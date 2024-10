Frytkownica beztłuszczowa to nowy kuchenny hit. Do czego służy Air Fryer i ile kosztuje?

11:55

Niektórzy mają problem z potrawami smażonymi – lubią je, ale powinni ich unikać. W takiej sytuacji pomocne może być wielofunkcyjne urządzenie, które umożliwia smażenie, pieczenie i grillowanie z minimalną ilością tłuszczu. O jakim urządzeniu mowa? O Air Fryerze, znanym też jako frytkownica beztłuszczowa.

Autor: Shutterstock Airfryer wielofunkcyjne urządzenie pozwalające smażyć, piec, grillować

Jak działa Air Fryer?

Do obróbki jedzenia frytkownica wielofunkcyjna wykorzystuje obieg gorącego powietrza. To właśnie dzięki temu potrawy w niej przyrządzane są zdrowsze i wciąż soczyste oraz chrupiące. Do tego automat gotuje w zasadzie sam, dostosowując automatycznie temperaturę oraz czas przyrządzania dania.

Air Fyer jest sprzedawany w wersji z jedną z opcji obróbki żywności lub jako urządzenie wielofunkcyjne pozwalające jednocześnie smażyć, piec i grillować.

Ile kosztuje Air Fryer, jakie ma wyposażenie

Ceny najprostszych urządzeń rozpoczynają się już od ok. 200 zł. Przy bardziej złożonych to już koszt 1600–2000 zł. Kupując Air Fryera warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim warto, aby urządzenie miało wbudowany timer, który pozwoli ci uniknąć ciągłego sprawdzania stanu potrawy. Niektóre modele posiadają również dźwiękowy alarm, informujący, że posiłek jest gotowy.

Kolejnym istotnym aspektem jest powłoka nieprzywierająca – ułatwia czyszczenie i zapobiega przywieraniu jedzenia do dna. Dobrze, jeśli główny kosz można myć w zmywarce, co dodatkowo ułatwi sprzątanie po posiłku. Frytkownica beztłuszczowa to także oszczędność – zastępuje kilka garnków, co może przełożyć się na niższe rachunki za prąd, gaz i wodę.

Najlepsze modele oferują różnorodne programy i zakresy temperatur, pozwalając przygotować np. pieczone ziemniaki, soczystą karkówkę czy zdrowe frytki z batatów. Niektóre urządzenia mogą także delikatnie podgrzewać posiłek do temperatury 40°C. Ważna jest również pojemność misy – większa pozwoli na przygotowanie obiadu dla całej rodziny. Zwróć także uwagę na moc frytkownicy – im wyższa, tym lepiej. Standardowe modele mają zazwyczaj moc od 1200 do 1500 W.

Frytki smażone w jednej łyżeczce tłuszczu

Lubisz frytki i nie chcesz z nich rezygnować, choć dietetyk przestrzega, że to niemądra decyzja? Wybawieniem może się okazać Air Fryer. Zamiast litra tłuszczu, jak przy zwykłej frytkownicy, tutaj wystarczy zaledwie łyżka oleju. A frytki wychodzą idealne: chrupiące i miękkie w środku. Do tego w trakcie przyrządzania nie czuć żadnego przykrego zapachu tłuszczu. Może więc warto?

Jaki tłuszcz jest najlepszy do smażenia? Jak smażyć zdrowo? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.