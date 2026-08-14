Masz dość pękających jajek? Ten wiedeński trik sprawi, że każde będzie idealne – w szklance!

Skąd pochodzi nazwa jajka po wiedeńsku?

Nazwa tego śniadaniowego przysmaku nie jest przypadkowa – jego korzenie sięgają tradycyjnych wiedeńskich kawiarni. To właśnie tam, w eleganckich wnętrzach, serwowano jajka na miękko w charakterystyczny sposób: bez skorupek, podane w szklanych kieliszkach lub niewielkich szklaneczkach. Taka forma podania podkreślała wykwintny charakter potrawy, która z czasem zyskała miano "jajka po wiedeńsku". Tradycyjnie podawano je z odrobiną masła i świeżą, chrupiącą kajzerką, co stanowiło kwintesencję prostego, a zarazem luksusowego śniadania.

Praktyczne porady, aby jajko po wiedeńsku zawsze wyszło idealne

Kluczem do sukcesu jest kilka prostych trików. Przede wszystkim wybierz naczynie żaroodporne – szklankę lub słoiczek – i delikatnie wysmaruj jego wnętrze masłem. Dzięki temu jajko nie przywrze do ścianek i będzie łatwiejsze do zjedzenia. Wbijając jajko, postaraj się nie uszkodzić żółtka, aby zachowało płynną formę. Naczynie wstaw do garnka z wodą, która powinna sięgać do około 3/4 jego wysokości. Jeśli chcesz nieco przyspieszyć proces ścinania się białka, możesz na chwilę przykryć garnek pokrywką. Pamiętaj też, że najlepszy smak uzyskasz, używając jajek wysokiej jakości, najlepiej z wolnego wybiegu.

Z czym podawać jajko po wiedeńsku? Pomysły na dodatki

Klasyczna wersja z masłem, solą i pieprzem jest doskonała w swojej prostocie, ale warto poeksperymentować z dodatkami, które wzbogacą smak dania. Jajko po wiedeńsku świetnie komponuje się ze świeżymi ziołami, takimi jak drobno posiekany szczypiorek, natka pietruszki czy listki bazylii. Aby dodać potrawie charakteru, możesz posypać je pokruszonym serem feta lub kozim, a także udekorować plasterkami rzodkiewki lub pomidora.

Nie zapomnij o pieczywie, które idealnie uzupełnia płynne żółtko. Zamiast tradycyjnej bułki, podaj chrupiące grzanki z chleba na zakwasie, pokrojone w słupki i podsmażone na oliwie. Ciekawym pomysłem jest również umieszczenie na dnie szklanki łyżeczki bazyliowego lub pomidorowego pesto jeszcze przed wbiciem jajka, co nada całości głębszego aromatu.

Jak długo gotować jajko po wiedeńsku?

Ugotowanie jajka tak, by miało idealną konsystencję, jest nie lada sztuką. Często nie pomagają nawet praktyczne minutniki. Jajko po wiedeńsku powinniśmy teoretycznie gotować przez 6 minut, ale wszystko zależy od wielkości – te w rozmiarze XL mogą dochodzić nawet przez ponad 8 minut. Problem ten znali już wiedeńscy mistrzowie kulinarni. Aby jajko udało się za każdym razem, opracowali specjalną metodę.

Jajko po wiedeńsku - przepis

Jajko wbij do szklanki, słoiczka lub miseczki, ale tak, aby żółtko się nie rozpłynęło.

W głębszej patelni albo w płytkim rondlu zagotuj wodę, a następnie zmniejsz ogień.

Do garnka z gotującą się wodą wstaw naczynie z jajkiem i poczekaj, aż białko się zetnie – zwykle trwa to ok. 3-5 minut. Żółtko powinno zostać płynne.

Jajko po wiedeńsku podawaj z odrobiną masła, oprószone solą i świeżymi ziołami.

Jajka – zdrowie w skorupce

Jajka - śniadanie mistrzów

Według najnowszych badań brytyjskiego University of Surrey jaja kurze wcale nie podnoszą poziomu cholesterolu i można ich jeść tyle, ile dusza zapragnie. A warto to robić, bo jedno jajko zawiera w sobie wiele witamin, m.in. witaminę A, D oraz sporo z grupy B, a także 12% białka, 10% tłuszczu (w tym 3,8% to tłuszcze jednonasycone, a 3% nasycone), 1% węglowodanów i wodę. Jajka są też niskokaloryczne, średniej wielkości jajko o wadze 60 g ma zaledwie 83 kalorie. Problem w tym, że niektórzy jajek nie lubią, zwłaszcza tych ugotowanych na twardo. Małe dzieci odstręcza nawet ich zapach.

Jaja w diecie po udarze: nowe spojrzenie na cholesterol i śmiertelność

Chociaż jajka są powszechnie cenione za swoje wartości odżywcze i często uznawane za bezpieczne do spożycia w niemal dowolnych ilościach, nowe badania rzucają światło na ich rolę w diecie osób po przebytym udarze mózgu. Opublikowana analiza, przeprowadzona na grupie ponad tysiąca pacjentów z USA, wykazała, że wyższe spożycie cholesterolu pokarmowego jest liniowo związane ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności ogólnej i sercowo-naczyniowej u osób po udarze. Oznacza to, że każda dodatkowa dawka cholesterolu w diecie wiązała się ze stopniowym wzrostem ryzyka, co sugeruje potrzebę większej ostrożności w tej grupie pacjentów.

W kontekście konsumpcji samych jajek, badanie to wskazało na nieliniową zależność z ryzykiem śmiertelności ogólnej. Najniższe ryzyko zaobserwowano przy umiarkowanym spożyciu jajek, wynoszącym około 33,3 g dziennie (co odpowiada mniej niż jednemu dużemu jajku). Natomiast spożywanie więcej niż jednego jajka dziennie wiązało się ze znacznym, bo aż o 40%, wzrostem ryzyka śmiertelności ogólnej. Wnioski te są szczególnie istotne dla osób z chorobami kardiometabolicznymi (takimi jak otyłość, nadciśnienie, cukrzyca czy hiperlipidemia) oraz w podeszłym wieku, gdzie wpływ cholesterolu i jajek na ryzyko śmiertelności był jeszcze bardziej widoczny. Badacze sugerują, że dla osób po udarze ograniczenie cholesterolu w diecie i umiarkowane spożycie jajek (do jednego dziennie) może przynieść korzyści dla zdrowia.

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