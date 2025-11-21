Za jednym zamachem – smak, zdrowy cukier i cholesterol w ryzach! Sprawdź, jakie to proste

Kaki, znane też jako sharon, pojawia się w sklepach i na naszych talerzach późną jesienią. To owoc hurmy, zwanej też hebanowcem lub persymoną. Słodkie w smaku owoce kaki są nie tylko pyszne, ale i stanowią dobre źródło witamin i składników mineralnych. Sprawdź, jak jeść owoce kaki i dowiedz się, jakie mają właściwości.

Jak wygląda kaki?

Owoce kaki wyglądem przypominają pomidory, jednak wystarczy ich raz skosztować, aby przekonać się, że bliżej im do bardzo słodkich śliwek.

Najpopularniejszą i znaną na całym świecie odmianą jest diospyros kaki. Owoc jest pomarańczowy, a od spodu posiada cztery listki, czyli szypułkę. Po przekrojeniu widać wzór przypominający gwiazdę.

Kiedy kaki jest dojrzałe? Dojrzałe owoce kaki są intensywnie pomarańczowe. Skórka jest cienka, a miąższ jest mięsisty. Dojrzałe kaki trzeba zjeść jak najszybciej, ale proces dojrzewania można spowolnić, przechowując owoce w lodówce. Warto pamiętać, aby nie usuwać szypułek, ponieważ ich brak spowoduje, że kaki szybko się popsuje.

Właściwości zdrowotne owoców kaki

Persymona zawiera witaminę A i C oraz wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk. To źródło błonnika i polifenoli. Są to związki wykazujące działanie antyutleniające i zwalczające wolne rodniki. Kaki wspomaga prawidłową pracę wzroku, zmniejsza ryzyko zachorowania na zaćmę i zwyrodnienia plamki żółtej. Pozytywnie wpływa układ trawienny i wzmacnia odporność organizmu. Egzotyczne kaki pomaga obniżyć poziom cholesterolu i trójglicerydów.

Wartość energetyczna: 70 kcal/100 g, 160 kcal/1 sztuka

Białko: 0,58 g

Tłuszcz: 0,19 g

Węglowodany: 18,59 g (cukry proste: 12,53 g)

Indeks glikemiczny: 50

Jak smakuje kaki?

Persymona to słodki egzotyczny owoc. W smaku może przypominać śliwki, gruszki, moreli lub połączenie brzoskwini, nektarynki i dojrzałego mango.

Jak kupować kaki?

Owoce kaki najlepiej smakują podczas jesieni i zimy. Przy zakupie owoców persymony warto pamiętać, aby wybierać te okrągłe, o głębokim odcieniu pomarańczowym i koniecznie z zielonym listkiem na wierzchołku.

Dojrzałe owoce kaki należy przechowywać w lodówce, maksymalnie do dwóch dni – persymona szybko bowiem się psuje.

Jak obrać kaki?

Kaki nie powinno jeść się ze skórką. Można ją łatwo i szybko usunąć. Umyte i pozbawione szypułek owoce kaki należy obrać ze skórki za pomocą nożyka do owoców lub obieraczki. Obrany owoc kroi się w zależności od potrzeby. Mogą to być plasterki, cząstki i kostki.

Jak jeść owoce kaki?

Jedząc kaki, warto pamiętać o tym, że spożywa się jedynie miąższ owocu, skórkę zaś należy wyrzucić. Jak się je kaki? Owoce można wcinać na surowo i po obróbce termicznej. Egzotyczne owoce sprawdzą się w sałatkach, dżemach i deserach. Kaki może być składnikiem odżywczych koktajli i smoothies. To pyszny dodatek do słodkich wypieków, ciast i babeczek.

Poniżej znajdziesz kilka prostych przepisów owocami kaki w roli głównej:

Czy owoc kaki jest szkodliwy?

Kaki charakteryzuje się dość wysoką zawartością cukru. Chorzy na cukrzycę powinni skonsultować się z lekarzem i jeść je jedynie od czasu do czasu. Owoców persymony nie mogą spożywać alergicy. Osoby zmagające się z chorobami trzustki i nerek powinny wyeliminować kaki z diety.

