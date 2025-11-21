Atlantycki czy pacyficzny? Wiemy, po którego łososia najlepiej sięgnąć

11:09

Łosoś to bez wątpienia jednak z najpopularniejszych ryb, jakie można kupić. Czasami jednak możemy wybrać pomiędzy atlantyckim czy pacyficznym. Czy te odmiany jakkolwiek się od siebie różnią, a jak tak to czym? Opowiadamy o różnicach, które mogą zaskoczyć niejedną osobę.

Autor: Shutterstock

Sam w sobie łosoś to ryba drapieżna, która jest niezwykle ceniona w kuchni. Jej mięso jest bogate w kwasy omega-3, witaminy (D, B) i minerały, a także składniki odżywcze takie jak białko. W sklepach możemy trafić na najróżniejsze rodzaje tej ryby, które zazwyczaj opisane są jako: atlantycki czy pacyficzny. Czym jednak różnią się one od siebie?

Dwie kategorie łososi. Każdy o nich słyszał

No to zacznijmy od tego, że naukowo istnieją dwie kategorie łososi: atlantycki i pacyficzny. Każdy z tych wariantów ma również swoje odmiany. W przypadku łososia atlantyckiego wymieniamy takie odmiany regionalne jak: norweski, szkocki czy bałtycki.

W przypadku łososia pacyficznego natomiast wśród odmian wymieniane są:

czywacza

keta

gorbusza

nerka

Sałata z wędzonym łososiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Łosoś atlantycki czy pacyficzny. Wiemy czym się różnią

Naukowo już wiemy, że są one od siebie odróżniane, ale jednak co nam to daje? Otóż pomiędzy tymi dwoma rodzajami łososia istnieją spore różnice. Jak łatwo się domyślić, pochodzą z różnych miejsc, jednak różnią się również dostępnością, ceną oraz profilem smakowym.

Zacznijmy jednak od wyglądu. Łosoś atlantycki ma jasnoróżowy kolor, miękką konsystencję i łagodny smak. Łosoś pacyficzny będzie miał intensywniejszy kolor, jędrniejsze mięso i bardziej wyrazisty smak.

Co więcej, łosoś atlantycki jest zazwyczaj dostępny przez cały rok, kiedy łosoś pacyficzny jest bardziej sezonowym produktem. Wszystko dlatego, że łososie atlantyckie w większości są hodowane na farmie, kiedy łososie pacyficzne łapane są na wolności.

Łosoś hodowlany czy wolny? Takie są różnice

Łososie atlantyckie niemal całkowicie pochodzą z hodowli w kontrolowanych środowiskach. Zapewnia im to stałą teksturę, wielkość oraz cóż... całoroczną dostępność.

Trzeba jednak podkreślić, że takie hodowle wiążą się z negatywnymi skutkami jak np. zanieczyszczenie środowiska czy ryzyko da dzikich ryb ze strony uciekających łososi. Choć można znaleźć łososie atlantyckie na wolności, to w sklepach jednak w większej mierze są one z hodowli.

Łososie pacyficzne natomiast poławiane są głównie dziko na Alasce zgodnie z surowymi przepisami. Dzięki zróżnicowanej diecie morskiej mają one nie tylko inny smak, ale również wartość odżywczą.

Łosoś atlantycki ma wyższą zawartość tłuszczu i kalorii, ale jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, które wspomagają zdrowie serca i mózgu. Łosoś pacyficzny natomiast jest często uważany za zdrowszy przez niższą zawartość tłuszczu, lepszy profil kwasów tłuszczowych i mniejsze ryzyko zanieczyszczeń.

Którego łososia wybrać?

Oba rodzaje łososia można wykorzystywać w kuchni i używać dowolnej techniki gotowania. Każdy łosoś powinien sprawdzić się w każdej sytuacji. Co prawda, łosoś pacyficzny ma intensywniejszy kolor i bogaty smak, ale przy okazji trzeba wziąć pod uwagę fakt, że kosztuje sporo więcej od atlantyckiego.

Łosoś pacyficzny jest chudszy od atlantyckiego, więc będzie wymagał krótszego czasu gotowania i niższych temperatur. Łososia atlantyckiego możemy piec dłużej i w wyżej temperaturze.