Szpinak inaczej: 40+ genialnych przepisów – niektóre cię zaskoczą!

12:30

Szpinak to nie tylko klasyka z jajkiem i czosnkiem – to prawdziwy kulinarny kameleon, który potrafi zaskoczyć! Na ciepło smakuje wyśmienicie nie tylko jako dodatek do obiadu, ale też w zapiekankach, zupach, plackach, makaronach, a nawet... w wypiekach i deserach. Jeśli do tej pory traktowaliście go po macoszemu, czas na zieloną rewolucję w kuchni! Zebraliśmy ponad 40 pomysłów na dania ze szpinakiem na ciepło – od tych dobrze znanych po całkiem nieoczywiste. Gwarantujemy: nie będzie nudno.

Autor: Shutterstock Szpinak to niezwykle uniwersalne warzywo - zrobisz z niego prawie każde danie

Spis treści

Wielu z nas przeżyło w dzieciństwie szpinakowy koszmar i na wiele lat zrezygnowało z jedzenia tego warzywa, by jako dorośli odkryć jego kulinarny potencjał i pokochać szpinakowe dania. Warto postarać się, aby wasze dzieci nie zraziły się do szpinaku. Oto kilka przepisów na szpinakową jarzynkę, które pomogą pokochać szpinak na zawsze.

Duszony szpinak z gruszkami: sprawdzony przepis

Jak zrobić szpinak ze śmietaną? Podajemy dobry przepis

Szpinak po katalońsku - pyszny dodatek do obiadu

Szpinak w sosie ostrygowym

Szybka sałatka ze szpinaku i cukinii na ciepło

Świetna jarzynka z dyni piżmowej i szpinaku na ciepło

Szpinak zapiekany z beszamelem i serem: łatwy przepis na pyszną jarzynkę

Szpinak i makaron - sprawdzony duet

Szpinak i makaron bardzo się lubią, pasują do siebie i co najważniejsze - są idealnym zestawem dla zabieganych. Wiele dań ze szpinaku i makaronu można przyrządzić dosłownie w kilkanaście minut. Są smaczne, sycące, zdrowe i nie drenują budżetu. Polecamy je tym, którzy nie mają czasu, ale lubią zdrową kuchnię.

Jak zrobić lasagne ze szpinakiem?

Tagliatelle ze szpinakiem i łososiem w sosie śmietanowym

Mielloni cannelloni, czy makaron ze szpinakiem i mięsem, zapiekany z serem

Cannelloni ze szpinakiem i ricottą - pyszne danie bezmięsne

Makaronowe muszle ze szpinakiem i ricottą zapiekane na pomidorach

Zapiekanka makaronowa ze szpinakiem - jak zrobić?

Szpinak i jajka - mariaż doskonały

Szpinak, ziemniaki i jajko sadzone - kto nie zna tego klasycznego letniego obiadu? Bo szpinak i jajka to duet doskonały, dlatego polecamy też inne pomysły na wykorzystanie szpinaku i jajek. Smaczne, łatwe do przygotowania i niedrogie.

Omlet ze szpinakiem - PRZEPIS na wyborne śniadanie

Jajecznica ze szpinakiem: przepis na szybkie i pożywne śniadanie

Co to jest frittata? Przepis na frittatę ze szpinakiem

Jajka zapiekane ze szpinakiem

Szpinakowa frittata z rybą i pieczarkami

Kluski i pierogi ze szpinakiem - prosto, smacznie i sycąco

Szpinak, dostępny przez cały rok - zarówno świeży, jak i mrożony, to doskonałe warzywo do przygotowania dań mącznych. Idealnie smakują zarówno kluski ze szpinakiem, jak i naleśniki czy pierogi z tym warzywem. Na dodatek są zdrowe, warto więc poeksperymentować z nimi w kuchni.

Kluski ze szpinakiem: łatwy przepis na szybkie danie

Pierogi ze szpinakiem: prosty przepis

Kopytka ze szpinakiem: prosty przepis

Pierożki ze szpinakiem i serkiem topionym

Kluski szpinakowe: prosty przepis na pyszne kluski

Knedle ze szpinaku i sera ricotta

Zupy ze szpinaku - znane warzywo w innej odsłonie

Szpinak jako składnik zupy? Dlaczego nie! Neutralny i świeży smak szpinakowych liści to doskonałe tło dla innych smaków. Zupa szpinakowa jest też łatwa i szybka do przygotowania - a to zaleta, którą nie sposób przecenić.

Zupa szpinakowa według Ewy Wachowicz: przepis

Zupa toskańska z kiełbasą i szpinakiem: przepis na ribollitę

Zupa ze szpinaku i soczewicy: przepis na pożywne danie nie tylko dla wegetarian

Zupa szpinakowa: zrobisz ją w 10 minut!

Dietetyczna zupa szpinakowa z kluskami serowymi

Placki i placuszki ze szpinakiem

Omlet ze szpinakiem to klasyka. Ale czemu nie pójść kilka kroków dalej i nie wykorzystać szpinaku do przygotowania placuszków - idealnych na drugie śniadanie, lunch czy letni obiad? Szpinak mówi temu pomysłowi TAK!

Chijimi - koreańskie placki szpinakowe

Placki z otrębów ze szpinakiem

Szpinakowe racuchy z dżemem z borówek - pomysł na lekki obiad

Znakomite placuszki szpinakowe z siemieniem lnianym

Szpinak zapiekany

Szpinak to składnik bezmięsnego lasagne, to wiedzą chyba wszyscy. To świadczy o tym, jak bardzo szpinak pasuje do wszlekiego rodzaju zapiekanek - przyprawiony według naszego ustu, doskonale komponuje się z ryżem, a także innymi warzywami. I do sera - klasycznego skałdnika zapiekanek.

Zapiekanka z ryżu i szpinaku - pomysł na tani i zdrowy obiad

Zapiekanka ziemniaczana ze szpinakiem: przepis na pyszne danie bez mięsa

Dietetyczna zapiekanka szpinakowa

Szpinak jako danie główne - pyszne pomysły

Szpinak dobrze komponuje się także z mięsem i rybami, dlatego jest bardzo smakowitym dodatkiem nie tylko do dań warzywnych, ale też mięsnych i rybnych. Nie wspominając już o daniach wegetariańskich i wegańskich, bo w kuchni bezmięsnej szpinak króluje od dawna. Zachęcamy do eksperymentowania z przepisami z dodatkiem szpinaku. Na zdrowie i z korzyścią dla kieszeni.

Kotleciki z ziemniaków i szpinaku - prosty przepis

Cudowne burgery z kaszy i szpinaku - zdrowe i pyszne!

Wyborne ziemniaki nadziewane szpinakiem

Elegancka pierś indyka faszerowana szpinakiem

Znakomite placuszki szpinakowe z siemieniem lnianym

Idealne kotleciki z siekanej ryby ze szpinakiem

Sandacz na szpinaku z kremem z porów: inspiracja Magdy Gessler

Pieczone pomidory faszerowane szpinakiem

Rolada z mięsa mielonego faszerowana szpinakiem i fetą