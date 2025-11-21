Za jednym zamachem – smak, zdrowy cukier i cholesterol w ryzach! Sprawdź, jakie to proste
Kaki, znane też jako sharon, pojawia się w sklepach i na naszych talerzach późną jesienią. To owoc hurmy, zwanej też hebanowcem lub persymoną. Słodkie w smaku owoce kaki są nie tylko pyszne, ale i stanowią dobre źródło witamin i składników mineralnych. Sprawdź, jak jeść owoce kaki i dowiedz się, jakie mają właściwości.
Spis treści
Jak wygląda kaki?
Owoce kaki wyglądem przypominają pomidory, jednak wystarczy ich raz skosztować, aby przekonać się, że bliżej im do bardzo słodkich śliwek.
Najpopularniejszą i znaną na całym świecie odmianą jest diospyros kaki. Owoc jest pomarańczowy, a od spodu posiada cztery listki, czyli szypułkę. Po przekrojeniu widać wzór przypominający gwiazdę.
Kiedy kaki jest dojrzałe? Dojrzałe owoce kaki są intensywnie pomarańczowe. Skórka jest cienka, a miąższ jest mięsisty. Dojrzałe kaki trzeba zjeść jak najszybciej, ale proces dojrzewania można spowolnić, przechowując owoce w lodówce. Warto pamiętać, aby nie usuwać szypułek, ponieważ ich brak spowoduje, że kaki szybko się popsuje.
Właściwości zdrowotne owoców kaki
Persymona zawiera witaminę A i C oraz wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk. To źródło błonnika i polifenoli. Są to związki wykazujące działanie antyutleniające i zwalczające wolne rodniki. Kaki wspomaga prawidłową pracę wzroku, zmniejsza ryzyko zachorowania na zaćmę i zwyrodnienia plamki żółtej. Pozytywnie wpływa układ trawienny i wzmacnia odporność organizmu. Egzotyczne kaki pomaga obniżyć poziom cholesterolu i trójglicerydów.
- Wartość energetyczna: 70 kcal/100 g, 160 kcal/1 sztuka
- Białko: 0,58 g
- Tłuszcz: 0,19 g
- Węglowodany: 18,59 g (cukry proste: 12,53 g)
- Indeks glikemiczny: 50
Jak smakuje kaki?
Persymona to słodki egzotyczny owoc. W smaku może przypominać śliwki, gruszki, moreli lub połączenie brzoskwini, nektarynki i dojrzałego mango.
Jak kupować kaki?
Owoce kaki najlepiej smakują podczas jesieni i zimy. Przy zakupie owoców persymony warto pamiętać, aby wybierać te okrągłe, o głębokim odcieniu pomarańczowym i koniecznie z zielonym listkiem na wierzchołku.
Dojrzałe owoce kaki należy przechowywać w lodówce, maksymalnie do dwóch dni – persymona szybko bowiem się psuje.
Jak obrać kaki?
Kaki nie powinno jeść się ze skórką. Można ją łatwo i szybko usunąć. Umyte i pozbawione szypułek owoce kaki należy obrać ze skórki za pomocą nożyka do owoców lub obieraczki. Obrany owoc kroi się w zależności od potrzeby. Mogą to być plasterki, cząstki i kostki.
Jak jeść owoce kaki?
Jedząc kaki, warto pamiętać o tym, że spożywa się jedynie miąższ owocu, skórkę zaś należy wyrzucić. Jak się je kaki? Owoce można wcinać na surowo i po obróbce termicznej. Egzotyczne owoce sprawdzą się w sałatkach, dżemach i deserach. Kaki może być składnikiem odżywczych koktajli i smoothies. To pyszny dodatek do słodkich wypieków, ciast i babeczek.
Poniżej znajdziesz kilka prostych przepisów owocami kaki w roli głównej:
- Kaki, hurma, persymona: przepis na dżem do domowej spiżarni
- Kaki, hurma, persymona: marmolada z pomarańczą i wódką
- Przepis na jesienne smoothie z persymoną i jabłkiem
- Piernikowe ciasto z owocem kaki: przepis
Czy owoc kaki jest szkodliwy?
Kaki charakteryzuje się dość wysoką zawartością cukru. Chorzy na cukrzycę powinni skonsultować się z lekarzem i jeść je jedynie od czasu do czasu. Owoców persymony nie mogą spożywać alergicy. Osoby zmagające się z chorobami trzustki i nerek powinny wyeliminować kaki z diety.