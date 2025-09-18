Jak zrobić grzyby w słoiku? 3 przepisy na znakomite marynaty grzybowe

Grzyby marynowane to popularna metoda na przedłużenie trwałości skarbów lasu, dzięki któremu zyskują niesamowity smak. Marynaty do grzybów można przygotować na kilka sposobów. Jak zrobić grzyby w słoiku? Sprawdźcie przepisy na grzyby w marynacie na trzy sposoby. Oto łatwe i sprawdzone przepisy na najlepsze grzyby marynowane.

Autor: Shutterstock Grzyby marynowane są pyszne. Sprawdzają się jako zakąski oraz dodatki do sałatek i wielu innych dań.

Jak zrobić dobrą zalewę do grzybów marynowanych?

Grzyby marynowane stanowią pyszne urozmaicenie menu. Są doskonałym dodatkiem do pieczonych mięs, drobiu, ryb i sosów. To też doskonały element dekoracyjny do różnych potraw, na przykład sałatek czy ryb na zimno.

Jak zrobić grzyby w słoikach, aby były naprawdę pyszne? Za ich smak odpowiada aromatyczna marynata, która sprawia, że przetwory smakują tak dobrze. Grzyby w marynacie zawdzięczają swój smak i aromat odpowiednim proporcjom octu, wody, cukru oraz innych składników. Ważną rolę w marynacie do grzybów grają przyprawy, takie jak ziele angielskie, liście laurowe, estragon, chrzan czy gorczyca.

Przetwory z grzybów nie powinny być jednak jadane zbyt często, gdyż zawierają znaczną ilość octu, będącego czynnikiem konserwującym. Kwas octowy w większych ilościach może być szkodliwy dla zdrowia. Dlatego zamiast octu lepiej używać kwasu cytrynowego, mlekowego lub winnego. Będą to co prawda przetwory o nieco innym smaku, ale ich wartość odżywcza będzie o wiele większa.

Grzyby w marynacie tradycyjnej

Składniki:

2 kg grzybów (borowiki, koźlaki, rydze, maślaki, pieczarki, boczniaki)

250 g cebuli dymki lub szalotki

3-4 łyżki soli

3-4 łyżki cukru

ziele angielskie

liście laurowe

kwasek cytrynowy lub mlekowy do smaku albo szklanka octu 10% na 3 szklanki wody

Przygotowanie:

1. Grzyby oczyścić, opłukać, z maślaków zdjąć skórkę. Zalać wrzącą i osoloną wodą. Gotować kilka minut, a następnie odcedzić i przepłukać zimną wodą.

2. Cebulę obrać, opłukać, zalać wodą i gotować 2-3 minuty. Następnie odcedzić.

3. Cebulę razem z grzybami przełożyć do słoików.

4. Zagotować wodę z przyprawami, zakwasić octem lub kwaskiem cytrynowym albo mlekowym.

5. Zalać grzyby, tak aby zalewa sięgała do 3 cm poniżej brzegów słoika.

6. Słoiki zakręcić wieczkami wyłożonymi folią aluminiową, aby nie uległy korozji.

7. Podgrzewać słoiki w naczyniu z wodą w temperaturze około 90 stopni C (20 min - słoiki 0,5 l, 25 min - słoiki 0,75 l, 30 min - słoiki 1 l).

8. Po ugotowaniu dokręcić wieczka.

Grzyby w wytrawnej marynacie

Składniki:

2 kg grzybów (borowiki, koźlaki, rydze, maślaki, pieczarki, boczniaki)

1 szklanka czerwonego wytrawnego wina

200 g cebuli

200 g papryki konserwowej

sól

cukier

kwasek cytrynowy lub mlekowy do smaku albo 2-3 szklanki octu winnego

Przygotowanie:

1. Grzyby oczyścić, opłukać, sparzyć wrzącą wodą i odcedzić.

2. Cebulę obrać, opłukać, pokroić w plasterki, sparzyć, odcedzić.

3. Paprykę konserwową pokroić w paseczki.

4. Grzyby połączyć z cebulą i papryką.

5. Przygotować zalewę z wrzącej wody, soli, cukru i kwasku.

6. Grzyby zalać zalewą i winem, tak aby sięgała do 3 cm poniżej brzegów słoika.

7. Słoiki zakręcić wieczkami wyłożonymi folią aluminiową, by nie uległy korozji.

8. Podgrzewać słoiki w naczyniu z wodą w temperaturze około 90 stopni C (20 min - słoiki 0,5 l, 25 min - słoiki 0,75 l, 30 min - słoiki 1 l). Po ugotowaniu dokręcić wieczka.

Grzyby marynowane z warzywami

Składniki:

1,5 kg grzybów

1 szklanka octu 10% i szklanka wody

200 g kalafiora

100 g papryki konserwowej

100 g fasolki szparagowej konserwowej

sól

pieprz

ziele angielskie

cukier

Przygotowanie:

1. Kalafior podzielić na różyczki i ugotować na parze lub w lekko osolonej wodzie ze szczyptą cukru.

2. Paprykę i fasolkę pokroić na kawałki.

3. Grzyby oczyścić, opłukać, sparzyć wrzącą wodą i odcedzić.

4. Grzyby układać w słoikach, przesypując kolejne warstwy pokrojoną papryką, fasolką i różyczkami kalafiora.

5. Ocet zagotować z wodą i wszystkimi przyprawami.

6. Gorącą zalewą zalać grzyby z warzywami w słoikach.

7. Słoiki zakręcić wieczkami wyłożonymi folią aluminiową, by nie uległy korozji, odwrócić do góry dnem i odstawić do ostygnięcia.

Lubisz chodzić na grzyby? Zobacz galerię i dowiedz się, jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o grzybach.

