity TikToka. 4 sprawdzone pomysły, które naprawdę wychodzą

Dlaczego warto testować trendy z TikToka?

TikTok stał się współczesną, interaktywną książką kucharską, z której korzystają miliony osób na całym świecie. Skąd bierze się fenomen tych przepisów? Zazwyczaj są one niezwykle proste, wykorzystują ogólnodostępne składniki i dają błyskawiczny efekt „wow”. Jednak w gąszczu krótkich filmików łatwo trafić na triki, które w rzeczywistości nie działają. Dlatego nasza redakcja wybrała dla Was cztery propozycje, które przeszły pomyślnie testy w domowej kuchni. Są smaczne, bezpieczne i przede wszystkim – łatwe do powtórzenia.

1. Brazylijski deser chrupiący – hit lata 2026

Ten deser zyskał miano absolutnego hitu ostatniego sezonu. Łączy w sobie aksamitną słodycz z niesamowicie chrupiącą teksturą. Choć przepisów na brazylijskie słodkości jest wiele, to właśnie ta wersja stała się viralem.

Składniki:

  • 1 puszka mleka skondensowanego słodzonego
  • 2 łyżki ciemnego kakao
  • 1 łyżka masła
  • Pokruszone ciasteczka maślane lub płatki kukurydziane do posypki [DO WERYFIKACJI]

Przygotowanie krok po kroku:

  • W garnku z grubym dnem wymieszaj mleko skondensowane, masło i kakao.
  • Gotuj na małym ogniu, cały czas mieszając, aż masa zgęstnieje i zacznie odchodzić od ścianek garnka.
  • Przełóż masę do naczynia i odstaw do wystygnięcia.
  • Uformuj małe kulki i obtocz je w bardzo drobno pokruszonych, chrupiących dodatkach.

Ocena redakcji

Plusy: Niesamowita tekstura i głęboki, czekoladowy smak. Składniki kupisz w każdym sklepie. 

Minusy: Bardzo słodki, trzeba uważać, by nie przypalić masy podczas gotowania.

Wskazówka: Najlepiej smakuje po kilku godzinach w lodówce.

2. Gniecione ziemniaczki z parmezanem (Smashed Potatoes)

To patent na ziemniaki, których nie będziesz chcieć jeść już w innej formie. Są miękkie w środku i ekstremalnie chrupiące na zewnątrz.

Składniki:

  • 1 kg małych ziemniaków (najlepiej typu sałatkowego)
  • 3 łyżki oliwy z oliwek
  • 50 g startego parmezanu
  • Sól, pieprz, suszony czosnek i wędzona papryka

Przygotowanie krok po kroku:

  • Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, a następnie odcedź i lekko przestudź.
  • Wyłóż ziemniaki na blachę z papierem do pieczenia. Każdego ziemniaka dociśnij spodem szklanki, by go lekko rozpłaszczyć.
  • Skrop oliwą, posyp przyprawami i obficie parmezanem.
  • Piecz w temperaturze 220 stopni przez około 20-25 minut, aż będą złociste i chrupiące.

Ocena redakcji

Plusy: Najlepszy zamiennik nudnych frytek. Robią się prawie same.

Minusy: Trudno przestać je jeść!

Wskazówka: Podawaj z sosem czosnkowym na bazie jogurtu greckiego.

3. Viralowa sałatka z ogórka w słoiku (Logan Style)

Trend, który udowodnił, że ogórek może być gwiazdą internetu. Cała tajemnica tkwi w sposobie krojenia i intensywnym dressingu.

Składniki:

  • 2 długie ogórki szklarniowe
  • 2 łyżki sosu sojowego
  • 1 łyżeczka oleju sezamowego
  • Odrobina cukru lub miodu
  • Opcjonalnie: chili, szczypiorek i ziarna sezamu

Przygotowanie krok po kroku:

  • Ogórki pokrój w bardzo cienkie plasterki (możesz użyć mandoliny).
  • Włóż ogórki do dużego słoika.
  • Dodaj sos sojowy, olej sezamowy, cukier i dodatki.
  • Zakręć słoik i energicznie nim potrząsaj przez około 30 sekund, by składniki się połączyły, a ogórki puściły sok.

Ocena redakcji

Plusy: Ekspresowa w przygotowaniu, idealna do grilla lub azjatyckich dań.

Minusy: Trzeba ją zjeść od razu, bo ogórki szybko tracą chrupkość.

Wskazówka: Dodaj łyżkę masła orzechowego do dressingu, aby uzyskać bardziej kremową wersję.

4. Jogurtowe grzanki z owocami (Yogurt Toast)

Śniadaniowy hit, który przypomina mały sernik na ciepło. Idealny sposób na wykorzystanie pieczywa tostowego.

Składniki:

  • 2 kromki chleba tostowego lub chałki
  • 3 łyżki jogurtu greckiego
  • 1 żółtko 
  • 1 łyżeczka miodu
  • Garść borówek lub malin

Przygotowanie krok po kroku:

  • W małej miseczce wymieszaj jogurt, żółtko i miód na gładką masę.
  • W każdej kromce chleba zrób wgłębienie, dociskając środek łyżką.
  • Wlej masę jogurtową w zagłębienia i ułóż owoce.
  • Piecz w 180 stopniach przez około 10-12 minut, aż masa zastygnie, a brzegi chleba się zrumienią.

Ocena redakcji

Plusy: Smakuje jak deser, a to pełnowartościowe śniadanie. Wygląda bardzo estetycznie.

Minusy: Wymaga użycia piekarnika lub frytkownicy beztłuszczowej (airfryer).

Wskazówka: Na koniec oprósz grzanki cukrem pudrem lub cynamonem.

Próbowaliście już któregoś z tych przepisów? A może macie swoje ulubione virale, które na stałe weszły do Waszego menu? Dajcie znać w komentarzach!

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