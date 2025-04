Menu na Komunię: Pyszne propozycje na Pierwszą Komunię Świętą

"Przyjęcia komunijne, które kiedyś były skromnymi spotkaniami w gronie najbliższych, dziś często organizowane są w restauracjach lub z pomocą cateringu. Niezależnie od tego, czy samodzielnie przygotowujemy poczęstunek, czy korzystamy z gotowych usług, menu powinno być wyjątkowe – stanowi ono przecież istotny element tej ważnej uroczystości. Wybór potraw zależy od wielu czynników: budżetu, liczby gości oraz czasu, którym dysponujemy. Sprawdź nasze inspiracje na idealne menu komunijne!"

Autor: Shutterstock, Shutterstock Co podać na przyjęciu z okazji I Komunii Świętej?

Spis treści

Menu na komunię – catering

Wbrew pozorom catering komunijny nie jest drogą opcją i coraz więcej rodziców się na nią decyduje. Poczęstunek (obiad + deser) wynosi wtedy od 50-150 zł/osobę. Jeśli gości nie będzie zbyt dużo, warto rozważyć tę opcję – szacując, czy nie będzie tańsza niż zakup wszystkich produktów. Może się okazać, że, biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie potraw, okaże się to bardziej opłacalne. Jeśli posiłki przyjadą do nas na długo przed podaniem, trzeba pomyśleć o specjalnych naczyniach trzymających ciepło. Dobra firma cateringowa powinna o nie zadbać, niektóre jednak podają jedzenie w pojemnikach jednorazowych.

Menu na komunię – serwowane w lokalu

Tu możemy liczyć na najbardziej wykwitną formę i swobodę w doborze dań. Restauracja, w której rezerwujemy miejsce, powinna nam doradzić, co warto podać na Pierwszą Komunię, dostosowując menu do czasu trwania przyjęcia (ile podać posiłków) oraz np. do pogody – czy lepszy będzie rosół, czy chłodnik.

Menu na komunię – przygotowane samodzielnie

Tu trzeba się liczyć z tym, że jadłospis komunijny musimy przygotować samemu od podstaw – zakupy, przyrządzenie i podanie. Trzeba się do tego bardzo porządnie przygotować i dużo wcześniej zaplanować wszystkie działania. Jeśli samodzielnie będziemy przygotowywać i serwować posiłek, warto wybrać łatwą w podgrzaniu i podaniu formę. Oto przykłady menu na komunię.

Jak zorganizować przyjęcie komunijne?

Tradycyjne menu na komunię

zimne przekąski: tradycyjny talerz z wędlinami, zimne dodatki, jak np. grzybki marynowane, papryka, ogórki, sałatka warzywna.

Wykwintne menu na komunię

zimne przekąski: deska wykwintnych serów, winogrona, oliwki nadziewane papryką, papryczki z serem

Oryginalne menu na komunię

zupa: pieczarkowa – pod pierzynką z francuskiego ciasta, cebulowa z grzanką

danie główne: szaszłyki z kurczakiem z grilla, cukinia grillowana z fetą, pieczarki zawijane w szynce parmeńskiej, pieczywo (bagietka zapiekana z ziołami)

