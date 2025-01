Raclette – co to jest i jak je przygotować? Przewodnik po składnikach, trikach i przepisach

Raclette to serowa uczta i sposób na magiczny wieczór. Raclette to też wyjątkowy sposób spędzania czasu z bliskimi. Wspólne ucztowanie i eksperymentowanie z dodatkami to jego esencja. Chcecie spróbować? Podpowiadamy, jak przygotować raclette, jakie składniki wybrać i dzielimy się przepisami, które uczynią wasz wieczór niezapomnianym. Do dzieła!

Autor: Shutterstock Topiony ser jest pyszny

Spis treści

Raclette to nie tylko danie, ale prawdziwy rytuał kulinarny rodem z Alp. Nazwa wywodzi się od szwajcarskiego sera o kremowej konsystencji i wyrazistym smaku, który topi się na gorąco i stanowi podstawę tej uczty. Raclette to idealny sposób na wspólne biesiadowanie – aromatyczne, ciepłe i sprzyjające rozmowom przy stole.

Przygotowanie raclette jest proste i wymaga jedynie kilku składników: wybranego sera raclette, ziemniaków, warzyw, wędlin oraz ulubionych dodatków. Dzięki specjalnemu urządzeniu do raclette każdy może skomponować własną porcję, topiąc ser na patelenkach i łącząc go z ulubionymi składnikami.

Poznaj sekrety udanego raclette – od wyboru najlepszych produktów po przepisy na dodatki, które wzbogacą to wyjątkowe danie. Przygotuj raclette i odkryj smak tradycji w nowoczesnym wydaniu!

Skąd pochodzi raclette?

Raclette to szwajcarski wynalazek. Nic w tym dziwnego, skoro Szwajcaria przez lata były potentatem w produkcji serów dojrzewających. Potem ten pomysł podchwyciły inne państwa alpejskie. Jak Alpy wysokie i cieniste, tak w każdym zakątku możecie spróbować topionego sera na tysiące sposobów. Wiadomo, wszystko co umoczone w topionym serze, smakuje lepiej! Jednak pierwsze elektryczne urządzenia do raclette powstały w Holandii i Niemczech.

Urządzenie do raclette

Na rynku jest wiele sprzętów małego AGD do raclette. Najczęściej jest to dwupiętrowe urządzenie elektryczne. Na górze jest płyta grzewcza, a na dole miejsce na małe patelnie, w którym można rozpuszczać ser lub zapiekać pod nim rozmaite smakołyki.

Jakich składników potrzebujecie do raclette?

Najważniejszym składnikiem raclette jest ser. Ponadto dozwolone jest wszystko, co smaczne lub co lubicie najbardziej.

Na 1 osobę warto przygotować:

200-250 g sera raclette

120-150 g mięsa: surowego lub przetworzonego w postaci wędlin

duży wybór warzyw (więcej o warzywach niżej)

150 g ziemniaków (ugotowanych)

1 mała bagietka

Jaki ser do raclette?

Aromatyczny, dojrzały, żółty ser o wyrazistym smaku i dużej zawartości tłuszczu jest najważniejszym ze wszystkich składników raclette. Najlepszy? Im więcej tłuszczu zawiera, tym jest bardziej topliwy. Ser w raclette ma się topić, roztapiać i płynąć. Szwajcarski ser do raclette jest idealny, ponieważ jest ostry w smaku i szczególnie dobrze się topi.

Oryginalny szwajcarski ser raclette jest wolny od konserwantów. Należy zawsze uważnie czytać etykiety i szukać serów bez środka konserwującego E235. Pod tym tajemnym kodem kryje się natamycyna - antybiotyk o silnym działaniu przeciwgrzybiczym. Jeśli nie uda się wam kupić sera bez E235 to po prostu zetnijcie grubszą warstwę skórki wokół sera.

Można wykorzystać również następujące sery:

ementaler

mozzarella

parmezan jako dodatek smakowy

feta również, jako dodatek smakowy do łagodniejszych serów

gouda młoda i dojrzała

camembert

gorgonzola

tylżycki

Jakie warzywa do raclette?

Jeśli chodzi o warzywa, to właściwie wszystko jest dozwolone. Jest co prawda tradycyjny zestaw, wielokrotnie wypróbowany, ale może wolicie inną kombinację składników? Dlatego nie podajemy jednego zestawu, ale proponujemy listę sprawdzonych produktów - warzyw i owoców. Zasada jest jedna, muszą być jadalne na surowo lub szybko się gotować. W innym przypadku należy je wstępnie obgotować lub wręcz ugotować, jak w przypadku fasolki szparagowej czy fasoli. Jeszcze jedno! Warzywa kroi się na 2 sposoby. W kostkę do wykorzystania na na patelni raclette lub w plastry do podgrzewania na płycie grillowej.

Popularne warzywa do raclette to:

Składniki na wegetariańskie i wegańskie raclette

Piękno raclette polega na tym, że każdy sam kompletuje sobie składniki na swojej patelni zgodnie z własnymi życzeniami. Wegetarianie i weganie również mogą cieszyć się raclette. Po prostu wystarczy przygotować wegański ser lub serki i większy wybór warzyw, marynowanego tofu, migdałów lub orzechów oraz podać wegańskie dipy i sosy.

Mięso i ryby do raclette

Do przyrządzenia raclette nadają się wszystkie rodzaje mięsa. Szczególnie popularna jest wołowina, kurczak lub wieprzowina, co oczywiście nie jest odkrywcze. Kawałki krótko się smaży na talerzu grillowym lub piecze na patelniach. Jednak my nie polecamy kurczaka, ponieważ niedosmażonym mięsem tego popularnego gatunku drobiu można zatruć się salmonellą.

Do pierwszego domowego raclette najlepsze będą salami, szynka i boczek oraz wędzone ryby i gotowane krewetki oraz małże.

Dipy i sosy

Na przyjęciu z raclette nie może zabraknąć domowych dipów i sosów! Czosnkowe klasyki jak tzatziki lub ailoi pasują do zapieczonych mięs i warzyw. Polecamy również salsa verde i pesto, które doskonale dopełniają raclette oraz wyborny domowy keczup.

Jaki napój alkoholowy pasuje do raclette?

Podobnie jak w przypadku wszystkich dań z serem, najlepszy byłby kieliszek schłodzonego białego wina półwytrawnego lub wytrawnego. Nie ma jednak przeszkód by eksperymentować z winami różowymi. Również jasne piwa o łagodnym smaku sprawdzą się jako para do serowej uczty.