Jesz grzyby? Boczniaki to sposób na niższy cholesterol i walkę z komórkami rakowymi

Jak wyglądają boczniaki?

Boczniaki mają kapelusze w kształcie muszli, koloru od popielatego do ciemnoszarego. Trzon tych grzybów wyrasta asymetrycznie, z boku. Rosną też nietypowo, bo na pniach drzew liściastych. Tworzą grupy, układając się dachówkowato.

Gdzie rosną boczniaki? Można je spotkać nie tylko w lasach, ale też w parkach i ogrodach. Występują od listopada nawet do lutego, jeśli zima jest łagodna. W sklepach sprzedawane są boczniaki hodowlane.

Wartości odżywcze boczniaków

Boczniaki zawierają białko przyswajalne w 70 proc. oraz sporo nienasyconych kwasów tłuszczowych. Są źródłem witamin z grupy B, witaminy C, a także wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, selenu, sodu i cynku.

Dzięki niezwykłym zaletom odżywczym i korzystnemu działaniu na organizm grzyby te zaliczane są do grzybów leczniczych. Jadane regularnie obniżają stężenie cholesterolu i poziom cukru, poprawią stan naczyń krwionośnych. Boczniaki zawierają ergotioneinę. To przeciwutleniacz, który chroni komórki przed uszkodzeniami i starzeniem się. Boczniaki nie tracą tego składnika nawet podczas gotowania.

Naukowcy japońscy wykazali, że ekstrakt z boczniaka zawierający aktywny pleuran może powodować zmniejszanie guzów nowotworowych. Badacze słowaccy wyizolowali z grzybów beta-glukan, czyli związek poprawiający odporność organizmu i zwalczający niektóre nowotwory.

Boczniaki w diecie osób z cukrzycą i wysokim cholesterolem

Boczniaki to cenne uzupełnienie diety osób zmagających się z zaburzeniami gospodarki cukrowej i lipidowej. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu oraz zawartości specyficznych polisacharydów, grzyby te pomagają stabilizować poziom glukozy we krwi, spowalniając jej wchłanianie po posiłku. Taka właściwość czyni je bezpiecznym i polecanym składnikiem w diecie diabetyków oraz osób z insulinoopornością.

Co więcej, regularne włączanie boczniaków do jadłospisu może przynieść korzyści dla układu krążenia. Zawarte w nich związki, w tym beta-glukany, aktywnie przyczyniają się do obniżenia stężenia „złego” cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów we krwi, co wspiera zdrowie naczyń krwionośnych i pomaga w profilaktyce miażdżycy.

Ile kalorii mają boczniaki? Dokładne wartości odżywcze

Boczniaki są doskonałym wyborem dla osób dbających o linię, ponieważ są niskokaloryczne, a jednocześnie bogate w cenne składniki. W 100 gramach świeżych grzybów znajduje się zaledwie około 33-35 kcal. Niska wartość energetyczna idzie w parze z korzystnym profilem makroskładników.

W tej samej porcji znajdziemy około 3-4 g wartościowego białka, które zawiera niezbędne aminokwasy, 6-7 g węglowodanów oraz znikomą ilość tłuszczu – zaledwie 0,4 g. Taki skład sprawia, że boczniaki są sycącym, a zarazem lekkim dodatkiem do wielu potraw, nie obciążając przy tym dziennego bilansu kalorycznego.

Boczniaki jako naturalny prebiotyk – wsparcie dla zdrowych jelit

Coraz więcej badań wskazuje na pozytywny wpływ boczniaków na mikroflorę jelitową. Grzyby te działają jak naturalny prebiotyk, co oznacza, że dostarczają pożywienia dla pożytecznych bakterii zamieszkujących nasz przewód pokarmowy. Odpowiadają za to zawarte w nich polisacharydy, takie jak beta-glukany i chityna, które stymulują wzrost „dobrych bakterii”.

Wspierając rozwój prawidłowej mikroflory, boczniaki pomagają utrzymać równowagę w jelitach i mogą hamować namnażanie się szkodliwych patogenów. Zdrowe jelita są kluczowe nie tylko dla prawidłowego trawienia, ale również dla ogólnej odporności organizmu. Włączenie boczniaków do diety to prosty i smaczny sposób na wsparcie tego ważnego ekosystemu od wewnątrz.

Jak przyrządzać boczniaki?

Boczniaki są kruche i łamliwe, dlatego trzeba je ostrożnie myć (ale jak najszybciej, bo nasiąkną wodą). Jeśli potrzebne są kapelusze w całości, najlepiej kupić zapakowane w koszyku lub na tacce. Najsmaczniejsze są niezbyt duże kapelusze, ponieważ te największe są łykowate. Po ugotowaniu można je wykorzystać do sałatki, zupy, jako farsz do naleśników lub pierogów, dodać do omletu. Boczniaki można zamrażać, suszyć i marynować.

Przepisy na boczniaki

Poniżej znajdziecie proste i sprawdzone przepisy na pyszne potrawy, w których boczniaki grają główną rolę. Warto z nich skorzystać, ponieważ dania z tymi smacznymi grzybami są znakomite.

Zobacz galerię i zobacz, jakie jeszcze pyszności można przyrządzić z boczniaków i innych grzybów.

Boczniaki: czy są zdrowe? Właściwości boczniaków