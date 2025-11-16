Quiz. Zupy w PRL-u. Już 2 pytanie zmiecie cię z planszy!

W czasach PRL-u zupy były pierwszym daniem i przyrządzano je z najróżniejszych składników. Ogonówka, grochówka czy zupa szczawiowa to tylko kilka przykładów kultowych potraw z tamtych lat, które popularne są do dziś. Jeżeli lubicie zupy, łatwo poradzicie sobie z wybraniem prawidłowych odpowiedzi w tym szybkim quizie o czasach PRL-u. Nie wszystkie pytania są jednak łatwe. Nad odpowiedziami warto się zastanowić. Powodzenia!

Autor: Shutterstock Rozwiąż quiz o zupach w PRL-u i zgarnij max punktów!

Jakie zupy gotowało się w PRL-u?

Zupy stanowiły w PRL-u nie tylko posiłek, ale i kwintesencję zaradności i umiejętności wyczarowania czegoś pysznego i treściwego z niczego. W czasach chronicznych braków wielu produktów, zupy były podstawą w wielu domach. Zupa pomidorowa, krupnik czy zupa szczawiowa z jajkiem – te proste dania, gotowane na bulionach warzywnych lub resztkach mięsa, nasycały i rozgrzewały. Popularne były również tanie i pożywne zupy na bazie kasz i grochu. W epoce PRL-u zupa była symbolem domowego ciepła i symbolem przetrwania w tamtych trudnych czasach. Mimo trudności gospodarczych, Polacy potrafili z prostych składników stworzyć smaczne i różnorodne zupy, które na stałe wpisały się w historię polskiej kuchni.

Quiz o zupach w PRL-u

Kto pamięta zupę nylonową? Kto wie, z czego gotowało się czerninę? Która zupa do dziś sprawia, że na jej wspomnienie przechodzą ciarki? Jeżeli znacie odpowiedzi na te pytania, bez trudu poradzicie sobie z pozostałymi. Sprawdźcie się i weźcie udział w naszej zabawie. Czeka na was dziesięć pytań o polskich zupach z czasów PRL-u.

Pytanie 1 z 10
Oszczędna zupa na ogonach wieprzowych to:
Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.
Blok czekoladowy
Zobacz galerię 10 zdjęć
