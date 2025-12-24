Karp wigilijny - smażony, pieczony, gotowany, marynowany. 14 najlepszych przepisów na karpia na Wigilię

Zanim zaczniemy przygotowywać karpiowe pyszności rybę trzeba kupić, niekiedy sprawić (choć coraz częściej wybieramy filety), czasem wyfiletować lub ponacinać. Jak wybrać najlepszego, najsmaczniejszego i najświeższego karpia i jak go przygotować do gotowania lub pieczenia? Podpowiadamy!

Jaki karp najlepszy do smażenia?

Jak sprawdzić świeżość karpia? Dowiedz się, jak wybrać karpia na Wigilię!

Jak pozbawić karpia ości? Jak samodzielnie zrobić filety z karpia?

Karp nacinany: nacinanie karpia do smażenia

Karp smażony

Najczęściej karpia po prostu smażymy, wcześniej panierując w mące. Karp saute, z chrupiąca skórką smakuje znakomicie, jeśli jednak chcecie nieco urozmaicić jego smak można podać go z sosem jogurtowym lub przygotować specjalną, chrzanową panierkę.

Karp wigilijny z chrupiącą skórką - jak smażyć dzwonka karpia na wigilię?

Karp smażony z sosem jogurtowym

Wigilijny karp w chrzanowej panierce

Karp w sosie

Karp znakomicie smakuje również ugotowany lub upieczony z różnymi dodatkami. Jego neutralne w smaku mięso świetnie komponuje się z grzybami, warzywami oraz owocami.

Karp zapiekany z pieczarkami

Karp z papryką w sosie pomidorowym

Karp w sosie pomarańczowym z migdałami

Karp po polsku czyli na szaro

Karp na zimno

Jeśli zamiast lub oprócz karpia smażonego lubicie go także w wersji na zimno, także macie wiele możliwości. Można szalec z dodatkami, smakiem galarety lub zamarynować karpia wraz z warzywami.

Karp po żydowsku w galarecie - łatwy przepis

Karp w galarecie [przepis]: jak zrobić karpia w galarecie?

Gotowany karp w miodowej galaretce

Karp marynowany z warzywami

Gwiazdorski sposób na karpia

Gwiazdy kulinarne mają swoje tajne przepisy i składniki, ale niekiedy uchylają rąbka tajemnicy i zdradzają receptury pysznych dań. Warto skorzystać z ich przepisów na doskonałego karpia.

Karp na Wigilię - przepis według Ewy Wachowicz

Faszerowany karp po żydowsku - przepis à la Magda Gessler

Dietetyczny karp wigilijny