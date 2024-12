Sylwester last minute - przepisy na błyskawiczne dania na domówkę

9:29

Sylwester last minute, gdy organizujemy domówkę spontanicznie i zostało mało czasu do jej przygotowania, to nie takie wielkie wyzwanie, jak myślisz. Wystarczy kilka prostych przepisów na pyszne dania, aby błyskawiczne i śpiewająco z tym sobie poradzić. Co podać na sylwestra last minut, aby się nie zapracować i usatysfakcjonować biesiadników?

Autor: Shutterstock Nie masz pomysłu na sylwestrowe przekąski? Sprawdź nasze błyskawiczne przepisy.

Spis treści

Logistyka w kuchni - od czego zacząć przygotowania do sylwestra?

Wbrew znanej nam kolejności podawania dań, czyli przystawki, ewentualnie danie na gorąco i na koniec coś słodkiego, przygotowania zaczynajmy od końca, czyli od deserów. Zarówno ciasta pieczone, jak i tez bez pieczenia, wymagają nieco czasu - na upieczenie się lub na schłodzenie. Gdy wylądują w piekarniku lub lodówce, my możemy zająć się czymś innym, np. przygotowaniem dania na ciepło. Jeśli będzie ono wymagało piekarnika, znowu zyskamy na czasie, bo będzie rozgrzany po pieczeniu ciasta. Przygotowanie przystawek zostawmy na koniec. Często wiele z nich wystarczy wyjąć z opakowania, słoika lub puszki i rozłożyć na półmiskach lub deskach, albo przełożyć do miseczek.

Przepisy na proste i błyskawiczne ciasta - na zimno lub z piekarnika

Gdy zarówno twoi domownicy, jak i goście nie wyobrażają sobie imprezy bez domowych słodkości warto sięgnąć po proste sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze się udają.

Wytrawne wypieki też zawsze dobrze wypadają na imprezach. Są idealne do pogryzania i łączenia z dipami, całkiem sycące i niezbyt drogie. Można czasem ułatwić sobie ich przygotowanie - jak w przypadku parówek w cieście drożdżowym. Zamiast robić je samodzielnie można owinąć parówki w gotowe ciasto na pizzę.

Dania na ciepło w kilka chwil - z mięsem i bez

Coś ciepłego na ząb przyda się, gdy impreza osiąga punkt kulminacyjny. Nieco otrzeźwi nieostrożnych biesiadników, a tym ostrożniejszym da tzw. "podkład" pod alkohol. Liczyć się też należy z tym, że ponieważ zabawa sylwestrowa trwa zazwyczaj dość długo, goście mogą być zwyczajnie głodni. Oto kilka pomysłów na coś pysznego i ciepłego.

Przystawki i przekąski - na ciepło i na zimno

Oprócz deski serów, gotowych lub samodzielnie przygotowanych dipów, warzyw pokrojonych w słupki, bawimordek idealnych do maczania w sosie, można też przygotować oryginalne i proste przekąski ciepłe lub zimne.

Jakie sałatki przygotować na sylwestra?

Żadna impreza sylwestrowa nie może obejść się bez pysznych sałatek. Poniżej znajdziecie nasze imprezowe hity, które zachwycą smakiem każdego gościa.

Warto podać również gotowe dodatki, takie jak zielone lub czarne oliwki, grzybki marynowane, żurawinę lub borówki. Nie tylko uzupełnią i urozmaicą menu, ale też pięknie udekorują imprezowy stół.

Zobacz galerię i poznaj jeszcze więcej prostych przepisów na pyszne sałatki, które świetnie sprawdzą się podczas sylwestrowej imprezy. Poniżej znajdziesz szybki quiz o przekąskach imprezowych z czasów PRL.

Bogracz: danie idealne na rodzinny obiad i na imprezę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Imprezowe przekąski z PRL-u. Wymiękniesz na 4 pytaniu Pytanie 1 z 10 Ten deser przygotowywano z kakao, margaryny, cukru, mleka w proszku, herbatników oraz bakalii. Nazywał się: krówka blok czekoladowy krucha tarta z kremem Następne pytanie