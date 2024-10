Co zrobić z mięsa z rosołu? 20 przepisów na dania z mięsem z rosołu

Co zrobić z mięsa z rosołu? Opcji jest mnóstwo, niezależnie od gatunku mięsa! Można z niego przygotować kotlety, pasztet, smarowidło czy farsz – jedynym ograniczeniem jest nasza kulinarna wyobraźnia. Dania z mięsem z rosołu to jakby dodatkowy bonus, który nie tylko daje drugie życie temu składnikowi, ale również pozwala zaoszczędzić w domowym budżecie. Sprawdź 20 pomysłów, w tym kilka zaskakujących, na to, jak kreatywnie wykorzystać mięso z rosołu.

Autor: Shutterstock Mięso z rosołu bez względu na gatunek można ponownie wykorzystać

Spis treści

Kotlety z mięsa z rosołu

Mięso ugotowane w rosole, może nieco pozbawione jest smaku, ale za to nadal jest dobrym źródłem białka. I to lekkostrawnego! Dlatego warto dołożyć trochę pracy i przygotować z mięsa z rosołu pyszny obiad za grosze. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka świetnych pomysłów na soczyste i smaczne kotlety z gotowanego w rosole mięsa:

Pieczeń z mięsa z rosołu

Nie jest tajemnicą, że najlepsze klopsy i pasztety powstają z mięsa ugotowanego w esencjonalnym rosole. Dlatego, jeśli zostanie Ci mięso z rosołu, nie wyrzucaj go, tylko zamroź. Gdy uzbiera się odpowiednia ilość, można śmiało przygotować doskonałą pieczeń lub pasztet. A jeśli masz więcej śmiałości, przygotuj staropolski budyń z gotowanej wołowiny:

Pasta i smarowidło z mięsa z rosołu

Tajemnicą dobrej pasty mięsnej jest gotowane mięso oraz przyprawy, i jeszcze więcej przypraw, oraz tłuszcz. Pozostałości mięsa z rosołu można śmiało przerobić na smarowidło do chleba, za które rodzina Cię pokocha, a portfel nie schudnie.

Farsz z mięsem z rosołu

Tradycyjnym nadzieniem pierogów jest gotowane w rosole mięso. Podobny farsz wykorzystuje się przygotowania pasztecików drożdżowych. Najłatwiejsze będzie przygotowanie naleśników z mięsem z rosołu, które można podsmażyć, panierować w rozmąconym jajku i tartej bułce, a następnie smażyć, czy wreszcie zapiec je w piekarniku.

Sałatka z mięsem z rosołu

Sałatki mięsne w większości bazują na mięsie z aromatycznego rosołu. Nawet jeśli w przepisie w składnikach występuje mięso pieczone - śmiało możecie zastąpić go mięsem ugotowany. Oto kilka sprytnych sposobów na drugie życie mięsa gotowanego w rosole.

