Kalendarz przygotowań świątecznych. Jak krok po kroku przygotować się do Wigilii i świąt Bożego Narodzenia?

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i magiczny czas, pełen kulinarnych tradycji. Jak najlepiej przygotować się do Wigilii i świątecznych dni? Kluczem jest dobre rozplanowanie zakupów i prac, aby uniknąć chaosu na ostatnią chwilę. Z naszym kalendarzem świątecznych przygotowań zorganizujesz wszystko sprawnie, bez stresu, zmęczenia i zbędnych wyrzeczeń.

Autor: Shutterstock.com Kalendarz przygotowań świątecznych, czyli jak przygotować się do Wigilii i Świąt? [WIDEO]

Spis treści

Według magnackiej tradycji na wigilijnym stole powinno znaleźć się 13 potraw. Przy czym potrawy rybne liczyły się za jedną... Szlachecki stół staropolski uginał się pod ciężarem 12 potraw. Na stole mieszczańskim było ich 7. Stół chłopski zadowalał się nieparzystą liczbą dań obrzędowych.

Bez względu na to, której tradycji hołdujecie, szykujecie Wigilię na bogato lub całkiem skromnie, zawsze warto się dobrze zorganizować. Planowanie to podstawa, aby z wyczerpania kuchenną pracą nie usnąć przy stole. Jak przygotować święta i się nie zmęczyć? To proste, zaplanujcie pracę według naszego kalendarza świątecznego. Zaoszczędzicie czas i energię, by w dobrej formie zasiąść do stołu, ciesząc się obecnością rodziny i przyjaciół.

Na 4-6 tygodni przed Świętami

Uzgadniamy z bliskimi świąteczny jadłospis. Pracę rozdzielamy według umiejętności.

Nastawiamy ciasto na piernik staropolski dojrzewający. Ostateczny termin to 24 listopada, imieniny Katarzyny!

Zobacz: przepis na piernik staropolski

Pieczemy pasztety. Zarówno te mięsne, jak i jarskie nie mogą być zbyt długo przechowywane w lodówce. Pasztety mięsne można po upieczeniu i wystudzeniu podzielić na mniejsze porcje i zamrozić. Pasztet należy rozmrażać zawsze w lodówce przez około 12 godzin.

Zobacz: przepis na pasztet świąteczny

Zobacz: przepis na świąteczny pasztet z suszonymi śliwkami

Przygotowujemy świąteczne nalewki, które podkreślą swym smakiem i aromatem magię świąt przesilenia zimowego. Nalewki po przelaniu w ładne butelki to pożądany prezent dla bliskiej osoby.

Zobacz: przepis na adwentową nalewkę piernikową

Zobacz: przepis na nalewkę pomarańczową

Zobacz: przepis na ajerkoniak

Zobacz GALERIĘ: 9 przepisów na świąteczne pierniki i pierniczki

Na 3 tygodnie przed Świętami

Nastawiamy kwas buraczany na świąteczny barszcz

Zobacz: przepis na zakwas buraczany do barszczu wigilijnego

Robimy pierogi z kapustą i grzybami oraz uszka do barszczu i je zamrażamy. Pierogi i uszka można zamrozić przed lub po ugotowaniu. Surowe trzeba wstępnie zamrozić ułożone płasko na tacy w sporej odległości od siebie, następnie przełożyć do większego woreczka lub pojemnika i zamrozić. Jeśli chcemy zamrozić ugotowane pierogi, to należy gotować je w wodzie z dodatkiem oleju, a przed zamrożeniem polać ponownie olejem i delikatnie wymieszać, tak aby każdy pieróg był w tłuszczu. Przed Wigilią wystarczy je rozmrozić, zagotować lub podsmażyć.

Sprawdź koniecznie: Jak zamrozić pierogi na święta? Sprawdzone triki

Zobacz także: przepis na pierogi z kapustą i grzybami

Gotujemy bigos, po przestudzeniu zamrażamy go. Bigos jest smaczniejszy po przemrożeniu. W Święta wystarczy go rozmrozić i zagotować.

Zobacz: przepis na babciny bigos świąteczny

Dusimy kapustę z grzybami, po wystygnięciu zamrażamy ją.

Zobacz: przepis na kapustę z grzybami

Zobacz GALERIĘ: 9 sprawdzonych przepisów na bigos

Na 2 tygodnie przed Świętami - 8 grudnia

Jeszcze zdążymy zrobić pierniki w nowoczesnej odsłonie

Zobacz: jak zrobić pierniki z lukrem na Boże Narodzenie

Pieczemy pierniczki, kruche ciasteczka. Kruche ciasteczka są nie tylko smaczne jako deser, ale mogą być też, tak jak pierniczki, ozdobą choinki, żyrandola nad stołem lub nad wyspą kuchenną. Ostatnio pojawiły się także foremki do kruchych ciasteczek, dzięki którym można zrobić z dwóch płaskich elementów ciastko 3D. Kruche ciasteczka warto przechowywać w ozdobnym słoju lub puszce ze szczelnym zamknięciem - powinny trafić do opakowania po ostudzeniu. Dzięki temu będą chrupiące i wonne pozostawione na stole mogą stać się mniej kruche, i stracić aromat świeżego wypieku.

Zobacz: przepis na kruche ciasteczka

Zobacz: przepis na kruche pierniczki

Szykujemy domowe czekoladki, które podamy do świątecznej kawy lub zapakowane w ozdobne pudełka podarujemy. To jest właśnie czas na przygotowanie słodkich upominków.

Zobacz: przepis na domowe trufle piernikowe

Na tydzień przed Świętami – 15 grudnia

Szykujemy masę makową i ją zamrażamy

Zobacz: przepis na masę makową

Pieczemy makowiec drożdżowy. Gotowy makowiec po upieczeniu i ostudzeniu zamrażamy, wyjęty w wigilijny poranek z zamrażarki niczym nie będzie się różnił od wypieku przygotowanego tego samego dnia. Po rozmrożeniu makowiec lukrujemy.

Zobacz: przepis na bożonarodzeniowy makowiec

Pieczemy piernik kawowy i przekładamy go powidłami, zawijamy w papier do pieczenia i wkładamy do lodówki. W dzień Wigilii polewamy piernik polewą czekoladową

Zobacz: przepis na świąteczny piernik kawowy

Pieczemy keks, po upieczeniu i wystudzeniu zawijamy go w papier do pieczenia i wkładamy do lodówki. Najlepszy jest po 7 dniach dojrzewania.

Zobacz: przepis na świąteczny keks

Na 2 dni przed Wigilią – 22 grudnia

Robimy śledzie w oleju na różne sposoby. Na wigilijnym stole dobrze jest postawić śledzie w trzech smakach.

Zobacz: przepis na tradycyjne śledzie w oleju lnianym

Zobacz: przepis na śledzie korzenne

Dla tych, co nie przepadają za śledziami przygotowujemy boczniaki a la śledzie

Zobacz: przepis na wegańskie śledzie z boczniaków

Wyciągamy z zamrażalnika masę makową.

Dekorujemy lukrem ciasteczka i pierniczki

Zobacz: Jak dekorować ciastka na Boże Narodzenie

Wieczorem: rozmrażamy kapustę z grzybami

Na noc: zalewamy suszone grzyby wodą – potrzebne do zupy grzybowej lub sosu

Zobacz: przepis na tradycyjną zupę grzybową

Na noc: zalewamy suszone owoce na kompot wigilijny

Zobacz: przepis na kompot z suszu owocowego wg Magdy Gessler

Na 1 dzień przed Wigilią – 23 grudnia

Gotujemy zupę grzybową i barszcz czerwony wigilijny

Zobacz: przepis na zupę grzybową z łazankami

Zobacz: przepis na barszcz czerwony wigilijny

Gotujemy kompot z suszu lub owoców, które mogą zastąpić susz

Zobacz: przepis na kompot z jabłek i pomarańczy

Marynujemy mięsa do pieczenia

Zobacz: przepis na schab ze śliwką

Zobacz: przepis na schab karkowy w kiszonej kapuście

Przygotowujemy śledzie marynowane oraz w sosach.

Zobacz: przepis na śledzie w marynacie korzennej

Zobacz: przepis na śledzie z cytryną

Zobacz: przepis na śledzie w sosie tatarskim

Pieczemy kulebiaki z postnymi nadzieniami

Zobacz: przepis na kulebiak z kapustą i grzybami

Zobacz: przepis na kulebiak z rybą

Robimy ryby podawane na zimno, po staropolsku rybę w sosie piernikowym, rybę w galarecie, rybę po żydowsku, rybę po grecku oraz wszystkie rybne terriny. Ryby układamy na półmiskach, okrywamy folią i przechowujemy w lodówce.

Zobacz: wigilijny karp na szaro w sosie piernikowym

Zobacz: przepis na dorsza po grecku wg Magdy Gessler

Zobacz: pasztet z miętusa z sosem pomidorowym

Pieczemy sernik, albo jeszcze lepiej makowiec serowy, doskonałe duet dwóch ulubionych ciast. Zobacz: przepis na sernik świąteczny Zobacz: przepis na makowiec serowy

Dla tych co nie tolerują glutenu pieczemy makowiec bez ciasta.

Zobacz: przepis na makowiec bez glutenu

Dla wegetarian szykujemy wegański makowiec bez glutenu i bez jajek.

Zobacz: przepis na wegański makowiec

A dla tych, co nie tolerują białka jaja kurzego pieczemy piernikowy chlebek bez jajek.

Zobacz: przepis na zdrowy chlebek piernikowy

Przygotowujemy kluski z makiem

Zobacz: przepis na kluski z makiem

Wieczorem wyjmujemy pierogi i uszka – przekładamy je do lodówki, by się powoli rozmroziły przez noc, będą potrzebowały około 20 godzin.

W Wigilię – 24 grudnia

Robimy sałatki: jarzynową i sałatkę śledziową, wstawiamy je do lodówki, by się „przegryzły” smaki przed wigilijną kolacją

Zobacz: przepis na sałatkę jarzynową

Zobacz: przepis na sałatkę śledziową z fasolą

Pieczemy ryby, by podać je ciepłe od razu na stół

Zobacz: przepis na sandacza po nelsońsku z grzybami

Zobacz: przepis na korzennego sandacza

Smażymy i dusimy grzyby, które podajemy jako ciepłe przystawki lub dodatki do dań rybnych

Zobacz: przepis na smażone suszone kapelusze grzybów

Zobacz: przepis na grzyby duszone w sosie beszamelowym

Smażymy ryby, pamiętając aby ich nie przesmażyć. Przesmażone ryby wydzielają brzydki zapach tranu

Zobacz: przepis na świeże śledzie smażone w cieście piwnym

Zobacz: przepis na smażonego karpia wg Ewy Wachowicz

Jeśli postępowaliście zgodnie z kalendarzem, to pozostałe składniki wigilijnego jadłospisu macie już gotowe w lodówce i spiżarce.

Wszystkie inne przepisy na Święta znajdziecie w dziale PRZEPISY NA BOŻE NARODZENIE.

Powodzenia!