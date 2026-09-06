Myślisz, że najwięcej wapnia ma mleko? Sardynki, tofu i sezam mogą mocno zaskoczyć

Wapń kojarzy się przede wszystkim ze szklanką mleka, serem i jogurtem. Słusznie, bo nabiał rzeczywiście jest jego bardzo dobrym źródłem. Nie oznacza to jednak, że na nim kończą się możliwości. Dużo wapnia mogą dostarczać także sardynki jedzone z ośćmi, odpowiednio produkowane tofu, sezam czy wzbogacane napoje roślinne. Jest tylko jeden haczyk: liczba miligramów na etykiecie nie mówi jeszcze, ile wapnia organizm rzeczywiście wykorzysta.

Autor: Wygenerowane przez AI Produkty bogate w wapń to nie tylko mleko i jego przetwory