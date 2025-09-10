Pyszne placki z cukinią - 13 super pomysłów na znakomite placuszki z cukinii
Placki z cukinii to jedno z tych dań, które możemy jeść o każdej porze i na każdy posiłek. Od porannych naleśników cukiniowych, przez lunchowe placuszki z dodatkiem innych warzyw i obiadowe kotleciki nadziane mięsem po lekkie fit placki na kolację. Najlepsze i najzdrowsze placki z cukinii przygotowuję w piekarniku, nie znam nikogo, kto nie zjadłby ich ze smakiem.
Spis treści
Placki z cukinii - cudownie uniwersalne danie
Przepadam za cukinią i u mnie w domu jada się ją regularnie przez cały rok. Jednak ta letnia, młoda, przygotowywana i zjadana w pełni sezonu smakuje wyjątkowo. I to o każdej porze dnia, bo placki z cukinii w różnych formach można podać o każdej porze. Gdyby się uprzeć, z pewnością można by było ułożyć całodzienny jadłospis, na który składałyby się wyłącznie dania z dodatkiem cukinii, a nadal nie byłoby nudno i monotonnie. To dlatego że dość neutralny smak cukinii bardzo łatwo połączyć z innymi składnikami. Świetnie komponuje się z niemal każdym warzywem, niektórymi owocami, mięsem, serami i całym bogactwem ziół i przypraw. Na placki wybieram duże, dojrzałe okazy, nie dlatego, że są do tego lepsze, ale dlatego, że młodziutką cukinię wolimy chrupać na surowo.
Placki z cukinii - smażone czy pieczone?
I takie, i takie, a nawet jeszcze więcej, bo zdarzyło mi się również gotować je na parze. Był to kulinarny eksperyment, który może nie powalił nas na kolana, ale dał się skonsumować ze smakiem. To świetne rozwiązanie dla tych, którym nie służą potrawy smażone czy pieczone. Pieczone placki z cukinii mają tę zaletę, że nie przesiąkają nadmiarem tłuszczu. Z kolei smażone wychodzą wyjątkowo chrupiące i aromatyczne. Opcją pośrednią jest usmażenie placków z cukinii na patelni grillowej, jedynie delikatnie muśniętej oliwą z oliwek lub olejem.
Placki z cukinii w duecie z warzywami
Przygotowując placki z cukinii, możemy urozmaicić je, dodając do nich inne warzywa. Najbardziej znaną opcją są oczywiście placki ziemniaczane z dodatkiem kabaczka, jednak to tylko wierzchołek możliwości. Świetnie smakują placki z cukinii z dodatkiem wszelkich warzyw korzeniowych - marchewki, pietruszki, pasternaku i selera. Idealnie sprawdzą się w tym duecie. Dla zaostrzenia ich smaku Do placków z cukinii dodaje się również cebulę lub pora. Wizualnie i smakowo placki z cukinii można wzbogacić pokrojonymi w drobną kostkę kolorowymi warzywami lub przetworami z puszek. Kukurydza czy groszek z puszki sprawdzą się tu tak samo dobrze jak świeże pomidory i papryka.
Placki z cukinii z serem lub mięsem
Do placków z cukinii można dodać nieco sera. Może to być feta, mozzarella, tarty żółty ser, nieco twarogu lub tartego parmezanu. Ser można rozdrobnić i wmieszać do ciasta, ale można też zatopić kawałek sera w placku. Jeśli chcemy przygotować placki z nadzieniem mięsnym, to najlepiej nadziać je odrobiną mięsa mielonego. Można też drobno posiekać i wmieszać do ciasta kawałki pieczonego lub smażonego mięsa, resztki wędlin czy plasterki kiełbasy.
Z czym podać placki z cukinii?
Placki z cukinii świetnie smakują z zimnymi sosami. Do wyboru mamy wiele opcji w zależności od tego, jakie sosy lubimy. Ja bardzo lubię je jadać z sosem blue cheese, ale mnie ten rodzaj do wszystkiego pasuje. Można do nich podać sosy na bazie jogurtu lub majonezu, takie jak czosnkowy, koperkowy lub curry, lub sosy warzywne - meksykańską salsę, argentyńskie chimichurri lub włoskie pesto z bazylii.
