Jedna porcja migdałów, dwa domowe smakołyki. Z tego, co zostaje na sitku, powstają ciasteczka bez mąki

Napój migdałowy i ciasteczka z jednej porcji migdałów

Najciekawsze w tym przepisie zaczyna się właściwie po przecedzeniu napoju. To, co zwykle zostaje w sitku albo gazie i bywa traktowane jak odpad, tutaj staje się podstawą drugiej części przepisu. Migdałowa pulpa jest już rozdrobniona, miękka i wilgotna, więc po połączeniu z bananem oraz jajkiem tworzy masę, którą można formować bez dodawania mąki.

Dlaczego migdały trzeba wcześniej namoczyć?

Całonocne moczenie przede wszystkim zmiękcza migdały. Dzięki temu łatwiej rozdrobnić je z wodą na możliwie gładką zawiesinę, a po przecedzeniu otrzymać łagodny napój oraz delikatniejszą pulpę. Przed miksowaniem wodę z moczenia należy wylać, migdały przepłukać i dopiero wtedy dodać świeże 600 ml wody.

Daktyle spełniają tu podwójną funkcję: wnoszą słodycz i lekko karmelowy smak. Pięć sztuk daje łagodniejszy efekt, a przy 10 napój będzie wyraźnie słodszy. Najlepiej użyć miękkich daktyli bez pestek; bardzo suche można wcześniej namoczyć razem z migdałami lub przez kilkanaście minut w ciepłej wodzie.

Jak dobrze odcisnąć napój migdałowy?

Zmiksowaną masę najlepiej przelać przez woreczek do napojów roślinnych, kilka warstw gazy albo bardzo drobne sitko. Pulpę trzeba odcisnąć, ale nie ma potrzeby wyciskać jej do absolutnej suchości. Do ciasteczek przyda się niewielka ilość pozostałej w niej wilgoci.

I właśnie dlatego konsystencję masy warto ocenić przed formowaniem. Pulpa po ręcznym odciskaniu może być bardziej lub mniej wilgotna. Gotowa masa powinna być miękka i lepka, ale pozwalać się podzielić i uformować w niewielkie krążki.

Dlaczego ciasteczka udają się bez mąki?

Pulpa migdałowa daje masie strukturę, banan wiąże ją i wnosi naturalną słodycz, a jajko stabilizuje ciasteczka podczas pieczenia. Nie należy jednak oczekiwać kruchych herbatników. To będą miękkie, wilgotne ciasteczka o migdałowo-bananowym środku, a nie klasyczne kruche ciastka.

To również powód, dla którego trzeba pozwolić im wystygnąć przed dekorowaniem. Gorące są delikatniejsze, natomiast po ostudzeniu stają się stabilniejsze. Dopiero wtedy warto zanurzać je w czekoladzie lub polewać nią z wierzchu.

Jak przechowywać napój i ciasteczka?

Domowy napój migdałowy nie zawiera stabilizatorów, dlatego w lodówce może naturalnie się rozwarstwiać. Wystarczy przed użyciem mocno nim wstrząsnąć. Najlepiej przygotowywać niewielką porcję, przechowywać ją szczelnie zamkniętą w lodówce i zużyć w ciągu 2–3 dni.

Ciasteczka również są dość wilgotne, dlatego po wystudzeniu warto przełożyć je do zamykanego pojemnika i przechowywać w lodówce. Przed jedzeniem można pozostawić je przez kilkanaście minut w temperaturze pokojowej.

Co można zmienić?

Mleczną czekoladę można zastąpić gorzką, jeśli zależy nam na mocniejszym kakaowym smaku i mniejszej słodyczy. Płatki migdałowe dają przyjemny kontrast miękkim ciasteczkom, ale sprawdzą się także drobno posiekane migdały. Najważniejszego elementu lepiej nie zmieniać: ciasteczka powstają właśnie z pulpy pozostałej po przygotowaniu napoju. Dzięki temu jedna porcja 300 g migdałów zostaje wykorzystana praktycznie w całości.

Składniki na napój migdałowo-daktylowy

300 g surowych migdałów

600 ml świeżej wody + woda do namoczenia

5 miękkich daktyli bez pestek

opcjonalnie 10 daktyli, jeśli napój ma być wyraźnie słodki

Ciasteczka z pulpy migdałowej

cała pulpa pozostała po przygotowaniu napoju

1 duży, dojrzały banan

1 jajko

100 g mlecznej czekolady

2–3 łyżki płatków migdałowych

Przygotowanie

Wieczorem zalej migdały dużą ilością zimnej wody i pozostaw na noc. Następnego dnia odlej wodę z moczenia, a migdały dokładnie przepłucz. Przełóż je do mocnego blendera. Dodaj 600 ml świeżej wody oraz 5 daktyli bez pestek. Jeśli lubisz zdecydowanie słodszy napój, możesz zwiększyć ich liczbę do 10. Miksuj na wysokich obrotach przez około 1–2 minuty, aż migdały zostaną bardzo drobno rozdrobnione, a płyn zrobi się jasny i mleczny. Przecedź całość przez woreczek do napojów roślinnych, gazę lub bardzo drobne sitko. Dokładnie odciśnij płyn. Napój przelej do czystej butelki lub słoika i schłodź. Pulpę migdałowo-daktylową przełóż do miski. Dodaj rozgniecionego na gładko banana oraz jajko. Wymieszaj do uzyskania jednolitej, wilgotnej masy. Piekarnik rozgrzej do 180°C z termoobiegiem. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Masę podziel na 12 równych części. Wilgotnymi dłońmi uformuj kulki, ułóż je na blasze i lekko spłaszcz. Ciasteczka nie rozleją się podczas pieczenia tak jak klasyczne ciastka, dlatego od razu nadaj im docelowy kształt. Piecz do lekkiego zezłocenia, około 15–20 minut. Ponieważ wilgotność pulpy może się różnić, od około 15. minuty kontroluj kolor i konsystencję. Wyjmij ciasteczka i pozostaw do całkowitego wystudzenia. Czekoladę połam i rozpuść w kąpieli wodnej. Polej nią ciasteczka albo zanurz w niej ich fragmenty. Zanim czekolada zastygnie, posyp ciasteczka płatkami migdałowymi. Odstaw do stężenia. Wyróżnik przepisu: tu brak mąki nie jest sztuczką polegającą na zastąpieniu jej drogim zamiennikiem. „Mączną” część ciasteczek wykonuje za nas to, co zostaje po przygotowaniu napoju migdałowego — i właśnie dlatego ten dwuczęściowy patent ma sens.

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