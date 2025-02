Cudowne SIEMIĘ LNIANE - do picia, na włosy, zamiast jajka. Jak zrobić glutek lniany?

Siemię lniane to uniwersalna i bardzo tania skarbnica składników odżywczych. Kisiel przygotowany z rozgotowanego siemienia lnianego to nie tylko remedium na problemy żołądkowe. Szczególną estymą darzą go włosomaniaczki, dla których jest znakomitą odżywką i genialnym stylizatorem do pasm. W kuchni zaś można nim zastąpić jajko. Oto cudowne właściwości siemienia lnianego.

Autor: Shutterstock Siemię lniane to niedrogi i naturalny zastrzyk zdrowia.

Siemię lniane regularnie pijała moja babcia. To był jej rytuał, codziennie wieczorem gotowała kisielek z ziaren lnu, odstawiała na noc, a rano popijała go niespiesznie. I choć jako dziecko niespecjalnie byłam zainteresowana ta glutkowata substancją z drobnymi ziarenkami, to podobał mi się ten babci zwyczaj, bo był stały. Dzieci lubią dającą poczucie bezpieczeństwa regularność. Teraz sama mam rytuały, w których glutek lniany zajmuje poczesne miejsce. Nie pijam go co prawda, przynajmniej nie regularnie, ale z jego dobrodziejstw korzystam chętnie.

Zastosowana kulinarne siemienia lnianego

Siemię lniane można jeść na surowo w postaci całych ziarenek lub zmielone. Całe ziarenka lnu można dodać do owsianki, sałatki lub koktajlu, a także do wypieków. Siemię lniane mielone jest nieco lepiej przyswajalne od ziaren. Jest też mniej wyczuwalne, więc jeśli chcesz wykorzystać jego dobroczynne właściwości, a nie przepadasz za jego smakiem, to zdecyduj się na mielone. Najlepiej przygotować je samemu i małymi partiami, takimi do spożycia w ciągu jednego lub dwóch dni, zanim zawarte w nim substancje zdążą się utlenić. Z tego też względu nie warto kupować gotowego mielonego siemienia, a całe ziarna dobrze jest przechowywać w szczelnie zamykanym, nieprzezroczystym pojemniku.

Ziarna lnu można dodawać niemal do każdej potrawy, znakomicie sprawdzają się do domowych wypieków, na przykład do domowego chleba czy bułeczek. Siemię lniane można także dodać do kotletów mielonych lub pulpetów zamiast jajka.

Jak przygotować siemię lniane?

Zarówno całe ziarna jak i siemię mielone można po prostu zalać ciepłą wodą i odstawić na 20 minut, aby napęczniało, a następnie wypić. Można je również gotować 10 minut na niewielkim ogniu, a następnie odstawić do ostygnięcia - wtedy wyjdzie gęściejsze. Niezależnie od sposobu siemię należy pić wkrótce po przygotowaniu, ponieważ wtedy jest najzdrowsze.

Na co pomaga siemię lniane?

Siemię lniane, czyli nasiona lnu, wspomagają proces odchudzania, pobudzają układ trawienny oraz poprawiają ogólną odporność organizmu. Siemię lniane wpływa również na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu człowieka. Siemię lniane jest bogate w witaminy i składniki mineralne. Zawiera dużo substancji śluzowych i oleistych. Jest bogate w białka. Występuje w nim duża ilość kwasów tłuszczowych, kwasów Omega-3, cynk, witamina E, fitosteryny, flawonoidy, fitoestrogeny, sole mineralne, a także lecytyna. Składniki, które występują w siemieniu lnianym, pomagają obniżyć wysoki poziom cholesterolu. Zmniejszają krzepliwość krwi, chronią serce przed chorobą wieńcową i zawałem. Nasiona lnu zawierają witaminę E, która odgrywa ważną rolę w leczeniu miażdżycy i chorób serca. To naturalny antybiotyk, niezastąpiony w walce z grypą, przeziębieniem oraz infekcjami górnych dróg oddechowych. Nasiona lnu działają przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybicznie.

Siemię lniane na żołądek i jelita

Zawarty w ziarnach lnu błonnik wpływa korzystnie na pracę przewodu pokarmowego. Błonnik usuwa z organizmu toksyny, a jednocześnie zapewnia uczucie sytości. Jest swoistą miotełką oczyszczającą jelita z zalegających resztek kału, dzięki czemu redukuje zaparcia. Siemię lniane to remedium na problemy z żołądkiem. Stosowane jest w stanach zapalnych przewodu pokarmowego oraz chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Glutek lniany, czyli siemię w służbie urody

Na forach urodowych i włosingowych ta nazwa brzmi jak mantra. Kobiety pokochały upiększające właściwości siemienia lnianego i korzystają z nich najchętniej w tej postaci. Oczywiście branża kosmetyczna również zauważyła potencjał siemienia, ale glutek lniany jest tani, łatwy w przygotowaniu i działa cuda. Jak go zrobić:

2-3 łyżki niemielonego siemienia zalej 1,5 szklanki wody (jeśli masz włosy farbowane henną lub innym rodzajem ziołowej farby koniecznie użyj wody destylowanej).

Garnuszek postaw na małym ogniu i gotuj, mieszając około 15 -20 minut, aż żel porządnie zgęstnieje.

Żel zdejmij z ognia, a kiedy przestygnie, przecedź przez sitko.

Tak przygotowany żel lniany można używać jako odżywkę do włosów, jako bazę humektantową przy zabiegu olejowania włosów oraz jako stylizator (zwłaszcza do włosów kręconych).

Działanie żelu lnianego na włosy i skórę

Glutek lniany nałożony na skórę głowy niweluje podrażnienia, koi i nawilża.

Maska z glutka lnianego nałożona na włosy cudownie je nawilża, sprawia, że są miękkie o błyszczące.

Żel lniany zastosowany podczas hennowania włosów sprawia, że maska nie spływa, a włosy są błyszczące i miękkie.

Żel lniany zastosowany pod olej znakomicie nawilża przesuszone włosy.

Żel lniany zastosowany jako stylizator do włosów kręconych sprawia, że pukle mają podbity skręt, piękną definicję, loki są utrwalone a jednocześnie miękkie.

Quiz. Zdrowe jedzenie z PRL-u. Myślisz, że znasz? Tylko mistrz zgarnie 10/10! Pytanie 1 z 10 Bogate w białko i aminokwasy jajka serwowano z dwoma różnymi sosami: chrzanowym i musztardowym beszamelowym i bolońskim marinara i pesto Następne pytanie